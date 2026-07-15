Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης – Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης - Μήνυμα από το "112" στους κατοίκους της περιοχής / ERT

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη, καθώς μια επικίνδυνη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή της Σουρωτής, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές που έστειλαν μηνύματα του 112 με στόχο την προστασία των πολιτών.

Δύο φορές ήχησε το 112 στη Σουρωτή / Eurokinissi (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ)

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 το μεσημέρι σε έκταση με ξερά χόρτα, ακριβώς έξω από τον οικισμό της Σουρωτής. Λόγω των καιρικών συνθηκών και της εύφλεκτης ύλης, οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις, γεγονός που ανάγκασε την Πυροσβεστική Υπηρεσία να παρέμβει ακαριαία με ισχυρές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 8ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη ενώ υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του δήμου Θέρμης.

Μάχη με τις φλόγες στη Σουρωτή / Eurokinissi (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ)

Φωτιά στη Συρωτή: Δύο μηνύματα του 112 και εκκένωση

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώθηκε μέσα από τα διαδοχικά μηνύματα της Πολιτικής Προστασίας:

Το πρώτο μήνυμα (γύρω στις 16:00): Ήχησε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, καθώς η πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη πολύ κοντά στον οικιστικό ιστό.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Σουρωτή της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026

Το δεύτερο μήνυμα (λίγο μετά τις 17:00): Καθώς το πύρινο μέτωπο πλησίαζε απειλητικά, η κατάσταση κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή. Το 112 ενεργοποιήθηκε εκ νέου, αυτή τη φορά δίνοντας εντολή εκκένωσης. Πιο συγκεκριμένα, το μήνυμα καλούσε όσους πολίτες βρίσκονταν στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν με ασφάλεια προς την περιοχή των Βασιλικών.