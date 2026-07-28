Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έφερε στο φως το Star για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δικαστικής συντάκτριας Τασούλας Παπανικολάου, ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος γνώριζε καιρό τον δικηγόρο στον οποίο είχε αναθέσει την υπόθεση του ασύλου του.

Τον γνώριζε και δεν ήταν ένας άγνωστος για τον Σταύρο Γεωργίου. Είχαν τη σχέση πελάτη - δικηγόρου, όπως παραδέχθηκε στην απολογία του ο κατηγορούμενος.

Δολοφονία Γεωργίου: «Με το θύμα γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχε αναλάβει τα έγγραφα για το άσυλο»

«Με το θύμα γνωριζόμαστε από παλιότερα. Εδώ και πολύ καιρό. Είχε αναλάβει να τακτοποιήσει τα έγγραφά μου για το άσυλό μου», είπε ο 28χρονος κατηγορούμενος.

Άλλα είπε, πάντως, στην αρχική του ομολογία, όταν συνελήφθη, και άλλα λέει στην απολογία του.

«Πούλησα το λάπτοπ για 50 ευρώ», είπε στους αστυνομικούς. «Έδωσα το λάπτοπ σε φίλο μου», είπε στην απολογία του, όταν ρωτήθηκε από τον ανακριτή.

Το ερώτημα είναι γιατί πήρε μόνο το λάπτοπ. Τι περιείχε και το ήθελε με κάθε τρόπο; Γιατί φρόντισε να το εξαφανίσει;