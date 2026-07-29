Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα

Ιδέες για μία μονοήμερη απόδραση και βουτιές στη θάλασσα

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Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οι καλύτερες παραλίες της Ελλάδας για το 2026 / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κορινθία προσφέρει παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά, μόλις 1-1,5 ώρα από την Αθήνα.
  • Προτεινόμενες παραλίες: Λουτρακίου, Πευκιά, Σκαλωσιά, Φλάμπουρο, Καλογερολίμανο και Φραγκολίμανο.
  • Η παραλία Λουτρακίου είναι δημοφιλής για οργανωμένες υπηρεσίες και water sports.
  • Η παραλία Πευκιάς προσφέρει φυσική σκιά από πεύκα και ήσυχο περιβάλλον.
  • Η παραλία Φραγκολίμανο διαθέτει φυσικές σκιές και καθαρά νερά, ιδανική για χαλάρωση.

Ψάχνετε για ένα ευχάριστο και δροσερό... διάλειμμα προτού ξεκινήσουν και επίσημα οι καλοκαιρινές διακοπές σας; Μην το σκέφτεστε, επιβιβαστείτε στο αυτοκίνητό σας και οδηγήστε έως την Κορινθία και χαλαρώσετε σε κοντινές παραδεισένιες παραλίες με πεντακάθαρα, καταγάλανα νερά, απολαμβάνοντας στο έπακρο το ελληνικό καλοκαίρι!

Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα

Και αυτό, μόλις μία «ανάσα» από το κέντρο της Αθήνας, αφού οι παραλίες που σας προτείνουμε βρίσκονται σε απόσταση 1 με 1,5 ώρας από την πρωτεύουσα! 

Ο νομός Κορινθίας αποτελεί ένα πραγματικό θαλασσινό παράδεισο, που κρύβει πολλά «διαμάντα» και εσείς δεν έχετε παρά να τα ανακαλύψετε.

 

 

Εμείς σας προτείνουμε έξι εξαιρετικές παραλίες της κορινθιακής ακτογραμμής, για μία μονοήμερη εκδρομή στα πιο γαλάζια νερά του Κορινθιακού!

Παραλία Λουτρακίου

Είστε fan των οργανωμένων και πολυσύχναστων παραλιών; Τότε σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, θα συναντήσετε την κοσμοπολίτικη παραλία του Λουτρακίου, μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της περιοχής.

 

 

Απολαύστε τον ήλιο και το μπάνιο σας και χαλαρώστε με ένα δροσιστικό ποτό ή παγωμένο ρόφημα σε μια ξαπλώστρα δίπλα στο κύμα.

Εκτός από τις βουτιές στα κρυστάλλινα νερά, μπορείτε επίσης να κάνετε water sports, όπως windsurfing, τζετ-σκι, ιστιοπλοΐα κ.λπ., καθώς και να απολαύσετε ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα στην Ελλάδα.

Καλοκαίρι στο βουνό: 4+1 προορισμοί για διακοπές σε ορεινούς προορισμούς

Η παραλία Λουτρακίου στο χάρτη:

Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα

Παραλία Πευκιά

Μία ονειρική παραλία λίγο πριν το Ξυλόκαστρο, την οποία αγκαλιάζουν τα πεύκα! Ο Πευκιάς βρίσκεται σε απόσταση 122 χλμ. από την Αθήνα και αποτελεί ιδανική επιλογή για μονοήμερη απόδραση δίπλα στο κύμα.  Τα δέντρα στη συγκεκριμένη παραλία φτάνουν κυριολεκτικά στη θάλασσα, προσφέροντας άφθονη φυσική σκιά, ενώ οι βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά της θα σας αναζοωγονήσουν.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by OMONIA TOURS (@omoniatours)

 

Η παραλία Πευκιάς έχει μήκος 1700 μέτρα και αποτελείται από ψιλή άμμο και βοτσαλάκι. Λόγω του μεγάλου της μήκους, μπορείτε ανάλογα με τη διάθεσή σας, να πιέιτε ένα δροσερό ρόφημα στα beach bars ή να βάλετε την πετσέτα και την ομπρέλα σας κάπου πιο απομονωμένα (ή κάτω από τα πεύκα), ώστε να απολαύσετε την ησυχία, τον ήλιο και την ομορφιά του τοπίου.  

