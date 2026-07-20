Θέλεις να πας για μπάνιο και ψάχνεις να βρεις την καταλληλότερη παραλία; Η πλατφόρμα bathingwaterprofiles.gr έχει όλες τις απαντήσεις που ψάχνεις, βασισμένες σε μετρήσεις και ειδικές αναλύσεις, ενώ υπάρχει καταχώρηση για κάθε ακτή που μπορεί να σε ενδιαφέρει.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την τ. Ειδική Γραμματεία Υδάτων, νυν Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, διενεργεί συστηματικούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (Μάιος - Οκτώβριος), κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.

Το Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης επικαιροποιείται και ενημερώνεται σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Το Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης

Στο Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης Ελλάδας βρίσκει κανείς εύκολα και συγκεντρωμένα τα βασικά χαρακτηριστικά των ακτών, την αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού και την αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων.

Δείοτε τις επίσημες μετρήσεις για την παραλία που σας ενδιαφέρει στην πλατφόρμα του υπουργείου ΕΔΩ.

Δείτε τον χάρτη με την αξιολόγηση των ακτών ΕΔΩ.

Παραδείγματα με δημοφιλέις παραλίες

Νέα Μάκρη

Πόρτο Ράφτη

Σούνιο

Παλαιά Φώκαια

Ανάβυσσος

Βάρκιζα

Αστέρας Βουλιαγμένης

Άλιμος

Κινέτα