Φωτιά Τώρα Στην Επίδαυρο - Επιχειρούν 2 Ελικόπτερα

Φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου - Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε στο Αδάμι Επιδαύρου σε αγροτοδασική έκταση λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα.
  • Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
  • Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στο Αδάμι Επιδαύρου, σε αγροτοδασική έκταση. 

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Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

 

 

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου.

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Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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