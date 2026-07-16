Χαλκιδική: Πατέρας, μητέρα και μωρό νεκροί σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα

Σοβαρά τραυματισμένη η 7χρονη κόρη τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικό τροχαίο στη Χαλκιδική: γονείς και μωρό νεκροί, 7χρονη κόρη τους επέζησε.
  • Η οικογένεια από τη Μολδαβία έκανε διακοπές στην περιοχή.
  • Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας.
  • Σφοδρή μετωπική σύγκρουση του Ι.Χ. με βυτιοφόρο, ο οδηγός του Ι.Χ. υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος είναι σε εξέλιξη από την Τροχαία Πολυγύρου.

Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου δύο γονείς και το μωρό τους βρήκαν φρικτό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα. Η 7χρονη κόρη τους επέζησε. 

Χαλκιδική: Νεκρή μητέρα και βρέφος σε τροχαίο δυστύχημα

Πρόκειται για οικογένεια από τη Μολδαβία που έκαναν διακοπές στην περιοχή και ξεκληρίστηκε στο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας, στη Χαλκιδική ( στο ύψος του 28,6ου χιλιομέτρου)κοντά στη Μεταμόρφωση.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:20, όταν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των Μολδαβών με οδηγό 35χρονο συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με βυτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος.

Τροχαίο Χαλκιδική

Φωτογραφίες από το σημείο όπου σημειώθηκε το σφοδρό τροχαίο με θύματα πατέρα, μητέρα και μωρό / halkidikinews.gr

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή της η 28χρονη σύζυγος του οδηγού και η 6 μηνών κόρη τους. Ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες, με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ σοβαρά τραυματισμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο και η μεγαλύτερη κόρη, 7 ετών.

Νεκρή οικογένεια Μολδαβών στη Χαλκιδική

Λίγο μετά τις 10.30 μμ έγινε γνωστό από το νοσοκομείο ότι παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στην ζωή ο 35χρονος πατέρας και οδηγός του οχήματος, εξέπνευσε.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου δεν τραυματίστηκε.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

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