Ταινία online: Δες το θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία»

Το θρίλερ αμερικανικής παραγωγής 2022, «Στα Δόντια του Καρχαρία (The Requin)», είναι διαθέσιμο online στο star.gr/tv έως και την Κυριακή 1η Αυγούστου 2026.
Δείτε εδώ την ταινία «Στα Δόντια του Καρχαρία» (The Requin)
H υπόθεση
Οι ρομαντικές διακοπές ενός ζευγαριού, της Τζέιλιν και του Κάιλ, μετατρέπονται σε εφιάλτη, όταν εξαιτίας μιας σφοδρής, τροπικής καταιγίδας οι δυο τους βρίσκονται στη μέση του ωκεανού.
Απροστάτευτοι, τραυματισμένοι και εγκλωβισμένοι στα ανοιχτά, πρέπει να παλέψουν για τη ζωή τους απέναντι στα στοιχεία της φύσης και τους καρχαρίες που παραμονεύουν στα νερά...
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λε-Βαν Κιέτ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Αλίσια Σίλβερστοουν, Τζέιμς Τάπερ, Ντεϊρντέ Ο’ Κόνελ, Τζένιφερ Ματζ