Η παραλία Πευκιά στο χάρτη:

Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα

Παραλία Σκαλωσιά

Εάν και είναι δύσκολο να την προσεγγίσετε, καθώς για να φτάσετε εκεί απαιτείται περπάτημα, η Σκαλωσιά είναι μία πανέμορφη παραλία, η οποία συνδυάζει την άγρια φυσική ομορφιά της, ενώνοντας το βουνό με τη θάλασσα.


 
Τη Σκαλωσιά, θα τη συναντήσετε σε απόσταση 15 λεπτών μετά το δρόμο που οδηγεί στη Λίμνη της Βουλιαγμένης Λουτρακίου. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής είναι άσφαλτος, προτού καταλήξετε σε μια μεγάλη δέσμη σκαλοπατιών από θαλασσινές πέτρες, η οποία δίνει την τελική πρόσβαση στη βοτσαλωτή παραλία. 

Η παραλία Σκαλωσιά στο χάρτη:

Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα

Παραλία Φλάμπουρο

Μία απάνεμη όμορφη παραλία, μόλις 88 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Η παραλία Φλάμπουρο βρίσκεται 7 χιλιόμετρα από το Λουτράκι, στη βόρεια πλευρά του μεγάλου κόλπου του Λουτρακίου και της Κορίνθου. Για εσάς που επιθυμείτε μια πιο ήσυχη εναλλακτική λύση για κοντινή μονοήμερη εκδρομή και μαγευτική θέα στον κόλπο, τότε μην το σκεφτείτε δεύτερη φορά.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by giorgos _ (@giorgos___g.n.d)

 

Η παραλία Φλάμπουρο αποτελείται από άμμο και ψιλό βοτσαλάκι, ενώ έχει αρκετά ρηχά νερά, που την καθιστούν τέλεια πρόταση και για οικογένειες με παιδιά. Το μισό μήκος της ακτής είναι οργανωμένο με ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ το άλλο μισό είναι ελεύθερο. Μείνετε έως τη δύση του ηλίου και απολαύστε ένα από τα πιο όμορφα ηλικοβασιλέματα της χώρας.  

Η παραλία Φλάμπουρο στο χάρτη:

Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα

Παραλία Καλογερολίμανο

Mία από τις πιο όμορφες παραλίες στην περιοχή της Σολυγείας (Σοφικού), είναι αυτή του Καλογερολίμανου. Πρόκειται για μία αρκετά μεγάλη παραλία με λευκό βότσαλο, με πεντακάθαρα βαθιά, κρυστάλλινα νερά, ενώ τα πεύκα παρέχουν φυσική σκιά και φτάνουν έως το κύμα.

Το Καλογερολίμανο βρίσκεται σε απόσταση 105 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, στο ύψος του Σοφικού, πριν από την Επίδαυρο. Πρόκειται για ένα μεγάλο φυσικό κόλπο με καταγάλανα νερά, ο οποίος βρίσκεται «φωλιασμένος» ανάμεσα σε πράσινες πλαγιές. Η παραλία είναι ανοργάνωτη, προσφέροντας μια αίσθηση απομόνωσης και γαλήνης, καθιστώντας τη το κορυφαίο σημείο για όσουν προτιμούν μια πιο ιδιωτική θαλάσσια εξόρμηση. Περάστε εκεί όλη τη μέρα σας και ευχαριστηθείτε το μπάνιο σας, απλώς μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα (σνακ, νερό, αντηλιακό κ.λπ.).

Η παραλία Καλογερολίμανο στο χάρτη:

Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα

Παραλία Φραγκολίμανο

Μία από τις ωραιότερες παραλίες στην Κορινθία είναι το Φραγκολίμανο. Βρίσκεται 1 ώρα από την Αθήνα και δεν απαιτεί ομπρέλα, καθώς τα δέντρα φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα.

Η παραλία διαθέτει βοτσαλάκι έξω και μέσα στο νερό, ενώ τα απίστευτα καθαρά και ήρεμα νερά την καθιστούν ιδανική για χαλάρωση και κολύμπι.

Το Φραγκολίμανο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης στη σκιά των δέντρων, ιδανική για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τον ήλιο. Οι φυσικές σκιές και η καθαρότητα των νερών την καθιστούν ιδανικό προορισμό για μονοήμερες καλοκαιρινές εξορμήσεις.

Η παραλία Φραγκολίμανο στο χάρτη:

Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα

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