Ταινία online: Δες το θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία»

Διαθέσιμη στο star.gr/tv έως και την Κυριακή 1η Αυγούστου 2026

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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 26.07.26, 09:00
Ταινία online: Δες το θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία» (The Requin)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία» (The Requin) είναι αμερικανικής παραγωγής του 2022.
  • Διαθέσιμη online στο star.gr/tv έως την Κυριακή 1 Αυγούστου 2026.
  • Η υπόθεση αφορά ένα ζευγάρι που παγιδεύεται στη μέση του ωκεανού λόγω τροπικής καταιγίδας.
  • Πρέπει να αγωνιστούν για τη ζωή τους ενάντια στα στοιχεία της φύσης και τους καρχαρίες.
  • Σκηνοθεσία από τον Λε-Βαν Κιέτ, με πρωταγωνιστές την Αλίσια Σίλβερστοουν και τον Τζέιμς Τάπερ.

Το θρίλερ αμερικανικής παραγωγής 2022, «Στα Δόντια του Καρχαρία (The Requin)», είναι διαθέσιμο online στο star.gr/tv έως και την Κυριακή 1η Αυγούστου 2026.

Δείτε εδώ την ταινία «Στα Δόντια του Καρχαρία» (The Requin)

Ταινία online: Δες το θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία»

H υπόθεση

Οι ρομαντικές διακοπές ενός ζευγαριού, της Τζέιλιν και του Κάιλ, μετατρέπονται σε εφιάλτη, όταν εξαιτίας μιας σφοδρής, τροπικής καταιγίδας οι δυο τους βρίσκονται στη μέση του ωκεανού.

Ταινία online: Δες το θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία»

Απροστάτευτοι, τραυματισμένοι και εγκλωβισμένοι στα ανοιχτά, πρέπει να παλέψουν για τη ζωή τους απέναντι στα στοιχεία της φύσης και τους καρχαρίες που παραμονεύουν στα νερά...

Ταινία online: Δες το θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία»

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λε-Βαν Κιέτ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Αλίσια Σίλβερστοουν, Τζέιμς Τάπερ, Ντεϊρντέ Ο’ Κόνελ, Τζένιφερ Ματζ

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