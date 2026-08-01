Η δήλωση Ευάγγελου Τουρνά για τις σημερινές φωτιές και η έκκληση στους πόλίτες (βίντεο ΕΡΤ)

Με έντεκα ενεργές πυρκαγιές άρχισε η σημερινή ημέρα στη χώρα, με τα μέτωπα να παραμένουν σε εξέλιξη από χθες και να συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Την εικόνα αυτή περιέγραψε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος τόνισε ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσκολεύουν σοβαρά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητα επιχειρήσεων από αέρος. Όπως είπε, σε αρκετές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα δεν μπορούν είτε να πραγματοποιήσουν υδροληψία είτε να προχωρήσουν σε ρίψεις, εξαιτίας ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

Με 11 ενεργές πυρκαγιές η έναρξη της ημέρας

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι η πίεση στον κρατικό μηχανισμό παραμένει έντονη, καθώς τα πολλά ταυτόχρονα περιστατικά συνδυάζονται με ακραίες καιρικές συνθήκες. Όπως υπογράμμισε, η κατάσταση έχει δοκιμάσει τις αντοχές του μηχανισμού.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με έντεκα ενεργές πυρκαγιές που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες.

Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όρια του».

Τι είπε ο Τουρνάς για Πυροσβεστικό Σώμα, Ένοπλες Δυνάμεις και εθελοντές

Στην ίδια δήλωση, ο υπουργός ευχαρίστησε όσους συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο πεδίο.

Όπως ανέφερε αυτολεξεί: «Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων ασφάλειας, τις δασικές υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν έναν πραγματικά τιτάνιο αγώνα.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κάνεις».

Έκκληση στους πολίτες για αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά

Ο Ευάγγελος Τουρνάς απηύθυνε και δημόσια προειδοποίηση προς τους πολίτες, ζητώντας να μην υπάρξει καμία ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα εστία φωτιάς.

Στη δήλωσή του σημείωσε: «Για το λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή».

Οδηγίες των Αρχών και μηνύματα 112

Ο υπουργός κάλεσε επίσης τους πολίτες να ακολουθούν χωρίς παρεκκλίσεις τις οδηγίες των Αρχών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω του 112.

Η σχετική αναφορά του ήταν η εξής: «Επίσης, παρακαλώ όλους να α ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα».

