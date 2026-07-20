Τροχαίο Χαλκιδική: Κρίσιμες ώρες για την 7χρονη

Θα προσπαθήσουν να την αποσωληνώσουν – Οι καταγγελίες για πλαστό έρανο

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Σε σταθερή, αλλά κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η 7χρονη από τη Μολδαβία, μετά το τροχαίο στη Χαλκιδική, που στοίχισε τη ζωή στους γονείς και στην έξι μηνών αδελφή της. 

Όπως είπε στο Mega, ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας, Γιώργος Παλάζης, σήμερα οι γιατροί θα επιχειρήσουν να την αποσωληνώσουν. 

Τροχαίο Χαλκιδική: Θρήνος στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε

Στην Ελλάδα έφτασε και η θεία της, αδελφή της μητέρας της, η οποία αναμένεται να αναλάβει την επιμέλειά της.

Τροχαίο Χαλκιδική: Κρίσιμες ώρες για την 7χρονη

«Η κατάστασή της είναι σταθερή. Σήμερα θα ξυπνήσει, οι γιατροί θα προσπαθήσουν να την ξυπνήσουνε. Οπότε θα δει για πρώτη φορά τη θεία της», είπε και πρόσθεσε:

«Απευθύνουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων και προσευχόμαστε για την ταχεία και πλήρη ανάρρωση του παιδιού που νοσηλεύεται».

Χαλκιδική: Πατέρας, μητέρα και μωρό νεκροί σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα

Παράλληλα δρομολογούνται όλες οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σορών στη Μολδαβία.

Τροχαίο Χαλκιδική: Κρίσιμες ώρες για την 7χρονη

Τροχαίο Χαλκιδική: Καταγγελίες για πλαστό έρανο για τον επαναπατρισμό των σορών

Την ίδια ώρα κύμα αλληλεγγύης έχει εκδηλωθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μολδαβία με τις τοπικές αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια για τον επαναπατρισμό των σορών.

Τροχαίο Χαλκιδική: Κρίσιμες ώρες για την 7χρονη

Ωστόσο, η υπόθεση αυτή φέρεται να έχει προκαλέσει μια αναταραχή στο εσωτερικό της Μολδαβίας καθώς φέρεται να υπήρξαν καταγγελίες περί πλαστού εράνου.

«Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι θέλουν να βοηθήσουν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Να επικοινωνούν με την πρεσβεία ή το προξενείο», συμβούλεψε ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας.

Για τις συνθήκες του δυστυχήματος αναμένονται τα πορίσματα της πραγματογνωμοσύνης και της νεκροψίας νεκροτομής.

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