Βάγια Νέστορα: Ένταση αντιεξουσιαστών - αστυνομικών μετά την 4η προφυλάκιση

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: thestival.gr
Επεισόδια έξω από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης / MEGA

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Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Αμέσως μετά την απόφαση, έντονα επεισόδια ξέσπασαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης κι οδήγησαν σε 18 προσαγωγές

Σύμφωνα με το thestival.gr, ομάδα ατόμων που βρισκόταν εντός του Δικαστικού Μεγάρου συνεπλάκησαν με αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί απώθησαν τα άτομα εκτός του κτηρίου. Μάλιστα, οι αστυνομικοί έκαναν και χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης για την απώθηση των ατόμων ενώ ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό στους γύρω δρόμους για τον εντοπισμό των ατόμων.

Βάγια Νέστορα: Η αποκάλυψη Star για την ομπρέλα & το έντυπο με την «πινέζα»

Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των προφυλακισθέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες.

Νέστορα: Αυτός είναι ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπρηστική επίθεση

Βάγια Νέστορα: Τι ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ο 4ος συλληφθείς 

Βάγια Νέστορα: Τι ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ο 4ος συλληφθείς 

Ο 4ος συλληφθείς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα / Eurokinissi 

Κατά την απολογία του, ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς από την πλευρά του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που φέρεται να τον κατονόμασε ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες πριν και μετά την επίθεση. Κατά πληροφορίες, αρνήθηκε ότι διαχειρίστηκε τα κλειδιά ή ότι τα έδωσε στους φυσικούς δράστες της επίθεσης.

Με τη νέα προφυλάκιση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν πλέον τους τέσσερις. Εκτός από τον 25χρονο, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και τους δύο φερόμενους ως φυσικούς δράστες της επίθεσης- τον 29χρονο και την 26χρονη.

Θεσσαλονίκη: Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα

Βάγια Νέστορα: Ένταση αντιεξουσιαστών - αστυνομικών μετά την 4η προφυλάκιση

Πήρε τον δρόμο για τη φυλακή και ο 4ος συλληφθείς / Eurokinissi 

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται, ενώ η δικογραφία που χειρίζεται η ανακρίτρια περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση στην οικία Νέστορα όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή, Σάββα Αναστασιάδη. Η δίωξη αφορά βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό.

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