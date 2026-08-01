Ιωάννα Τούνη: Η απρόσμενη εμφάνιση του Δημήτρη Σπυριδωνίδη στο βίντεό της

Υποδέχτηκε τον Αύγουστο με ανεβασμένη διάθεση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ανυπομονεί για τα γενέθλιά της στις 10 Αυγούστου.
  • Στο νέο της βίντεο, εμφανίζεται ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, που είναι ο εφηβικός της έρωτας.
  • Το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ, αλλά μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τη ζωή τους.
  • Η πρώτη δημόσια εμφάνιση τους έγινε στη Μύκονο σε βάφτιση, και έχουν αναπτύξει στενή σχέση.
  • Ο Δημήτρης έχει εξαιρετική σχέση με τον γιο της Ιωάννας, Πάρη, κάτι που την συγκινεί ιδιαίτερα.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται αυτές τις μέρες η Ιωάννα Τούνη, η οποία καλωσόρισε τον Αύγουστο με το πιο πλατύ της χαμόγελο και full ανεβασμένη διάθεση!

Η δημοφιλής influencer και επιχειρηματίας ανέβασε ένα νέο βίντεο στα social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την έλευση του αγαπημένου της μήνα. Ο λόγος φυσικά δεν είναι άλλος από τα γενέθλιά της στις 10 Αυγούστου, μια μέρα που πάντα γιορτάζει με εντυπωσιακά πάρτι, εκπλήξεις και όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα στο πλευρό της.

Ιωάννα Τούνη: Ευδιάθετη στα σοκάκια της Μυκόνου

Την παράσταση στο βίντεο, όμως, έκλεψε η ξαφνική εμφάνιση του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη! Παρόλο που το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ, δεν κρύβει τον έρωτά του.

Η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, ο Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας ήταν ο εφηβικός της έρωτας. Αν και οι δρόμοι τους είχαν χωρίσει για πάνω από μια δεκαετία, η ζωή τούς έφερε ξανά μαζί. Πρόκειται για έναν άνθρωπο δικό της από τα παλιά, που γνώριζε καλά τη μητέρα της, ενώ και η ίδια διατηρούσε σχέσεις με την οικογένειά του.

Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έγινε στη Μύκονο σε βάφτιση φιλικού τους προσώπου, και από τότε, οι δυο τους μοιράζονται όλο και συχνότερα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους και τα ταξίδια τους.

Ιωάννα Τούνη: Παιχνίδια στην πισίνα με τον γιο της, Πάρη & τον σύντροφό της

Αυτό όμως που συγκινεί περισσότερο την Ιωάννα Τούνη είναι η υπέροχη σχέση που έχει αναπτύξει ο Δημήτρης με τον γιο της, Πάρη. Η ίδια δεν κρύβει την ευγνωμοσύνη της, ανεβάζοντας συχνά βίντεο όπου οι δυο τους παίζουν και περνούν δημιουργικό χρόνο μαζί!

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ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
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