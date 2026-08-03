Φωτιές: Αποζημίωση 100% για καμένα σπίτια και επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ

Τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.08.26 , 10:00 Νηστεύεις; Φτιάξε αυτή την νηστίσιμη συνταγή για νόστιμη πίτσα
03.08.26 , 09:41 Άντελα Δημητρίου: Στο πάρτι γενεθλίων της αγαπημένης της εγγονής
03.08.26 , 09:34 Φωτιές: Αποζημίωση 100% για καμένα σπίτια και επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ
03.08.26 , 09:03 Αρχιεπίσκοπος Μακάριος: Γιατί έμεινε άταφη η καρδιά του για 33 χρόνια
03.08.26 , 09:00 MG HS Hybrid+: Έχει 224 άλογα και «καίει» μόλις 5 λίτρα
03.08.26 , 08:55 Κυψέλη: Οι αναλήψεις από τις κάρτες της 38χρονης «πρόδωσαν» τον δολοφόνο
03.08.26 , 08:38 Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του και το σχόλιο της Ελληνίδου
03.08.26 , 08:37 Πεπόνι: Η διατροφική του αξία - Πόσες θερμίδες έχει
03.08.26 , 08:30 Τέλος οι μπλε ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό - Τι αλλάζει από σήμερα
03.08.26 , 08:22 Ανησυχία για την Ariana Grande: Αποσύρεται από τα φώτα της δημοσιότητας
03.08.26 , 08:13 Σύμη: Σώοι επτά επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού - Αναζητείται ακόμα ένας
03.08.26 , 08:00 10ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας: 24 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου 2026
03.08.26 , 07:26 Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης οι φλόγες
03.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Αυγούστου
03.08.26 , 00:06 Σύμη: Αγνοούνται 5 Γερμανοί που βούτηξαν από ιστιοφόρο για κολύμπι!
Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 500 ευρώ τον Σεπτέμβριο
Ανησυχία για την Ariana Grande: Αποσύρεται από τα φώτα της δημοσιότητας
Κυψέλη: Οι αναλήψεις από τις κάρτες της 38χρονης «πρόδωσαν» τον δολοφόνο
Σύμη: Σώοι επτά επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού - Αναζητείται ακόμα ένας
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος: Γιατί έμεινε άταφη η καρδιά του για 33 χρόνια
Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του και το σχόλιο της Ελληνίδου
Άντελα Δημητρίου: Στο πάρτι γενεθλίων της αγαπημένης της εγγονής
Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης οι φλόγες
Σταύρος Σβήγκος - Γιολάντα Καλογεροπούλου: Διακοπές με τα παιδιά τους!
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους, με αποζημιώσεις που φτάνουν έως και το 100% για καμένες κατοικίες, επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ και έκτακτα βοηθήματα έως 6.000 ευρώ, προανήγγειλε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης οι φλόγες

Όπως τόνισε, μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης.

Αποζημειώσεις 100% για καμένες κύριες και εξοχικές κατοικίες ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδος

Αποζημειώσεις 100% για καμένες κύριες και εξοχικές κατοικίες ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδος

«Μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές», σημείωσε ο υφυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ταχεία καταγραφή των ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά κοντά στα Μέγαρα - Καίγονται σπίτια στο Κρύο Πηγάδι

Ο κ. Κατσαφάδος ξεκαθάρισε ότι οι ιδιοκτήτες κατοικιών που υπέστησαν ζημιές θα αποζημιωθούν πλήρως για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους, είτε πρόκειται για κύρια είτε για δευτερεύουσα κατοικία.

Θα δοθεί και επίδομα ενοικίου 500 ευρώ για κατοικίες που θα κριθούν ακατάλληλες για διαμονή

Θα δοθεί και επίδομα ενοικίου 500 ευρώ για κατοικίες που θα κριθούν ακατάλληλες για διαμονή

«Σε ένα μήνα από σήμερα, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μία ΚΥΑ που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία να υποβάλει μία αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του θα είναι στο 100%», είπε.

Φωτιά Βοιωτία: Σπινθήρες από ανεμογεννήτριες πίσω από την πυρκαγιά

Όπως εξήγησε, η διαφορά μεταξύ κύριας και εξοχικής κατοικίας αφορά μόνο τα πρώτα έκτακτα επιδόματα.

Επίσης αν ένα σπίτι χαρακτηριστεί ακατάλληλο θα ανασταλεί και η υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ

Επίσης αν ένα σπίτι χαρακτηριστεί ακατάλληλο θα ανασταλεί και η υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ

Φωτιές: Επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ για ακατάλληλα σπίτια

Για τις κατοικίες που θα χαρακτηριστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση, προβλέπεται επιδότηση ενοικίου ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.

