Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται για εκβιασμούς σε βάρος αγροτών και εμπρησμούς στη Μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής μιλούν για μια «ομερτά» που επικρατούσε γύρω από όσα συνέβαιναν στο χωριό.

Ο κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης έφτασαν στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή. Οι τρεις άνδρες καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ τα εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους τέθηκαν σε εφαρμογή.

Κάτοικοι της Μεταμόρφωσης μιλούν για ένα κλίμα φόβου που επικρατούσε στην περιοχή και υποστηρίζουν ότι όσα συνέβαιναν ήταν γνωστά στην τοπική κοινωνία. Πολλοί, ωστόσο, επιλέγουν να μιλήσουν χωρίς να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους.

«Ήταν κοινό μυστικό στο χωριό μας. Δεν είναι μόνο οι τρεις που συνελήφθησαν. Περιμένουμε ότι θα προκύψουν κι άλλοι. Εκβίαζαν, έκαιγαν αυτοκίνητα, σπίτια, αποθήκες. Έκλεβαν μέχρι και χάλκινα αντικείμενα από αποθήκες», υποστήριξε κάτοικος της περιοχής.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης κάνουν λόγο για ανεπαρκή στοιχεία και αμφισβητούν την αξιοπιστία των καταθέσεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι τρεις άνδρες φέρονται να εκβίαζαν κατοίκους ακόμη και για την παροχή νερού στα χωράφια τους. Όσοι δε συμμορφώνονταν, φέρεται να αντιμετώπιζαν απειλές και παράνομες ενέργειες.

«Κυκλοφορούσαν τη νύχτα. Όλοι τους φοβόντουσαν. Έχουμε ακούσει και για περίεργες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό θα είναι το επόμενο που θα “σκάσει”. Έκαιγαν αθώους. Κάθε φορά, σε κάθε γιορτή που είχαμε στο χωριό, προέκυπτε και μια πυρκαγιά, ανεξαρτήτως καιρού».

Κάτοικοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης μιλούν για ένα καθεστώς φόβου που, όπως υποστηρίζουν, είχε δημιουργηθεί στην περιοχή.

«Η ομερτά η οποία υπάρχει είναι μια μαφιόζικη τακτική, με σκοπό να φοβίσει και να εκμεταλλευτεί σε δεύτερο χρόνο την τοπική κοινωνία. Το γεγονός ότι ένας από τους συλληφθέντες εκλέγεται και με συγκεκριμένο συνδυασμό δείχνει και την ανοχή που υπάρχει», δήλωσε από την πλευρά του ο δημοτικός σύμβουλος του δήμου Πύλου - Νέστορος, Θάνος Ραδιώτης.

Οι τρεις συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη.

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