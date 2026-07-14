Skoda: Δέκα χρόνια εγγύηση και όφελος έως 16.000 ευρώ

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Αυτοκινητο
Skoda: Δέκα χρόνια εγγύηση και όφελος έως 16.000 ευρώ
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Ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης για τα Fabia, Kamiq και Elroq - με δωρεάν οικιακό φορτιστή για το Elroq - και σημαντικά οφέλη σε επιλεγμένα άμεσα διαθέσιμα μοντέλα. Η Skoda ενισχύει το εμπορικό της πρόγραμμα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο προνομίων σε δημοφιλή μοντέλα της γκάμας της.

Skoda: Δέκα χρόνια εγγύηση και όφελος έως 16.000 ευρώ

Συγκεκριμένα, τα Skoda Fabia, Kamiq και Elroq διατίθενται με δυνατότητα χρηματοδότησης με προνομιακό επιτόκιο 3,9%, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία κατά την απόκτηση του νέου τους αυτοκινήτου.Ειδικότερα, για τα Skoda Fabia και Kamiq, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο 3,9% συνδυάζεται και με σημαντικό οικονομικό όφελος:

· Skoda Fabia: όφελος έως 1.500 ευρώ

· Skoda Kamiq: όφελος έως 2.500 ευρώ

Skoda: Δέκα χρόνια εγγύηση και όφελος έως 16.000 ευρώ

Για το αμιγώς ηλεκτρικό Skoda Elroq, η δυνατότητα χρηματοδότησης με επιτόκιο 3,9% συνοδεύεται επιπλέον από δωρεάν οικιακό φορτιστή και τη σχετική μελέτη εγκατάστασης. Με τον τρόπο αυτό, η Skoda διευκολύνει ουσιαστικά τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία απόκτησης και οικιακής φόρτισης. Στο Elroq το προνομιακό επιτόκιο 3,9% μπορεί να συνδυαστεί με όφελος 2.000 ευρώ για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Skoda: Δέκα χρόνια εγγύηση και όφελος έως 16.000 ευρώ

Παράλληλα, τα νέα μοντέλα Skoda συνοδεύονται από το πρόγραμμα Skoda ZEN, το οποίο προσφέρει εγγύηση έως 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα, ενισχύοντας τη σιγουριά, την αξιοπιστία και την αξία της επιλογής για τον ιδιοκτήτη.

Ξεχωριστά από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο 3,9%, η Skoda προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις για περιορισμένο αριθμό άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων και συγκεκριμένων εκδόσεων. Ενδεικτικά:

· Skoda Enyaq: όφελος έως 16.000 ευρώ

· Skoda Kodiaq: όφελος έως 4.500 ευρώ

· Skoda Octavia και Superb: όφελος από 3.500 έως 7.800 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση

(Οι συγκεκριμένες εκπτώσεις για τα Enyaq, Kodiaq, Octavia και Superb δεν συνδυάζονται με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα επιτοκίου 3,9%.)

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