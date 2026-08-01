Οι συγκλονιστικές εικόνες από την εκκένωση σε Ψάθα και Αλεποχώρι

Τι μετέδωσε η Κατερίνα Ρίστα από την ερημωμένη πλέον περιοχή

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Οι εικόνες που κατέγραψε το STAR από την εκκένωση σε Ψάθα - Αλεποχώρι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συγκλονιστικές εικόνες από την εκκένωση σε Ψάθα και Αλεποχώρι λόγω της πυρκαγιάς που επεκτείνεται από το Πόρτο Γερμενό.
  • Η Πυροσβεστική έχει εγκαταστήσει στρατηγείο στην περιοχή καθώς η κατάσταση είναι κρίσιμη.
  • Ψάθα και Αλεποχώρι είναι έρημες, με την τουριστική περίοδο να πλήττεται σοβαρά.
  • Τα ελικόπτερα Έρικσον πραγματοποιούν ρίψεις, αλλά αυτές θα σταματήσουν λόγω έλλειψης φωτός.
  • Το Λιμενικό είναι σε ετοιμότητα για την εκκένωση των εναπομεινάντων κατοίκων.

Συγκλονιστικές εικόνες μετέδωσε η Κατερίνα Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR με τη Ράνια Τραγόμαλλου, από την εκκένωση στο Αλεποχώρι και την Ψάθα που κινδυνεύουν από την επέκταση του πύρινου μετώπου από το Πόρτο Γερμενό.  

Εκκένωση από αστυνομικούς στο Αλεποχώρι

Εκκένωση από αστυνομικούς στο Αλεποχώρι 

Πόρτο Γερμενό: Δραματικές στιγμές live στο STAR με τη φωτιά στον οικισμό  

Στην περιοχή έχει εγκατασταθεί ένα «στρατηγείο» της Πυροσβεστικής, καθώς η κατάσταση εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερη, από την εξάπλωση του μετώπου στη Βοιωτία, όπου επίσης εξακολουθεί να μαίνεται η πυρκαγιά.

 

Ψάθα και Αλεποχώρι στο έλεος των χωματερών   

 Έρημες περιοχές είναι πλέον Ψάθα και Αλεποχώρι οι οποίες έσφυζαν από ζωή στην καρδιά ης τουριστικής περιόδου.   

Ερημιά σε Ψάθα - Αλεποχώρι λόγω της πυρκαγιάς      

Ερημιά σε Ψάθα - Αλεποχώρι λόγω της πυρκαγιάς  

«Η περιοχή θυμίζει Δεκέμβρη μήνα καθώς οι περισσότεροι έχουν απομακρυνθεί» ανέφερε για την εικόνα ερήμωσης που κατέγραψε η κάμερα του Star 

Συμπαγές το δάσος  όπου  βρίσκεται το μέτωπο της πυρκαγιάς  

Η δημοσιογράφος του STAR ανέφερε ότι παρότι είναι θετικό ότι τα ελικόπτερα Έρικσον μπορούν εύκολα να κάνουν ρίψεις καθώς η θάλασσα είναι δίπλα, σε λίγο οι ρίψεις θα σταματήσουν καθώς δε θα υπάρχει φως. 

Σε εγρήγορση βρίσκεται το Λιμενικό για την εκκένωση όσων κατοίκων έχουν απομείνει, αν χρειαστεί, από την Ψάθα και το Αλεποχώρι.

 

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