Ένα Ford του 1941 βρέθηκε στον βυθό του Ειρηνικού ωκεανού

Υπάρχουν στιγμές που μας θυμίζουν ότι κάποια μυστικά περιμένουν πολλές δεκαετίες για να αποκαλυφθούν. Κατά τη διάρκεια της αποστολής του NOAA Ship Okeanos Explorer τον Απρίλιο του 2025 στο βυθισμένο κύτος του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Yorktown, οι ερευνητές αντίκρισαν κάτι που κανείς δεν περίμενε. Ανάμεσα στα απομεινάρια του πολεμικού σκάφους και σε βάθος 5.200 m στον Ειρηνικό Ωκεανό, βρισκόταν ένα Ford Super Deluxe Woody του 1941, το οποίο διατηρούσε, ύστερα από περισσότερες από οκτώ δεκαετίες στο βυθό, πολλά από τα γνώριμα χαρακτηριστικά της εξωτερικής του σχεδίασης.

Το USS Yorktown βυθίστηκε τον Ιούνιο του 1942, μετά τη Μάχη του Midway, η οποία αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες ναυμαχίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες, το αυτοκίνητο παρέμενε εγκλωβισμένο στο υπόστεγο του αεροπλανοφόρου, μέχρι που το τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο Deep Discoverer κατέγραψε τις πρώτες εικόνες του. Οι χρωμιωμένοι προφυλακτήρες, ο εφεδρικός τροχός στο πίσω μέρος, το διαιρούμενο παρμπρίζ, αλλά και μεγάλα τμήματα της χαρακτηριστικής ξύλινης εξωτερικής επένδυσής του, διακρίνονταν παρά την πολύχρονη παραμονή του στον πυθμένα της θάλασσας.

Πολύ γρήγορα, οι ιθύνοντες της Ford, σε συνεργασία με τους ερευνητές, επιβεβαίωσαν και επίσημα ότι πρόκειται για ένα Ford Super Deluxe Woody του 1941. Μάλιστα, στο εμπρός μέρος διακρίνεται ακόμη μία πινακίδα με την ένδειξη «SHIP SERVICE_ _ _NAVY», στοιχείο που ενισχύει την άποψη ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο χρησιμοποιούνταν για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Ωστόσο, το ερώτημα παρέμενε αναπάντητο: πώς βρέθηκε ένα αυτοκίνητο το οποίο προορίζεται για πολιτική χρήση στους δημόσιους δρόμους μέσα σ’ ένα αεροπλανοφόρο που βομβαρδίστηκε από αεροπλάνα και τελικά βυθίστηκε από το ιαπωνικό υποβρύχιο Ι-168; Καθώς δεν επρόκειτο για την στρατιωτική παραλλαγή C-11 του μοντέλου η οποία κατασκευάζονταν την εποχή εκείνη στον Καναδά, η επικρατέστερη θεωρία με βάση τις έρευνες του Ιδρύματος Εθνικών Αρχείων αναφέρει ότι το συγκεκριμένο Ford ανήκε στο ναυπηγείο του Pearl Harbor και μεταφέρθηκε στο USS Yorktown όταν το πλοίο βρέθηκε εκεί για επείγουσες επισκευές μετά την περιβόητη Μάχη της Θάλασσας των Κοραλλίων. Οι επισκευές στο πλοίο ολοκληρώθηκαν μέσα σε τρεις ημέρες και το αεροπλανοφόρο απέπλευσε ξανά για τη μοιραία αποστολή του, παίρνοντας μαζί του και το αυτοκίνητο.

Η αποστολή αποκάλυψε πολλά ακόμα σημαντικά ευρήματα, όπως βομβαρδιστικά αεροσκάφη Douglas SBD Dauntless που παραμένουν στο υπόστεγο του πλοίου και μία εντυπωσιακή χειροποίητη τοιχογραφία με διαστάσεις 12,8 x 3,65 m. Όμως το Ford Super Deluce Woody ήταν αυτό που τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον των ερευνητών αλλά και των φίλων της αυτοκίνησης. Άλλωστε, ελάχιστοι θα περίμεναν ότι ένα οικογενειακό station wagon θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο παράξενα υποθαλάσσια ευρήματα.

Για την Ford, η ιστορία αυτή αποτελεί κάτι περισσότερο από μια εντυπωσιακή ανακάλυψη. Είναι η υπενθύμιση της απαράμιλλης αντοχής και αξιοπιστίας των οχημάτων της ακόμα και στα πιο αντίξοα περιβάλλοντα. Ένα αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και παρέμεινε στον βυθό για 83 χρόνια, εξακολουθεί να αφηγείται τη φιλοσοφία Built Ford Tough της αμερικάνικης εταιρείας.