First Dates: Μπουχός ή αλοιφή; Εσύ τι από τα δύο θα γινόσουν;

Η γλώσσα του έρωτα στα νέα επεισόδια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το First Dates είναι ένα δημοφιλές dating πείραμα στην ελληνική τηλεόραση, που συνδυάζει αμηχανία και ρομαντισμό.
  • Οι συμμετέχοντες συναντιούνται σε τυφλά ραντεβού χωρίς σενάριο, σε πραγματικό χρόνο.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχεται τους singles και σχολιάζει τις εξελίξεις με χιούμορ.
  • Στο νέο teaser, ένας άντρας δηλώνει ότι βλέπει το νόημα της ζωής στα μάτια της συντρόφου του.
  • Η εκπομπή προκαλεί αντιδράσεις και χιούμορ σχετικά με τις ρομαντικές ατάκες των συμμετεχόντων.

Αν το First Dates έχει αποδείξει κάτι μέχρι σήμερα, είναι ότι πρόκειται για το πιο απολαυστικό κι απρόβλεπτο dating πείραμα της ελληνικής τηλεόρασης, όπου η αμηχανία συναντάει τον αυθόρμητο ρομαντισμό.

First Dates: Μπουχός ή αλοιφή; Εσύ τι από τα δύο θα γινόσουν;

Πολύ σύντομα το εστιατόριο του Star ανοίγει τις πόρτες του σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και χαρακτήρα, οι οποίοι συναντιούνται σε τυφλά ραντεβού χωρίς κανένα απολύτως σενάριο. Τα πάντα συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο, από τα πρώτα αμήχανα βλέμματα και τις ατάκες που προσπαθούν να σπάσουν τον πάγο, μέχρι τις πιο αυθεντικές στιγμές φλερτ.

Το First Dates επιστρέφει: Εσύ έχεις φάει ghosting;

Στην υποδοχή βρίσκεται η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία λειτουργεί ως ο φύλακας-άγγελος αλλά και η φωνή της λογικής των παικτών. Με το αιχμηρό, αυθόρμητο χιούμορ της, καλωσορίζει τους singles, τους βοηθάει να χαλαρώσουν πριν καθίσουν στο τραπέζι και σχολιάζει τις εξελίξεις με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Η παρουσία της δίνει έναν ξεχωριστό ρυθμό, καθώς είναι αυτή που αφουγκράζεται πρώτη το αν υπάρχει χημεία ή αν το ραντεβού οδεύει ολοταχώς προς την καταστροφή.

First Dates: Μπουχός ή αλοιφή; Εσύ τι από τα δύο θα γινόσουν;

Στο νέο teaser του αγαπημένου προγράμματος βλέπουμε έναν νεαρό άντρα να λέει στο ραντεβού του: «Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου...». «Τι βλέπεις;» του αποκρίνεται εκείνη. «Το νόημα της ζωής», της απαντάει.

First Dates η επιστροφή! Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα;

First Dates: Μπουχός ή αλοιφή; Εσύ τι από τα δύο θα γινόσουν;

Την ίδια στιγμή ακούμε τη Ζεν να σχολιάζει: «Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού, είχα γίνει...», «Μπουχός» συμπληρώνει η Κωνσταντίνα. «Αλοιφή», συμπλήρωσε έκπληκτη η παρουσιάστρια. «Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί», είπε με τη σειρά του ο Στρατής. 

Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα;

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FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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