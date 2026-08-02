Στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα με τη σύγκρουση ελικοπτέρων αναφέρθηκε σήμερα το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του.

Σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός έγραψε: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες -ειδικά για τα εναέρια μέσα μας. Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τα θύματα του πληρώματος του ελικοπτέρου

Στο κέντρο επιχειρήσεων και το απόγευμα ο πρωθυπουργός

Ο Πρωθυπουργός πήγε ξανά το απόγευμα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε και για την τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Εκεί ήταν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο πρωθυπουργός στο κέντρο επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αν και η χώρα μας διαθέτει πλέον δεκάδες αεροσκάφη πυρόσβεσης, αυτά δεν μπορούν να επιχειρήσουν πλήρως λόγω των ισχυρών ανέμων. Τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια η Κυβέρνηση επένδυσε όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, ωστόσο η αντιπολίτευση εξαπολύει νέα «πυρά».

Νέα «πυρά» στην Κυβέρνηση για το θέμα της πρόληψης εξαπολύουν τα κόμματα.

«Η πραγματικότητα είναι πως οι πρώτες αντίξοες καιρικές συνθήκες ανέδειξαν τα κενά της πολιτικής προστασίας, που δεν έλυσε η Κυβέρνηση καθώς επιμένει σε ένα μοντέλο που δεν επενδύει ισόρροπα στην πρόληψη και στην καταστολή» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς.

Η κριτική ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τις φωτιές

«Η σημερινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη ότι "η φύση και η ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό" είναι μια άθλια και υποκριτική προσπάθεια να δικαιολογήσει τις τεράστιες καταστροφές» υποστήριξε το ΚΚΕ.

« Ένα κράτος μπάχαλο, το οποίο υπηρετεί την ψευδαίσθηση της ανεμογεννήτριας, την ψευδαίσθηση της πράσινης ενέργειας. Θα παραιτηθεί κάποιος; Τώρα παραιτήσεις!» ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

«Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή» ισχυρίσθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Μπροστά σε μια χώρα που καίγεται, πενθεί και δοκιμάζεται, ο κ. Μητσοτάκης δεν βρήκε το θάρρος να πει ούτε μία συγγνώμη» τόνισε η ΝΙΚΗ.