Οι εικόνες που κατέγραψε το STAR από την εκκένωση σε Ψάθα - Αλεποχώρι

Συγκλονιστικές εικόνες μετέδωσε η Κατερίνα Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR με τη Ράνια Τραγόμαλλου, από την εκκένωση στο Αλεποχώρι και την Ψάθα που κινδυνεύουν από την επέκταση του πύρινου μετώπου από το Πόρτο Γερμενό.

Εκκένωση από αστυνομικούς στο Αλεποχώρι

Στην περιοχή έχει εγκατασταθεί ένα «στρατηγείο» της Πυροσβεστικής, καθώς η κατάσταση εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερη, από την εξάπλωση του μετώπου στη Βοιωτία, όπου επίσης εξακολουθεί να μαίνεται η πυρκαγιά.

Έρημες περιοχές είναι πλέον Ψάθα και Αλεποχώρι οι οποίες έσφυζαν από ζωή στην καρδιά ης τουριστικής περιόδου.

Ερημιά σε Ψάθα - Αλεποχώρι λόγω της πυρκαγιάς

«Η περιοχή θυμίζει Δεκέμβρη μήνα καθώς οι περισσότεροι έχουν απομακρυνθεί» ανέφερε για την εικόνα ερήμωσης που κατέγραψε η κάμερα του Star

Συμπαγές το δάσος όπου βρίσκεται το μέτωπο της πυρκαγιάς

Η δημοσιογράφος του STAR ανέφερε ότι παρότι είναι θετικό ότι τα ελικόπτερα Έρικσον μπορούν εύκολα να κάνουν ρίψεις καθώς η θάλασσα είναι δίπλα, σε λίγο οι ρίψεις θα σταματήσουν καθώς δε θα υπάρχει φως.

Σε εγρήγορση βρίσκεται το Λιμενικό για την εκκένωση όσων κατοίκων έχουν απομείνει, αν χρειαστεί, από την Ψάθα και το Αλεποχώρι.