Μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους, με αποζημιώσεις που φτάνουν έως και το 100% για καμένες κατοικίες, επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ και έκτακτα βοηθήματα έως 6.000 ευρώ, προανήγγειλε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως τόνισε, μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης.

Αποζημειώσεις 100% για καμένες κύριες και εξοχικές κατοικίες ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδος

«Μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές», σημείωσε ο υφυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ταχεία καταγραφή των ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές.

Ο κ. Κατσαφάδος ξεκαθάρισε ότι οι ιδιοκτήτες κατοικιών που υπέστησαν ζημιές θα αποζημιωθούν πλήρως για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους, είτε πρόκειται για κύρια είτε για δευτερεύουσα κατοικία.

Θα δοθεί και επίδομα ενοικίου 500 ευρώ για κατοικίες που θα κριθούν ακατάλληλες για διαμονή

«Σε ένα μήνα από σήμερα, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μία ΚΥΑ που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία να υποβάλει μία αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του θα είναι στο 100%», είπε.

Όπως εξήγησε, η διαφορά μεταξύ κύριας και εξοχικής κατοικίας αφορά μόνο τα πρώτα έκτακτα επιδόματα.

Επίσης αν ένα σπίτι χαρακτηριστεί ακατάλληλο θα ανασταλεί και η υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ

Φωτιές: Επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ για ακατάλληλα σπίτια

Για τις κατοικίες που θα χαρακτηριστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση, προβλέπεται επιδότηση ενοικίου ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.

Άμεσα θα ξεκινήσει η καταβολή βοήθηματος έως 6.000 ευρώ για την ενίσχυση των πρώτων έκτακτων αναγκών των πυρόπληκτων

«Μετά την αυτοψία (…) αν κάποιο κτίριο θεωρηθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση δηλαδή δεν μπορούν να μείνουν, είναι δηλαδή κίτρινο ή κόκκινο και δεν μπορούν να μείνουν έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα, να νοικιάσουν ένα σπίτι όπου εκεί ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογενείας (…) ξεκινάει η επιδότηση ενοικίου από 300 μέχρι 500 ευρώ», είπε.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, στις περιπτώσεις που ένα σπίτι χαρακτηριστεί ακατάλληλο θα ανασταλεί και η υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ.

Φωτιές: Έκτακτα βοηθήματα έως 6.000 ευρώ

Η κυβέρνηση προχωρά άμεσα και στην καταβολή των πρώτων έκτακτων ενισχύσεων προς τους πυρόπληκτους.

Τις επόμενες τρεις μέρες ξεκινούν οι αυτοψίες στις καμένες περιοχές

Τα βοηθήματα αφορούν την οικοσκευή και τις πρώτες βιοτικές ανάγκες, με το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάσει έως και τις 6.000 ευρώ για κύρια κατοικία, ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών.

«Η πολιτεία κινείται άμεσα προκειμένου οι πυρόπληκτοι να μπορέσουν να πάρουν κάποια χρήματα άμεσα και συγκεκριμένα τα έκτακτα βοηθήματα, που αφορούν την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών τα οποία φτάνουν μέχρι τα 6.000 ευρώ αν πρόκειται για κύρια κατοικία ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών που έχει υποστεί το κάθε κτίριο», ανέφερε ο Κώστας Κατσαφάδος.

Θα υπάρξει οικονομική στήριξη και για επιχειρήσεις

Φωτιές: Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Οι πληγέντες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία που θα ορίσουν οι δήμοι, μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες.

Για την καταβολή της αποζημίωσης για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών θα απαιτούνται:

Το φύλλο αυτοψίας.

Το έντυπο Ε1.

Το έντυπο Ε9.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Φωτιές: Στήριξη και στις επιχειρήσεις

Μέτρα προβλέπονται και για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές.

Θα αποζημειωθούν και οι καλλιέργιες που κάηκαν

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, θα χορηγηθεί επιδότηση 70% για μηχανήματα και εξοπλισμό που καταστράφηκαν, ενώ θα υπάρξει και αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Φωτιές: Αποζημιώσεις και για τις καλλιέργειες

Όπως έγινε γνωστό, τις αποζημιώσεις για τις καλλιέργειες που επλήγησαν από τις φωτιές θα αναλάβει ο ΟΓΑ, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για το συνολικό πακέτο στήριξης αναμένεται να ανακοινωθούν μετά τη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής.

Κλείνοντας, ο Κώστας Κατσαφάδος υπογράμμισε:

«Θα υπάρξει πακέτο μέτρο και διευκολύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην κανονικότητα όσο το δυνατόν γρηγορότερα».