Δολοφονία Γεωργίου: Ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι γνώριζε καιρό τον δικηγόρο

Είχαν επαγγελματική σχέση πελάτη - δικηγόρου

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου (28/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 28χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου παραδέχθηκε ότι γνώριζε τον δικηγόρο του εδώ και καιρό.
  • Η σχέση τους ήταν πελάτη - δικηγόρου, καθώς ο Γεωργίου είχε αναλάβει την υπόθεση του ασύλου του κατηγορούμενου.
  • Ο κατηγορούμενος έδωσε αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με ένα λάπτοπ που πούλησε και την τύχη του.
  • Η εξαφάνιση του λάπτοπ εγείρει ερωτήματα για το περιεχόμενό του και τους λόγους που ήθελε να το αποκρύψει.

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έφερε στο φως το Star για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δικαστικής συντάκτριας Τασούλας Παπανικολάου, ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος γνώριζε καιρό τον δικηγόρο στον οποίο είχε αναθέσει την υπόθεση του ασύλου του.

Τον γνώριζε και δεν ήταν ένας άγνωστος για τον Σταύρο Γεωργίου. Είχαν τη σχέση πελάτη - δικηγόρου, όπως παραδέχθηκε στην απολογία του ο κατηγορούμενος.

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Δολοφονία Γεωργίου: «Με το θύμα γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχε αναλάβει τα έγγραφα για το άσυλο»

Δολοφονία Γεωργίου: «Με το θύμα γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχε αναλάβει τα έγγραφα για το άσυλο»

«Με το θύμα γνωριζόμαστε από παλιότερα. Εδώ και πολύ καιρό. Είχε αναλάβει να τακτοποιήσει τα έγγραφά μου για το άσυλό μου», είπε ο 28χρονος κατηγορούμενος.

Άλλα είπε, πάντως, στην αρχική του ομολογία, όταν συνελήφθη, και άλλα λέει στην απολογία του.

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«Πούλησα το λάπτοπ για 50 ευρώ», είπε στους αστυνομικούς. «Έδωσα το λάπτοπ σε φίλο μου», είπε στην απολογία του, όταν ρωτήθηκε από τον ανακριτή.

Το ερώτημα είναι γιατί πήρε μόνο το λάπτοπ. Τι περιείχε και το ήθελε με κάθε τρόπο; Γιατί φρόντισε να το εξαφανίσει;

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