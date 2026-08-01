Κωνσταντίνος Αργυρός και Καλομοίρα απογείωσαν στο Φισκάρδο

Το prive πάρτι που έγινε το talk of the town!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.08.26 , 15:43 Στέλιος Χανταμπάκης - Όλγα Πηλιάκη: Το φιλί με φόντο το απέραντο γαλάζιο
01.08.26 , 15:41 Μέγαρα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού
01.08.26 , 15:15 Φωτιά στη Φωκίδα - Εκκενώνονται τέσσερις περιοχές
01.08.26 , 15:15 Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό - Συνεχείς εκκενώσεις
01.08.26 , 14:25 Φωτιά Ρέθυμνο: Βίντεο με άνδρα κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά
01.08.26 , 14:03 Κωνσταντίνος Αργυρός και Καλομοίρα απογείωσαν στο Φισκάρδο
01.08.26 , 14:00 Αυτή είναι η Νο 1 τροφή για καλύτερο ύπνο, σύμφωνα με τους διαιτολόγους
01.08.26 , 13:14 Φωτιά Αίγιο: Δύο τα πύρινα μέτωπα - Μήνυμα 112 για εκκενώσεις
01.08.26 , 13:06 Στέφανος Καπίνο: Πατέρας για πρώτη φορά ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού
01.08.26 , 12:34 Θέουτα: Πώς 60.000 μετανάστες έφτασαν στην Ισπανία από το Μαρόκο
01.08.26 , 12:22 Ηλιανά Παπαγεωργίου: Μετακομίζει σε νέο σπίτι - «Ο απόλυτος εφιάλτης»
01.08.26 , 12:00 Η χρωματική παλέτα του καλοκαιριού έχει ένταση, ιδανική για dressing up
01.08.26 , 11:08 Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Νάπολη: 21 τραυματίες και υλικές ζημιές
01.08.26 , 11:05 Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα απόδραση και το «τρολάρισμα» στον Κουτσουμπή
01.08.26 , 10:18 Καιρός: Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ - «Κόκκινος» συναγερμός για 3 περιοχές
Στέφανος Καπίνο: Πατέρας για πρώτη φορά ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το διπλό όνομα του γιου της και η διγλωσσία στο σπίτι
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Κατερίνα Στικούδη: Το πιο όμορφο πικ νικ με τον Βύρωνα και τον Νικόλα!
Φωτιά Αίγιο: Δύο τα πύρινα μέτωπα - Μήνυμα 112 για εκκενώσεις
Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα απόδραση και το «τρολάρισμα» στον Κουτσουμπή
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα
Φωτιά στη Φωκίδα - Εκκενώνονται τέσσερις περιοχές
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απογείωσε το κέφι στο Φισκάρδο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ιδιωτικό δείπνο στην Κεφαλονιά για την επέτειο γάμου του Έρικ Βασιλάτου και της Δήμητρας.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβηκε στη σκηνή και διασκέδασε τους καλεσμένους με τις επιτυχίες του.
  • Η Καλομοίρα τραγούδησε το «My Secret Combination», ενθουσιάζοντας το κοινό.
  • Ανάμεσα στους VIP καλεσμένους ήταν η σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη, που κατέγραψε τη βραδιά.
  • Τα βίντεο και οι φωτογραφίες από το πάρτι έγιναν viral στα social media.

Ένα ιδιωτικό δείπνο στην Κεφαλονιά στάθηκε η αφορμή για να στηθεί ένα από τα πιο λαμπερά και πολυσυζητημένα πάρτι του φετινού καλοκαιριού!

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος και η σύζυγός του, Δήμητρα, γιόρτασαν την επέτειο του γάμου τους στο κοσμοπολίτικο Φισκάρδο, επιλέγοντας το ιστορικό εστιατόριο της Τασίας. Εκεί, υποδέχτηκαν ξεχωριστούς καλεσμένους από τον επιχειρηματικό αλλά και τον καλλιτεχνικό χώρο σε μια βραδιά που τα είχε όλα.

Το κέφι χτύπησε «κόκκινο» όταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε εντελώς αυθόρμητα το μικρόφωνο! Ο αγαπημένος τραγουδιστής ξεσήκωσε τους πάντες με τις επιτυχίες του, μετατρέποντας το κομψό dinner party σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Χαλαρές στιγμές στην Πύλο με τον γιο του, Βασίλη

Η μουσική εκπληξη όμως δεν σταμάτησε εκεί. Η Καλομοίρα, που βρισκόταν ανάμεσα στους καλεσμένους, υπέκυψε στις παροτρύνσεις της παρέας, πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε το μαγαζί τραγουδώντας το θρυλικό «My Secret Combination» με το οποίο μας εκπροσώπησε στη Eurovision το 2008!

Η Καλομοίρα τα «έσπασε» στο Φισκάρδο

Η Καλομοίρα τα «έσπασε» στο Φισκάρδο

Καλομοίρα - Γιώργος Μπούσαλης: Στη Μύκονο με την κουμπάρα τους, Μ. Χρουσαλά

Ανάμεσα στους VIP καλεσμένους ήταν και η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη, η οποία κατέγραψε τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media έκαναν αμέσως το γύρο του διαδικτύου, δίνοντάς μας μια γεύση από το πιο glam event του νησιού.

Η Σίλια Κριθαριώτη λικνίζεται υπό τους ήχους του «My Secret Combination»

Η Σίλια Κριθαριώτη λικνίζεται υπό τους ήχους του «My Secret Combination»

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στέλιος Χανταμπάκης - Όλγα Πηλιάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Στέλιος Χανταμπάκης - Όλγα Πηλιάκη: Το φιλί με φόντο το απέραντο γαλάζιο
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιανά Παπαγεωργίου: Μετακομίζει σε νέο σπίτι - «Ο απόλυτος εφιάλτης»
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα απόδραση και το «τρολάρισμα» στον Κουτσουμπή
Κίλιαν: «Έβλεπα στον καθρέφτη μια εικόνα που δεν γνώριζα»
Celebrities & Gossip Νεα
Κίλιαν για την περιπέτεια υγείας: «Προσπαθούσα να συνηθίσω την εικόνα μου»
Ιωάννα Τούνη: Στη Μύκονο Με see through φούστα
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Ευδιάθετη στα σοκάκια της Μυκόνου
Ατζούν: Στη Μύκονο Με Την 25χρονη Σύζυγό Του
Celebrities & Gossip Νεα
Ατζούν: Στη Μύκονο με την εντυπωσιακή 25χρονη σύζυγό του
Σάκης Τανιμανίδης: Ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε σπίτι
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Τανιμανίδης: Μας δείχνει 8+1 ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε σπίτι
Γέννησε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι
Celebrities & Gossip Νεα
Γέννησε πρόωρα η Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Σ' έφεραν τυλιγμένο μέσα σε σακουλάκι»
Σμαράγδα Καρύδη: Πήγε Να Δει Την Παράσταση Του Αθερίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Σμαράγδα Καρύδη: Απόλαυσε την παράσταση που σκηνοθετεί ο Αθερίδης
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top