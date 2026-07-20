Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Πυκνοί καπνοί στην περιοχή

Εκκενώθηκε η πολυκατοικία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Πειραιά, οδός Καληγά, το απόγευμα της Δευτέρας.
  • Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή, κινητοποιώντας 15 πυροσβέστες.
  • Η πολυκατοικία εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας, χωρίς εγκλωβισμένους ή τραυματίες.
  • Οι πυροσβέστες επιχείρησαν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε γειτονικά κτίρια.
  • Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στον Πειραιά, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Καληγά. 

Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν περίπου 15 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της στα γειτονικά διαμερίσματα και πολυκατοικίες. 

Φωτιά σε σπίτι στον Πειραιά

Πυρκαγιά σε σπίτι στον Πειραιά

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Εκκενώθηκε πολυκατοικία

Για λόγους ασφαλείας, η πολυκατοικία εκκενώθηκε άμεσα, με τους πυροσβέστες να απομακρύνουν τους ενοίκους. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι, ούτε τραυματίες. 

Οι πυροσβέστες ανέβηκαν με κλίμακα στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, δίνοντας μάχη με τις φλόγες ώστε να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. 

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. 

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