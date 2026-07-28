Τι γίνεται όταν οι προσδοκίες σου για το ιδανικό ραντεβού πάνε... περίπατο;
Αν αντί για τον κλασικό «κάγκουρα» που είχε κατά νου, απέναντι στη συμμετέχουσα καθίσει κάποιος πραγματικά καλός άνθρωπος; Ένας τύπος με ζεστή ψυχή, ευγενικούς τρόπους, που όχι μόνο την υπολογίζει, αλλά τη... ρεσπεκτάρει μέχρι κεραίας, τι θα κάνει;
Γιατί, ας μη γελιόμαστε: το respect είναι η βάση για τα πάντα! Τουλάχιστον αυτό γίνεται κατανοητό μέσα από το νέο teaser trailer του First Dates. Σε αυτό βλέπουμε την παρουσιάστρια του αγαπημένου προγράμματος, Ζενεβιέβ Μαζαρί, να μαθαίνει νέους... όρους.
Όταν ο σεβασμός γίνεται η νέα σου αιχμή, τότε δε μιλάς απλά τη γλώσσα της επικοινωνίας. Μιλάς την πιο αυθεντική, αληθινή γλώσσα του έρωτα!Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.