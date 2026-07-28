Οικονομάκου-Τσερέλα: Χέρι- χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου

Το ζευγάρι περνάει στιγμές ξεγνοιασιάς στο Νησί των Ανέμων

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Οικονομάκου-Τσερέλα: Χέρι- χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου
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Επιμέλεια STAR.GR
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Tο γαμήλιο πάρτι Οικονομάκου- Τσερέλα στη Μύκονο/ βίντεο από Alpha

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Λίγες μέρες μετά το τριήμερο γαμήλιο γλέντι στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο σύζυγός της Μπρούνο Τσερέλα, κάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Καλοκαιρινό ταξίδι στη νότια Ισπανία

Η ηθοποιός που έχει παίξει σε αρκετές σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές «Η Ζωή της Άλλης», «Κλεμμένα Όνειρα» και «Έλα στη θέση μου» και άλλες πολλές και ο επιχειρηματίας και πρώην επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, απαθανατίστηκαν να περπατούν πιασμένοι χέρι- χέρι στα σοκάκια του νησιού.

Αθήνα Οικονομάκου- Μπρούνο Τσερέλα/φωτογραφία από NDP/ Nίκος Ζότος

Αθήνα Οικονομάκου- Μπρούνο Τσερέλα/φωτογραφία από NDP/ Nίκος Ζότος

Οι δυο τους ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετοι και δεν άφησε στιγμή ο ένας το χέρι του άλλου. Η Αθηνά ήταν ντυμένη στα σοκολατί επιλέγοντας ένα μποστάκι και μία φούστα- παρεό ίδιου χρώματος ενώ ο Μπρούνο προτίμησε τα μαύρα.

Οικονομάκου: Η φωτογραφία από τον γάμο της με τον αδελφό της που συγκίνησε

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στα σοκάκια της Μυκόνου/ φωτογραφία από NDP/  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στα σοκάκια της Μυκόνου/ φωτογραφία από NDP/  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες ,στο νησί των Ανέμων ήταν και τα δύο παιδιά της ηθοποιού, ο 8χρονος Μάξιμος και η 5χρονη Σιέννα. Οι τέσσερίς τους χόρτασαν βουτιές, ηλιοθεραπεία και βόλτες στα σοκάκια. 

Αθηνά Οικονομάκου και  Μπρούνο Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου και  Μπρούνο Τσερέλα

Ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου, οι οποίοι έχουν δεσμό εδώ και δύο χρόνια και στις 16 Μαΐου 2026 στην Πλάκα παντεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στην Πλάκα ακολουθώντας μετά και τριήμερο γαμήλιο πάρτι στην Πάρο, είναι λάτρεις των ταξιδιών. 

Οικονομάκου-Τσερέλα: Χέρι- χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου

Έναν από τους πιο σταθερούς και αγαπημένους προορισμούς του ζευγαριού για αποδράσεις αποτελεί το Γύθειο, που είναι η γενέτειρα της ηθοποιού.   Η πρώτη τους κοινή επίσκεψη στο πατρικό σπίτι της ηθοποιού  έγινε τον Δεκέμβριο του 2024 και έκτοτε κάθε Πάσχα, το ζευγάρι επιλέγει αυτό τον προορισμό. 
 

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
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