Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου

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Αυτοκινητο
Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου
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Η Volkswagen παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα το νέο ID. Cross, το αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV που εντάσσεται στη νέα γενιά μικρών και compact μοντέλων της μάρκας. Με καθαρή σχεδίαση, υψηλής ποιότητας εσωτερικό, προηγμένες ψηφιακές λειτουργίες και τεχνολογίες από ανώτερες κατηγορίες αυτοκινήτων, το ID. Cross συνδυάζει την πρακτικότητα ενός SUV με τις διαστάσεις και την ευελιξία ενός compact μοντέλου.

Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου

Χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η επιμήκης σχεδίαση της οροφής «Flying Roof», η ισχυρή πίσω κολόνα C και οι διακριτές φωτεινές υπογραφές εμπρός και πίσω. Με τους προαιρετικούς προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix και τα τρισδιάστατα πίσω φωτιστικά σώματα LED, η εικόνα ενισχύεται από φωτιζόμενες εγκάρσιες λωρίδες LED και φωτιζόμενα λογότυπα VW.  Το νέο ID. Cross έχει μήκος 4.153 mm, πλάτος 1.794 mm και ύψος 1.581 mm, ενώ το μεταξόνιό του ανέρχεται σε 2.601 mm. Χάρη στην πλατφόρμα MEB+, προσφέρει περισσότερο χώρο για τους πέντε επιβάτες και τις αποσκευές τους σε σύγκριση με το T-Cross με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου

Το Digital Cockpit Pro και η κεντρική οθόνη infotainment είναι τοποθετημένα πάνω σε έναν κοινό οριζόντιο άξονα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 10,25 ιντσών, ενώ η κεντρική οθόνη αφής φτάνει τις 12,9 ίντσες. Ξεχωριστό στοιχείο αποτελεί η λειτουργία «Retro». Με την ενεργοποίησή της μέσω του πλήκτρου «View» στο πολυλειτουργικό τιμόνι, το Digital Cockpit Pro εμφανίζει γραφικά εμπνευσμένα από τα όργανα του Golf πρώτης γενιάς. Στην αριστερή πλευρά προβάλλεται ένα κλασικό ταχύμετρο και στη δεξιά ένα όργανο που παραπέμπει σε στροφόμετρο, αλλά λειτουργεί ως ένδειξη παροχής και ανάκτησης ενέργειας. 

Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου

Ο κύριος χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 475 λίτρων, δηλαδή 20 λίτρα περισσότερα από το T-Cross. Κάτω από το μεταβλητό δάπεδο υπάρχει επιπλέον αποθηκευτικός χώρος, ικανός να φιλοξενήσει έως και δύο κιβώτια ποτών. Παράλληλα, κάτω από το εμπρός καπό βρίσκεται πρόσθετος χώρος αποσκευών, το λεγόμενο frunk, χωρητικότητας 25 λίτρων, κατάλληλος για το καλώδιο φόρτισης και μικρότερα αντικείμενα. 

Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου

Το νέο ID. Cross θα διατίθεται με τρία επίπεδα ισχύος, 85 kW ή 116 PS, 99 kW ή 135 PS και 155 kW ή 211 PS, καθώς και με δύο μπαταρίες ωφέλιμης χωρητικότητας 37 kWh και 52 kWh. Η μέγιστη αυτονομία φτάνει έως τα 427 χιλιόμετρα κατά WLTP, καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές. Η ανάρτηση του ID. Cross έχει εξελιχθεί ειδικά για την ηλεκτρική εμπρός κίνηση, με στόχο τον συνδυασμό ακρίβειας, σταθερότητας και υψηλού επιπέδου άνεσης. Για την έκδοση των 155 kW θα διατίθεται προαιρετικά νέα προσαρμοζόμενη ανάρτηση DCC.

Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου

Η μέγιστη ισχύς φόρτισης AC σε οικιακό wallbox ή δημόσιο σταθμό φόρτισης είναι 11 kW. Η μπαταρία των 37 kWh υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 90 kW και μπορεί να φορτιστεί από 10% σε 80% σε περίπου 23 λεπτά.

Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου

Η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh υποστηρίζει φόρτιση DC έως 105 kW και ολοκληρώνει την ίδια διαδικασία σε περίπου 24 λεπτά, με ιδιαίτερα σταθερή καμπύλη φόρτισης. 

Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου

Χάρη στην πλατφόρμα MEB+ και στο πιο πρόσφατο λογισμικό, το ID. Cross διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό μια ευρεία γκάμα σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης. Προαιρετικά θα διατίθεται η νέα γενιά του Travel Assist, η οποία, λόγω της αξιοποίησης online δεδομένων, ονομάζεται Connected Travel Assist. Για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία, το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει φωτεινούς σηματοδότες και, όταν εντοπίσει κόκκινο φανάρι, να επιβραδύνει αυτόματα το όχημα έως την πλήρη ακινητοποίησή του, εντός των ορίων λειτουργίας του συστήματος. Διατίθεται επίσης λειτουργία One Pedal Driving, καθώς και συστήματα στάθμευσης όπως το Area View με πανοραμική απεικόνιση 360 μοιρών και το Park Assist Pro, το οποίο μπορεί να αναλάβει πλήρως αυτόματα τους ελιγμούς στάθμευσης, ακόμη και απομακρυσμένα μέσω smartphone. 

Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου

Η γκάμα εξοπλισμού περιλαμβάνει τις εκδόσεις Trend, Life και Style. Ανάλογα με την έκδοση, διατίθενται στοιχεία όπως ζάντες ελαφρού κράματος 18 ιντσών, αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών, ACC, κάμερα οπισθοπορείας, IQ.LIGHT LED Matrix, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, Keyless Access, ηχοσύστημα Harman Kardon 425 Watt και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα 12 κατευθύνσεων με λειτουργία μασάζ. Η λειτουργία Vehicle-to-load προσφέρεται στον βασικό εξοπλισμό και επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών με ισχύ έως 3,6 kW. Η έκδοση με μπαταρία 52 kWh θα μπορεί επίσης να ρυμουλκεί φορτίο συνολικού βάρους έως 1.200 kg. 

Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου

Παράλληλα με την παγκόσμια πρεμιέρα ξεκινά η προπώληση του νέου ID. Cross1 στη Γερμανία. Αρχικά, το μοντέλο διατίθεται στις εκδόσεις Life και Style, με ισχύ 155 kW ή 211 PS και μπαταρία 52 kWh, με τιμές από 36.525 ευρώ στη γερμανική αγορά. Η βασική έκδοση Trend, με ισχύ 85 kW και μπαταρία 37 kWh, θα ακολουθήσει με τιμή εκκίνησης από 27.995 ευρώ στη Γερμανία, ενώ στη συνέχεια θα προστεθούν επιπλέον συνδυασμοί συστημάτων κίνησης και εξοπλισμού. 

 

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