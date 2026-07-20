Κορυφώνεται ο καύσωνας - Πού θα αγγίξει τους 43°C ο υδράργυρος

Η Τετάρτη η πιο δύσκολη ημέρα στην Αττική

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STAR.GR
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Η μετεωρολόγος Ματίνα Μπέρου για τον καύσωνα των ημερών (20/7/2026)

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Τις θερμότερες ημέρες του 2026 διανύει η χώρα, με το κύμα καύσωνα να κορυφώνεται έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με όσα ανέλυσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star η μετεωρολόγος, Ματίνα Μπέρου. Έρχονται υψηλές θερμοκρασίες, που σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αισθητή θερμοκρασία θα είναι ακόμη υψηλότερη λόγω της έντονης ηλιοφάνειας. Η αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα βροχών και καταιγίδων.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καύσωνας: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες του καλοκαιριού

Καύσωνας: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες του καλοκαιριού

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, σήμερα και το επόμενο 48ωρο αναμένεται να καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες της χρονιάς, μέχρι στιγμής. Στο Θεσσαλικό κάμπο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 42 βαθμούς, ενώ στη Λάρισα δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 43°C.

Θερμοκρασίες έως και 42 βαθμοί αναμένονται επίσης στην Αιτωλοακαρνανία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την Πελοπόννησο. Παράλληλα, τοπικά έως και 41 βαθμούς θα καταγράψουν περιοχές της Κρήτης και της Ρόδου.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι θερμοκρασίες αυτές μετρούνται υπό σκιά, ενώ η έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες, αυξάνει σημαντικά τη θερμική καταπόνηση του οργανισμού.

Καύσωνας: Η Τετάρτη η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική

Καύσωνας: Η Τετάρτη η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η δυσκολότερη ημέρα του καύσωνα για την Αττική. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα δυτικά του νομού, με το Θριάσιο Πεδίο, την Ελευσίνα και τη Μάνδρα να φτάνουν τους 40 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείονται ακόμη υψηλότερες τιμές τοπικά.

Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, όπου υπάρχει πιθανότητα ο υδράργυρος να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Στις περισσότερες περιοχές της πρωτεύουσας οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 37 και 38 βαθμών.

Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, όπου υπάρχει πιθανότητα ο υδράργυρος να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Στις περισσότερες περιοχές της πρωτεύουσας οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 37 και 38 βαθμών.

Εξίσου δύσκολη θα είναι και η νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, καθώς σε πολλές αστικές περιοχές η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς, ενώ στο κέντρο της Αθήνας ενδέχεται να παραμείνει ακόμη και στους 31°C, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης.

Καύσωνας: Από την Πέμπτη πτώση της θερμοκρασίας και αλλαγή του καιρού

Η αποκλιμάκωση του καύσωνα αναμένεται να ξεκινήσει από την Πέμπτη, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνεχιστεί και την Παρασκευή. Παράλληλα, αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος του έντονου θερμού κύματος.

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