Άμεσα θα ξεκινήσει η καταβολή βοήθηματος έως 6.000 ευρώ για την ενίσχυση των πρώτων έκτακτων αναγκών των πυρόπληκτων

Άμεσα θα ξεκινήσει η καταβολή βοήθηματος έως 6.000 ευρώ για την ενίσχυση των πρώτων έκτακτων αναγκών των πυρόπληκτων

«Μετά την αυτοψία (…) αν κάποιο κτίριο θεωρηθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση δηλαδή δεν μπορούν να μείνουν, είναι δηλαδή κίτρινο ή κόκκινο και δεν μπορούν να μείνουν έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα, να νοικιάσουν ένα σπίτι όπου εκεί ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογενείας (…) ξεκινάει η επιδότηση ενοικίου από 300 μέχρι 500 ευρώ», είπε.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, στις περιπτώσεις που ένα σπίτι χαρακτηριστεί ακατάλληλο θα ανασταλεί και η υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ.

Φωτιές: Έκτακτα βοηθήματα έως 6.000 ευρώ

Η κυβέρνηση προχωρά άμεσα και στην καταβολή των πρώτων έκτακτων ενισχύσεων προς τους πυρόπληκτους.

Τις επόμενες τρεις μέρες ξεκινούν οι αυτοψίες στις καμένες περιοχές

Τις επόμενες τρεις μέρες ξεκινούν οι αυτοψίες στις καμένες περιοχές

Τα βοηθήματα αφορούν την οικοσκευή και τις πρώτες βιοτικές ανάγκες, με το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάσει έως και τις 6.000 ευρώ για κύρια κατοικία, ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών.

«Η πολιτεία κινείται άμεσα προκειμένου οι πυρόπληκτοι να μπορέσουν να πάρουν κάποια χρήματα άμεσα και συγκεκριμένα τα έκτακτα βοηθήματα, που αφορούν την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών τα οποία φτάνουν μέχρι τα 6.000 ευρώ αν πρόκειται για κύρια κατοικία ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών που έχει υποστεί το κάθε κτίριο», ανέφερε ο Κώστας Κατσαφάδος.

Θα υπάρξει οικονομική στήριξη και για επιχειρήσεις

Θα υπάρξει οικονομική στήριξη και για επιχειρήσεις

Φωτιές: Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Οι πληγέντες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία που θα ορίσουν οι δήμοι, μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες.

Για την καταβολή της αποζημίωσης για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών θα απαιτούνται:

  • Το φύλλο αυτοψίας.
  • Το έντυπο Ε1.
  • Το έντυπο Ε9.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Φωτιές: Στήριξη και στις επιχειρήσεις

Μέτρα προβλέπονται και για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές.

Θα αποζημειωθούν και οι καλλιέργιες που κάηκαν

Θα αποζημειωθούν και οι καλλιέργιες που κάηκαν

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, θα χορηγηθεί επιδότηση 70% για μηχανήματα και εξοπλισμό που καταστράφηκαν, ενώ θα υπάρξει και αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Φωτιές: Αποζημιώσεις και για τις καλλιέργειες

Όπως έγινε γνωστό, τις αποζημιώσεις για τις καλλιέργειες που επλήγησαν από τις φωτιές θα αναλάβει ο ΟΓΑ, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για το συνολικό πακέτο στήριξης αναμένεται να ανακοινωθούν μετά τη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής.

Κλείνοντας, ο Κώστας Κατσαφάδος υπογράμμισε:

«Θα υπάρξει πακέτο μέτρο και διευκολύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην κανονικότητα όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 |
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ
 |
ΜΕΤΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρία Καρυστιανού
Πολιτικη
Η Μαρία Καρυστιανού διέγραψε τον Θανάση Αυγερινό
Ανάρτηση Μητσοτάκη για το δυστύχημα των ελικοπτέρων
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Η απώλεια των χειριστών ελικοπτέρων μας γεμίζει οδύνη
Γιάννης Βαρβιτσιώτης
Πολιτικη
Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Γιάννης Βαρβιτσιώτης
Μητσοτάκης Για Φωτιές: Έχουμε Επενδύσει Όσο Ποτέ Άλλοτε
Πολιτικη
Μητσοτάκης για φωτιές: «Έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε»
Ευάγγελος Τουρνάς
Πολιτικη
Τουρνάς για τις πυρκαγιές: 11 ενεργά μέτωπα – Στα όριά του ο μηχανισμός
Μεταναστευτικό
Πολιτικη
Μεταναστευτικό: Το «μάθημα» της κυβέρνησης από την «εισβολή» στην Ισπανία
Γιώργος Φλωρίδης
Πολιτικη
Τροπολογία Φλωρίδη: Στα 30 από 25 χρόνια ο χρόνος έκτισης ισοβίων
Άδωνις Γεωργιάδης γυαλιά με κάμερα
Πολιτικη
«Χαμός» με Άδωνι: Φόρεσε «έξυπνα γυαλιά» με ενσωματωμένη κάμερα
Ένταση Στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου - Πολύζου
Πολιτικη
Ένταση στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου - Πολύζου: Στο τμήμα η δημοσιογράφος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top