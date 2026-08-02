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Dat Lilly: Απαθανατίζει τον Στέλιο Παπαφλωράτο μέσα στο τζακούζι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η YouTuber Dat Lilly (Αγγελική Κόκλα) και ο μπασκετμπολίστας Στέλιος Παπαφλωράτος ανακοίνωσαν την πρόταση γάμου τους.
  • Η Dat Lilly μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση στο Instagram, δείχνοντας το εντυπωσιακό μονόπετρο.
  • Το ζευγάρι αντάλλαξε φλογερά φιλιά σε ρομαντικό σκηνικό, με βεγγαλικά στο φόντο.
  • Η ανάρτηση τους συγκέντρωσε χιλιάδες likes και ευχές από φίλους και fans.
  • Ο Στέλιος Παπαφλωράτος είναι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας με σπουδές στις ΗΠΑ.

Η δημοφιλής YouTuber Dat Lilly και ο γοητευτικός μπασκετμπολίστας Στέλιος Παπαφλωράτος ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση τους, μετά από μια μαγική πρόταση γάμου που έκλεψε τις καρδιές των διαδικτυακών τους φίλων.

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Η κατά κόσμον Αγγελική Κόκλα δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της και μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα απευθείας με τους χιλιάδες ακολούθους της στο Instagram. Στο φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε, η ίδια ποζάρει τρισευτυχισμένη στην αγκαλιά του αγαπημένου της, δείχνοντας περήφανα το λαμπερό μονόπετρο στο χέρι της.

 

Η Dat Lilly ποζάρει περιχαρής με το μονόπετρό της

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Το σκηνικό ήταν απόλυτα ρομαντικό. Σε ένα από τα στιγμιότυπα το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φλογερό φιλί, ενώ σε άλλο το δαχτυλίδι λάμπει μπροστά από ένα αναμμένο βεγγαλικό!

Όπως ήταν φυσικό, τα social media «πήραν φωτιά»! Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η ανάρτηση κατακλύστηκε από χιλιάδες likes και εκατοντάδες ευχές από επώνυμους φίλους, influencers και fans, που έσπευσαν να τους ευχηθούν για το νέο αυτό κεφάλαιο της κοινής τους ζωής.

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Η Dat Lilly με τον μελλοντικό σύζυγό της, Στέλιο Παπαφλωράτο

Η Dat Lilly με τον μελλοντικό σύζυγό της, Στέλιο Παπαφλωράτο

Ο Στέλιος Παπαφλωράτος είναι επαγγελματίας Έλληνας μπασκετμπολίστας, με σημαντική πορεία στον χώρο του αθλητισμού, ενώ έχει ζήσει και σπουδάσει στις ΗΠΑ, αγωνιζόμενος στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα.

Οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και cool ζευγάρια του διαδικτύου. Συχνά μοιράζονται με το κοινό τους στιγμές από την καθημερινότητά τους, αλλά και ξεκαρδιστικά χιουμοριστικά βίντεο, αποδεικνύοντας πως εκτός από ερωτευμένοι είναι και οι καλύτεροι φίλοι!

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DAT LILLY
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΣ
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