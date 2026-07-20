Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στον Πειραιά, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Καληγά.

Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν περίπου 15 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της στα γειτονικά διαμερίσματα και πολυκατοικίες.

Για λόγους ασφαλείας, η πολυκατοικία εκκενώθηκε άμεσα, με τους πυροσβέστες να απομακρύνουν τους ενοίκους. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι, ούτε τραυματίες.

Οι πυροσβέστες ανέβηκαν με κλίμακα στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, δίνοντας μάχη με τις φλόγες ώστε να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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