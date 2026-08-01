Με πρωτοφανές μεταναστευτικό κύμα βρίσκεται η ισπανική πόλη Θέουτα, καθώς μέσα σε λίγες ώρες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα, κολυμπώντας ή σκαρφαλώνοντας στα σύνορα. Οι ισπανικές αρχές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη μαζική είσοδο των τελευταίων ετών, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον 57 νεκροί.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από το πρωί της Πέμπτης, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι ανεβάζουν τον αριθμό έως και στις 60.000 μέσα σε δύο ημέρες. Η Μαδρίτη αποδίδει το περιστατικό στη δράση κυκλωμάτων διακινητών, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να χαρακτηρίζει τη μαζική είσοδο «παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας».

Φωτογραφία AP

Θέουτα: Με στολές κατάδυσης και μαθήματα κολύμβησης έφτασαν στην Ισπανία

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η επιχείρηση είχε οργανωθεί τις προηγούμενες ημέρες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου διακινούνταν πληροφορίες για τη διαδρομή, τα θαλάσσια ρεύματα και τις καιρικές συνθήκες.

Πολλοί είχαν προμηθευτεί βατραχοπέδιλα, στολές κατάδυσης και αδιάβροχες θήκες για τα κινητά τους, ενώ αρκετοί είχαν προπονηθεί στην κολύμβηση πριν επιχειρήσουν τη διέλευση.

Φωτογραφία AP (Antonio Sempere)

Οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, είτε από πνιγμό είτε στην προσπάθειά τους να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη που οδηγεί στη Θέουτα. Το κέντρο υποδοχής μεταναστών ξεπέρασε γρήγορα τη χωρητικότητά του, με χιλιάδες ανθρώπους να παραμένουν σε ανοιχτούς χώρους.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, περισσότεροι από 48.000 μετανάστες είχαν επιστρέψει ή επαναπροωθηθεί στο Μαρόκο, ενώ, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, σχεδόν όλοι όσοι είχαν εισέλθει στη Θέουτα είχαν τελικά επιστρέψει.

Ισπανία: Επεισόδια και ισχυρή ανάπτυξη δυνάμεων

Κατά τη διάρκεια της κρίσης σημειώθηκαν επεισόδια στους δρόμους της Θέουτα, με συγκρούσεις μεταξύ ομάδων μεταναστών και αστυνομικών δυνάμεων, ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά λεηλασιών καταστημάτων.

Η Ισπανία ενίσχυσε άμεσα την παρουσία στρατού, Guardia Civil και ειδικών μονάδων στη Θέουτα, αποκλείοντας το συνοριακό πέρασμα του Ταραχάλ και ενισχύοντας τους ελέγχους για την αποτροπή νέων μαζικών διελεύσεων.

Πολιτικές αντιδράσεις στην Ευρώπη

Η κρίση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε την εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακινητών και ταχύτερες επιστροφές μεταναστών, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανακοίνωσαν ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και επανέφεραν τη συζήτηση για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σένγκεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία.