Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 2 Αύγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιουστινιανού Β΄ του βασιλέως.

Ο Ιουστινιανός Β΄, γνωστός και ως «Ρινότμητος», ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας της Δυναστείας του Ηρακλείου, που βασίλεψε την περίοδο 685–695 μ.Χ. και ξανά 705–711 μ.Χ. Παρά τη σκληρή και αμφιλεγόμενη διακυβέρνησή του, ανακηρύχθηκε άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία, τιμώμενος για τη συνεισφορά του στην εδραίωση της χριστιανικής πίστης. Η ζωή του ήταν επεισοδιακή: στη διάρκεια της πρώτης εξέγερσης εναντίον του το 695, οι πολιτικοί του αντίπαλοι, του έκοψαν τη μύτη (εξ ου και το προσωνύμιο «Ρινότμητος») και τον εξόρισαν.

Ιουστινιανός Β' ο Ρινότμητος

Κατάφερε όμως να επιστρέψει στον θρόνο το 705 με τη βοήθεια των Βουλγάρων, επιβάλλοντας μια δεύτερη, εξαιρετικά σκληρή και εκδικητική βασιλεία μέχρι τον θάνατό του το 711. Παρά τα βίαια χαρακτηριστικά της εξουσίας του, η Ορθόδοξη Εκκλησία τον κατέταξε στο εορτολόγιο αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές του να προστατεύσει την Εκκλησία, τους κανόνες της και τα θεολογικά ζητήματα της εποχής. Η μνήμη του εορτάζεται στις 2 Αυγούστου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ιουστινιανός

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:29 και θα δύσει στις 20:33. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 05 λεπτά.

Σελήνη 18.4 ημερών