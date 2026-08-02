Nude lip liner: Ο απόλυτος οδηγός για χείλη γεμάτα και καλοσχηματισμένα

Η νέα beauty εμμονή για τις γυναίκες που θέλουν έντονα χείλη

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Δώσε όγκο στα χείλη σου, διορθώνοντας μικρές ατέλειες και τονίζοντας το φυσικό τους σχήμα

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Αν υπάρχει ένα προϊόν που έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο της ομορφιάς, αυτό είναι το nude lip liner. Από τα backstage των επιδείξεων μέχρι τα beauty looks των celebrities και το TikTok, το μολύβι χειλιών δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο για να ορίσει το περίγραμμα των χειλιών, αλλά για να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ενός πιο γεμάτου, συμμετρικού και καλοσχηματισμένου στόματος χωρίς την ανάγκη αισθητικών παρεμβάσεων.

Τips για να δώσεις στα χείλη σου φυσικό όγκο και ζωντάνια

Δεν είναι τυχαίο ότι επαγγελματίες makeup artists και celebrities, από τη Hailey Bieber και την Kendall Jenner μέχρι τη Sofia Richie Grainge, ολοκληρώνουν πάντα το μακιγιάζ τους με ένα nude μολύβι χειλιών. Επιλέγοντας μία απόχρωση κοντά στον φυσικό τόνο των χειλιών ή ελαφρώς πιο σκούρα, δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει ανεπιτήδευτο, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει ολόκληρο το πρόσωπο.

lips

Το μυστικό, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στην απόχρωση. Η σωστή τεχνική εφαρμογής μπορεί να αλλάξει οπτικά το σχήμα των χειλιών, να διορθώσει μικρές ασυμμετρίες και να χαρίσει όγκο εκεί που χρειάζεται έτσι ώστε να φαίνονται τα χείλη απόλυτα φυσικά και πιο γεμάτα.

Ακολουθούν τα βήματα που θα σε βοηθήσουν να χρησιμοποιήσεις σωστά το nude lip liner και να πετύχεις το πιο σύγχρονο, καλοσχηματισμένο lip look της σεζόν. 

Βήμα 1: Εφάρμοσε lip balm

lips

Πριν από οτιδήποτε άλλο, ξεκίνα πάντα με τη σωστή ενυδάτωση καθώς με την πάροδο του χρόνου τα χείλη γίνονται πιο ξηρά και χάνουν μέρος του όγκου τους. Κανείς δεν θέλει να φαίνονται τα χείλη του ξηρά ή ξεφλουδισμένα. Ένα ελαφρύ ενυδατικό lip balm είναι ιδανικό για να προετοιμάσει τα χείλη σου για το μακιγιάζ.

Βήμα 2: Διάλεξε τη σωστή απόχρωση

lips

Το επόμενο βήμα είναι να χρησιμοποιήσεις το lip liner της επιλογής σου για να περιγράψεις το περίγραμμα των χειλιών σου. Είναι σημαντικό να επιλέξεις την πιο κοντινή απόχρωση της επιδερμίδας σου.

Διαβάστε όλα τα μυστικά για τη χρήση του nude lip liner, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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