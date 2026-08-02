Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Αυγούστου
01.08.26 , 23:58 Νύχτα αγωνίας στη Δυτική Αττική: Στη Βένιζα Μεγάρων η φωτιά
01.08.26 , 23:28 Kριτική σε Σάντσεθ από 22 ηγέτες της ΕΕ για τη Θέουτα
01.08.26 , 23:01 Αίγιο: Έκανε ιστιοσανίδα δίπλα από πυροσβεστικό ελικόπτερο
01.08.26 , 22:23 Συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Γύθειο όπου πέθανε πυροσβέστης
01.08.26 , 21:39 Φωτιές: Τα μεγάλα μέτωπα που ανησυχούν την Πυροσβεστική σε όλη τη χώρα
01.08.26 , 20:38 Οι συγκλονιστικές εικόνες από την εκκένωση σε Ψάθα και Αλεποχώρι
01.08.26 , 20:21 Πόρτο Γερμενό: Σκηνές καταστροφής - Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά!
01.08.26 , 19:37 GEO Mobility Hellas: Ένας χρόνος δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα
01.08.26 , 19:33 Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με τις πληρωμές
01.08.26 , 19:17 Ford: Προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»
01.08.26 , 19:09 Βοιωτία: Δύο πυροσβέστες που συμμετείχαν στην κατάσβεση στο νοσοκομείο
01.08.26 , 18:28 Ποιοι θα λάβουν επίδομα έως 500 ευρώ στις Ένοπλες Δυνάμεις
01.08.26 , 17:25 Φωτιά στη Φωκίδα - Εκκενώνονται κι άλλη περιοχή
01.08.26 , 17:19 Επικίνδυνη φωτιά και στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με τις πληρωμές
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το διπλό όνομα του γιου της και η διγλωσσία στο σπίτι
Κατερίνα Στικούδη: Το πιο όμορφο πικ νικ με τον Βύρωνα και τον Νικόλα!
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα
Κάηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα απόδραση και το «τρολάρισμα» στον Κουτσουμπή
Έρχονται νέα δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους
Νύχτα αγωνίας στη Δυτική Αττική: Στη Βένιζα Μεγάρων η φωτιά
Ιωάννα Τούνη: Η απρόσμενη εμφάνιση του Δημήτρη Σπυριδωνίδη στο βίντεό της
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 2 Αύγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιουστινιανού Β΄ του βασιλέως. 

Ο Ιουστινιανός Β΄, γνωστός και ως «Ρινότμητος», ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας της Δυναστείας του Ηρακλείου, που βασίλεψε την περίοδο 685–695 μ.Χ. και ξανά 705–711 μ.Χ. Παρά τη σκληρή και αμφιλεγόμενη διακυβέρνησή του, ανακηρύχθηκε άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία, τιμώμενος για τη συνεισφορά του στην εδραίωση της χριστιανικής πίστης. Η ζωή του ήταν επεισοδιακή: στη διάρκεια της πρώτης εξέγερσης εναντίον του το 695, οι πολιτικοί του αντίπαλοι, του έκοψαν τη μύτη (εξ ου και το προσωνύμιο «Ρινότμητος») και τον εξόρισαν.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Αυγούστου

Ιουστινιανός Β' ο Ρινότμητος

Κατάφερε όμως να επιστρέψει στον θρόνο το 705 με τη βοήθεια των Βουλγάρων, επιβάλλοντας μια δεύτερη, εξαιρετικά σκληρή και εκδικητική βασιλεία μέχρι τον θάνατό του το 711. Παρά τα βίαια χαρακτηριστικά της εξουσίας του, η Ορθόδοξη Εκκλησία τον κατέταξε στο εορτολόγιο αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές του να προστατεύσει την Εκκλησία, τους κανόνες της και τα θεολογικά ζητήματα της εποχής. Η μνήμη του εορτάζεται στις 2 Αυγούστου.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ιουστινιανός

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:29 και θα δύσει στις 20:33. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 05 λεπτά.

Σελήνη 18.4 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

stan
Σαν Σημερα
Stan: Η καταγωγή, το ύψος και το πραγματικό του όνομα
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν 1 Αυγούστου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Αυγούστου
Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί
Σαν Σημερα
Μικρός Πρίγκιπας: Η μυστηριώδης εξαφάνιση του Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 31 Ιουλίου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 31 Ιουλίου
Γιώργος Τζώρτζης
Σαν Σημερα
Γιώργος Τζώρτζης: Η καριέρα, ο γάμος με την Τόνια Καζιάνη και η κόρη του
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 30 Ιουλίου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Ιουλίου
πρίγκιπας Κάρολος πριγκίπισσα Νταϊάνα γάμος
Σαν Σημερα
Νταϊάνα: «Ο γάμος με τον Κάρολο ήταν η χειρότερη ημέρα της ζωής μου»
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 29 Ιουλίου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Ιουλίου
Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου
Σαν Σημερα
Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου: Η προστάτιδα της εγκυμοσύνης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top