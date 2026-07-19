Τι είπε ο σύζυγος της Γιου Τινγκ, μετά την εύρεση του πτώματος σε βαλίτσα στην Κυψέλη / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σαν σκηνή από αστυνομικό θρίλερ: μια σορός μέσα σε μία βαλίτσα, πεταμένη σε ένα ερειπωμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι σκέψεις όλων πήγαν στην αγνοούμενη Κινέζα, αφού τα χαρακτηριστικά του πτώματος ταιριάζουν με την περιγραφή της σε πολλά σημεία. «Υπάρχει μια πιθανότητα. Η χειρότερη πιθανότητα», λέει ο σύζυγός της στο Star.

Για δεύτερο 24ωρο οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αναζητούν την ταυτότητα του θύματος και προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος άφησε τη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Στο «μικροσκόπιο» κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εκτίμηση, πρόκειται για μικρόσωμη γυναίκα ύψους περίπου 1.60 με 1.65 μέτρων με καστανόξανθα μαλλιά. Όταν την εντόπισαν οι Αρχές είχε πιασμένα τα μαλλιά της με ένα λαστιχάκι. Φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο σορτσάκι και έναν στηθόδεσμό. Δεν έχει τατουάζ και είναι άνω των 30 ετών.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών κάνουν «φύλλο και φτερό» τους φακέλους των εξαφανισμένων γυναικών των τελευταίων μηνών. Λόγω των χαρακτηριστικών της σορού, η πρώτη υπόθεση που μπαίνει στο μικροσκόπιο είναι αυτή της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας και μεταφράστριας, Γιου Τινγκ, που αγνοείται από τις 20 Μαΐου στη Λούτσα.

Οι αστυνομικοί επικοινώνησαν άμεσα με τον σύζυγό της, ο οποίος «έσπασε» τη σιωπή του και μίλησε για πρώτη φορά στο Star και τον Μάνο Σωτηρόπουλο.

«Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση μου είπαν ότι υπάρχει μία πιθανότητα. Ακόμα είναι στο στάδιο της διερεύνησης. Είναι η χειρότερη περίπτωση που μπορεί να προκύψει».

Κυψέλη: Tα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα - Εξετάζεται και μια νεαρή κοπέλα από την επαρχία

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, η συγκεκριμένη μικρόσωμη γυναίκα, είναι νεκρή τουλάχιστον 5-7 ημέρες. Λόγω, όμως, του καύσωνα, η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη, γι' αυτό ήταν και δύσκολη η αναγνώρισή της.

Ήταν τυλιγμένη σε ύφασμα και τοποθετημένη μέσα σε σακούλα, η οποία είχε τοποθετηθεί στη βαλίτσα. Κατά την πρώτη εξέταση δε διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις.

«Καταλαβαίνω ότι βρήκαν μία σορό, ότι βρήκαν όπως τη βρήκαν, απλά ο σωματότυπος, αυτό το 1,60 μ. η σύζυγός μου έχει κατάμαυρα μαλλιά, οπότε το χρώμα των μαλλιών ενδεχομένως, η ηλικία, τα ρούχα είναι διαφορετικά», πρόσθεσε ο σύζυγος της αγνοούμενης.

Πάντως, η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ δεν είναι η μοναδική υπόθεση που εξετάζεται. Στο επίκεντρο βρίσκεται και μία κοπέλα μικρότερη σε ηλικία από την επαρχία. Ψάχνουν το κοινό στοιχείο, συγκρίνουν ημερομηνίες, χαρακτηριστικά και κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να δώσει απαντήσεις.

Οι Αρχές, πλέον, εστιάζουν στη «διαδρομή» της βαλίτσας και στο υλικό από τις κάμερες στην περιοχή, την ώρα που αναμένονται τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA για την ταυτότητα του θύματος.

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