Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης – Μήνυμα του 112 για εκκένωση

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης - Μήνυμα από το "112" στους κατοίκους της περιοχής / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επικίνδυνη πυρκαγιά ξέσπασε στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης γύρω στις 16:00, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα κοντά στον οικισμό, λόγω καιρικών συνθηκών.
  • Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες, 25 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.
  • Δύο μηνύματα του 112 στάλθηκαν στους κατοίκους, το δεύτερο καλούσε σε εκκένωση του βόρειου τμήματος της Σουρωτής.
  • Οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την περιοχή των Βασιλικών για λόγους ασφαλείας.

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη, καθώς μια επικίνδυνη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή της Σουρωτής, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές που έστειλαν μηνύματα του 112 με στόχο την προστασία των πολιτών. 

Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης – Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Δύο φορές ήχησε το 112 στη Σουρωτή / Eurokinissi (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ)

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 το μεσημέρι σε έκταση με ξερά χόρτα, ακριβώς έξω από τον οικισμό της Σουρωτής. Λόγω των καιρικών συνθηκών και της εύφλεκτης ύλης, οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις, γεγονός που ανάγκασε την Πυροσβεστική Υπηρεσία να παρέμβει ακαριαία με ισχυρές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 8ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη ενώ υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του δήμου Θέρμης.

Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης – Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Μάχη με τις φλόγες στη Σουρωτή / Eurokinissi (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ)

Φωτιά στη Συρωτή: Δύο μηνύματα του 112 και εκκένωση

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώθηκε μέσα από τα διαδοχικά μηνύματα της Πολιτικής Προστασίας:

Το πρώτο μήνυμα (γύρω στις 16:00): Ήχησε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, καθώς η πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη πολύ κοντά στον οικιστικό ιστό.

Το δεύτερο μήνυμα (λίγο μετά τις 17:00): Καθώς το πύρινο μέτωπο πλησίαζε απειλητικά, η κατάσταση κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή. Το 112 ενεργοποιήθηκε εκ νέου, αυτή τη φορά δίνοντας εντολή εκκένωσης. Πιο συγκεκριμένα, το μήνυμα καλούσε όσους πολίτες βρίσκονταν στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν με ασφάλεια προς την περιοχή των Βασιλικών.

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