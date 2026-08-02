Συντετριμμένος και εμφανώς φορτισμένος μίλησε για πρώτη φορά ο Τάσος Χαλκιάς, βλέποντας τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να γίνονται στάχτη στο Πόρτο Γερμενό.

Η καταστροφική πυρκαγιά που σάρωσε την περιοχή δεν αφήνει περιθώρια για παρηγοριά, με τον αγαπημένο ηθοποιό να περιγράφει την προσωπική του τραγωδία, η οποία αποτυπώνει τον πόνο δεκάδων ακόμα ιδιοκτητών που είδαν τις περιουσίες τους να παραδίδονται στις φλόγες.

Ο Τάσος Χαλκιάς είδε τους κόπους μια ζωής να γίνονται στάχτη / Φωτογραφία NDP

«Πήγε στράφι ο μόχθος μιας ζωής»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» του ΣΚΑΪ και τη δημοσιογράφο Πόπη Παπαδοπούλου, ο γνωστός ηθοποιός ξέσπασε, εξηγώντας πως το σπίτι αυτό δεν ήταν απλώς ντουβάρια, αλλά οι αναμνήσεις, η υγεία και η ίδια του η ψυχή:

«Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, ό,τι αποκτούν, το αποκτούν με κόπο. Μαζί με το δικό μου, είναι άλλα 200 σπίτια που κάηκαν, και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί.

Για μένα, αυτό το σπίτι ήταν ένα χυμένο αίμα. Έχυσα το αίμα μου για να το κάνω. Τώρα πήγε στράφι το χυμένο μου αίμα. Τίποτα άλλο. Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία».

Το πλήγμα για τον ηθοποιό είναι βαρύ, καθώς μέσα σε λίγες μόλις ώρες χάθηκε ο καρπός μιας διαδρομής γεμάτης θυσίες και σκληρή δουλειά.