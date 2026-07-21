Συναγερμός στην Ακρόπολη: Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο τουρίστες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στην Ακρόπολη μετά από επίθεση με μαχαίρι σε δύο τουρίστες από άνδρα που απειλούσε διερχόμενους.
  • Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας είναι σε σοβαρή κατάσταση λόγω τραύματος στο πόδι.
  • Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα και ακινητοποίησαν τον δράστη, ο οποίος έχει ιστορικό ψυχολογικών προβλημάτων.
  • Ο δράστης είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά και είχε προσαχθεί πολλές φορές από την αστυνομία.
  • Τα θύματα μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό για ιατρική βοήθεια.

Συναγερμός σήμανε στις 08:03, στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, μετά από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες.

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Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, διερχόμενη ενημέρωσε την Άμεση Δράση για το περιστατικό. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί απρόκλητα σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας είναι σε σοβαρή κατάσταση. Έχει χάσει αρκετό αίμα, εξαιτίας  τραύματος στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο του έκαναν τουρνικέ.

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Αμέσως έφτασε μία μηχανή του ΕΚΑΒ με διασώστη. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειςε και λίγο αργότερα τα θύματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό. 

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Ο δράστης φέερεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη. Φέρεται μάλιστα να είναι γνωστός των αρχών, καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί ξανά. Συγκεκριμένα τον Ιούνιο συνελήφθη στην Κυψέλη για εξύβριση, ενώ είχε συλληφθεί και τον Νοέμβριο του 2019 γιατί πάνω του βρέθηκε ένα μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από το 2019 έως το 20024 είχε προσαχθεί αρκετές φορές για εξακρίβωση στοιχείων από διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες.

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