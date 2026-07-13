Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

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Mercedes-Benz GLB: Δείτε Εκδόσεις Και Τιμές
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Σχεδιασμένη με γνώμονα την ευφυΐα και την καθημερινή χρηστικότητα, με άνετους χώρους για έως και επτά επιβάτες, η νέα GLB συνδυάζει τον δυναμικό off-road χαρακτήρα με την απόλυτη λειτουργικότητα. Το πλήρως ανασχεδιασμένο εσωτερικό υψηλής ποιότητας, με τη νέα Superscreen, ανεβάζει τον πήχη στην εμπειρία που προσφέρει στους επιβάτες.

Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία του εσωτερικού εστιάζει σε λίγα, εμβληματικά στοιχεία υψηλής τεχνολογίας, όπως η εντυπωσιακή MBUX Superscreen (προαιρετικός εξοπλισμός), η οποία μοιάζει να αιωρείται στο ταμπλό. Πίσω από τη μεγάλη γυάλινη επιφάνειά της φιλοξενούνται τρεις οθόνες: μία οθόνη 26 εκατοστών (10,25 ιντσών) για τον οδηγό, μία κεντρική οθόνη 35,6 εκατοστών (14 ιντσών), καθώς και μία αντίστοιχη οθόνη 35,6 εκατοστών (14 ιντσών) για τον συνοδηγό.Η νέα GLB βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), το οποίο έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από τη Mercedes-Benz. Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, το σύστημα επιτρέπει σε κάθε όχημα να διαθέτει υπολογιστική ισχύ επιπέδου υπερυπολογιστή, συνδεδεμένη με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud. 

Η MBUX Superscreen βασίζεται σε υπερσύγχρονους μικροεπεξεργαστές υψηλών επιδόσεων και γραφικά σε πραγματικό χρόνο που δημιουργούνται μέσω της Unity Game Engine. Η νέα φιλοσοφία χειρισμού και απεικόνισης έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζεται στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη.

Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Η νέα GLB διαθέτει ένα ολοκληρωμένο φάσμα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, συμπεριλαμβανομένου του DISTRONIC για διατήρηση απόστασης, το οποίο προσφέρεται στάνταρ στην Ευρώπη. Το hardware του περιλαμβάνει οκτώ κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ, 12 αισθητήρες υπερήχων και έναν υδρόψυκτο υπολογιστή υψηλών επιδόσεων με επαρκή αποθέματα ισχύος για μελλοντικές λειτουργίες και τακτικές ενημερώσεις over-the-air. 

Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Η νέα γενιά MBUX είναι το πρώτο σύστημα infotainment εντός οχήματος που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη τόσο από τη Microsoft όσο και από τη Google. Έτσι συνδυάζονται για πρώτη φορά πολλαπλοί «AI agents» σε ένα ενιαίο σύστημα. Το MB.OS προσφέρει μέγιστη ευελιξία για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση περιεχομένου τρίτων παρόχων. Η χαρακτηριστική διεπαφή Mercedes παραμένει, προσφέροντας τη γνώριμη εμπειρία χρήστη.

Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Η νέα GLB διατίθεται σε 5θέσια ή 7θέσια διάταξη.Σε σύγκριση με την προκάτοχό της, η νέα ηλεκτρική GLB προσφέρει αισθητά αυξημένο χώρο για το κεφάλι στις δύο πρώτες σειρές καθισμάτων. Αυτό οφείλεται στη γραμμή οροφής SUV καθώς και στη στάνταρ πανοραμική οροφή. Οι επιβάτες απολαμβάνουν επίσης περισσότερο χώρο για τα πόδια στο πίσω μέρος. Η άνεση καθίσματος στη δεύτερη σειρά έχει βελτιωθεί αισθητά, μεταξύ άλλων χάρη στη μεγαλύτερη στήριξη των μηρών.

Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Με 127 λίτρα (104 λίτρα κατά ISO 3832), η GLB διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπρός χώρο αποσκευών («frunk») στη νέα οικογένεια μοντέλων. Υπάρχει χώρος για ένα κιβώτιο ποτών, τρεις μπάλες ποδοσφαίρου ή μια μικρή σκηνή. Το άνοιγμα του χώρου αποσκευών είναι γενναιόδωρο για άνετη φόρτωση. Ο πίσω χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα έως 540/480 λίτρα (5/7 θέσεις) και με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα αυξάνεται στα 1.715/1.605 λίτρα.

Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Η εμπορική διάθεση της GLB 250+ with EQ Technology και της GLB 350 4MATIC with EQ Technology ) έχει ήδη ξεκινήσει στη χώρα μας και τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στις Εκθέσεις των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων σε λίγες ημέρες. Με αυτονομία έως 631 χιλιόμετρα (WLTP), η GLB 250+ ισχύος 200 kW προσφέρει αυτονομία ασυναγώνιστη στην κατηγορία της . Η σπορ κορυφαία έκδοση είναι η GLB 350 4MATIC ισχύος 260 kW. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 85 kWh.

Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Χάρη στη σύγχρονη ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt που διαθέτουν, μπορούν να ανακτήσουν έως και 260 χιλιόμετρα αυτονομίας (WLTP)2 μέσα σε μόλις δέκα λεπτά. Η γκάμα σύντομα θα εμπλουτιστεί με περισσότερες αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού μοντέλου, καθώς και με υβριδικές εκδόσεις βενζίνης υψηλής τεχνολογίας.Η ανάρτηση με προσαρμοζόμενη απόσβεση, η οποία προσφέρεται στον βασικό εξοπλισμό σε συνδυασμό με ζάντες 20 ιντσών, εξασφαλίζει ιδιαίτερα άνετη ή – εναλλακτικά – σπορ εμπειρία οδήγησης. Μέσω του διακόπτη DYNAMIC SELECT, ο οδηγός μπορεί να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά της ανάρτησης του οχήματος. Μπορεί να επιλέξει μεταξύ Comfort, για πιο άνετη ρύθμιση, ή Sport, για πιο σφιχτή, δυναμική ρύθμιση.

Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

 Οι εκδόσεις 4MATIC διαθέτουν επίσης το TERRAIN MODE, ένα πρόγραμμα οδήγησης που προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά του συστήματος μετάδοσης, του τιμονιού και των φρένων για χωμάτινες και χαλικόστρωτες διαδρομές. Η λειτουργία «διαφανές καπώ» (Transparent Bonnet) προσφέρει εικονική θέα κάτω από το όχημα, διευκολύνοντας τους ελιγμούς σε ανώμαλο έδαφος. Με ικανότητα ρυμούλκησης έως δύο τόνους – κορυφαία επίδοση για αμιγώς ηλεκτρικό όχημα (BEV) στην κατηγορία – η ηλεκτρική GLB είναι ιδανικά εξοπλισμένη για τη μεταφορά ακόμη και μεγάλων τροχόσπιτων. Επιπλέον, χάρη στο υψηλό κάθετο φορτίο έως 100 κιλά, μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρικά ποδήλατα, προσφέροντας ακόμη περισσότερες δυνατότητες για σύντομες αποδράσεις και διακοπές.

Υβριδικές εκδόσεις (48V Hybrid) Τιμές
GLB 200    49.960 €
GLB 200 4MATIC    52.550 €
GLB 220    52.200 €
GLB 220 4MATIC    54.200 €
Ηλεκτρικές εκδόσεις (EQ Technology) Τιμές
GLB 200 Electric    53.900 €
GLB 250+ with EQ Technology    57.900 €
GLB 350 4MATIC with EQ Technology    65.900 €

 

 

 

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