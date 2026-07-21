Φωτιά Τώρα Στην Επίδαυρο - Επιχειρούν 2 Ελικόπτερα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στο Αδάμι Επιδαύρου, σε αγροτοδασική έκταση.
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Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Επιδαύρου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου.
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Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3)
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.