Ένα ιδιωτικό δείπνο στην Κεφαλονιά στάθηκε η αφορμή για να στηθεί ένα από τα πιο λαμπερά και πολυσυζητημένα πάρτι του φετινού καλοκαιριού!

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος και η σύζυγός του, Δήμητρα, γιόρτασαν την επέτειο του γάμου τους στο κοσμοπολίτικο Φισκάρδο, επιλέγοντας το ιστορικό εστιατόριο της Τασίας. Εκεί, υποδέχτηκαν ξεχωριστούς καλεσμένους από τον επιχειρηματικό αλλά και τον καλλιτεχνικό χώρο σε μια βραδιά που τα είχε όλα.

Το κέφι χτύπησε «κόκκινο» όταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε εντελώς αυθόρμητα το μικρόφωνο! Ο αγαπημένος τραγουδιστής ξεσήκωσε τους πάντες με τις επιτυχίες του, μετατρέποντας το κομψό dinner party σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η μουσική εκπληξη όμως δεν σταμάτησε εκεί. Η Καλομοίρα, που βρισκόταν ανάμεσα στους καλεσμένους, υπέκυψε στις παροτρύνσεις της παρέας, πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε το μαγαζί τραγουδώντας το θρυλικό «My Secret Combination» με το οποίο μας εκπροσώπησε στη Eurovision το 2008!

Η Καλομοίρα τα «έσπασε» στο Φισκάρδο

Ανάμεσα στους VIP καλεσμένους ήταν και η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη, η οποία κατέγραψε τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media έκαναν αμέσως το γύρο του διαδικτύου, δίνοντάς μας μια γεύση από το πιο glam event του νησιού.

Η Σίλια Κριθαριώτη λικνίζεται υπό τους ήχους του «My Secret Combination»