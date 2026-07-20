Παραλίες: Δείτε πόσο καθαρές είναι - Ο χάρτης με την αξιολόγηση των ακτών

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πλατφόρμα bathingwaterprofiles.gr παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα των παραλιών στην Ελλάδα.
  • Το υπουργείο Περιβάλλοντος διενεργεί ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (Μάιος - Οκτώβριος).
  • Το Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης περιλαμβάνει χαρακτηριστικά ακτών και πηγές ρύπανσης.
  • Διατίθεται χάρτης με την αξιολόγηση των ακτών για εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες.
  • Δημοφιλείς παραλίες όπως Νέα Μάκρη, Σούνιο και Βουλιαγμένη περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση.

Θέλεις να πας για μπάνιο και ψάχνεις να βρεις την καταλληλότερη παραλία; Η πλατφόρμα bathingwaterprofiles.gr έχει όλες τις απαντήσεις που ψάχνεις, βασισμένες σε μετρήσεις και ειδικές αναλύσεις, ενώ υπάρχει καταχώρηση για κάθε ακτή που μπορεί να σε ενδιαφέρει. 

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την τ. Ειδική Γραμματεία Υδάτων, νυν Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, διενεργεί συστηματικούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (Μάιος - Οκτώβριος), κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.

Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει

Το Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης επικαιροποιείται και ενημερώνεται σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Το Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης

Στο Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης Ελλάδας βρίσκει κανείς εύκολα και συγκεντρωμένα τα βασικά χαρακτηριστικά των ακτών, την αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού και την αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων.

  • Δείοτε τις επίσημες μετρήσεις για την παραλία που σας ενδιαφέρει στην πλατφόρμα του υπουργείου ΕΔΩ.
  • Δείτε τον χάρτη με την αξιολόγηση των ακτών ΕΔΩ.

Οι πέντε καλύτερες παραλίες της Αττικής- Ονειρικές βουτιές κοντά στην Αθήνα

Παραδείγματα με δημοφιλέις παραλίες 

  • Νέα Μάκρη 

Παραλίες: Δείτε πόσο καθαρές είναι - Ο χάρτης με την αξιολόγηση των ακτών 

  • Πόρτο Ράφτη 

 Παραλίες: Δείτε πόσο καθαρές είναι - Ο χάρτης με την αξιολόγηση των ακτών

  • Σούνιο

Παραλίες: Δείτε πόσο καθαρές είναι - Ο χάρτης με την αξιολόγηση των ακτών

  • Παλαιά Φώκαια  

 Παραλίες: Δείτε πόσο καθαρές είναι - Ο χάρτης με την αξιολόγηση των ακτών

  • Ανάβυσσος 

Παραλίες: Δείτε πόσο καθαρές είναι - Ο χάρτης με την αξιολόγηση των ακτών

  • Βάρκιζα

Παραλίες: Δείτε πόσο καθαρές είναι - Ο χάρτης με την αξιολόγηση των ακτών

  • Αστέρας Βουλιαγμένης 

Παραλίες: Δείτε πόσο καθαρές είναι - Ο χάρτης με την αξιολόγηση των ακτών

  • Άλιμος 

Παραλίες: Δείτε πόσο καθαρές είναι - Ο χάρτης με την αξιολόγηση των ακτών

  • Κινέτα

Παραλίες: Δείτε πόσο καθαρές είναι - Ο χάρτης με την αξιολόγηση των ακτών

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