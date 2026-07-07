Μαυρίκιος Μαυρικίου - Ιλάειρα Ζήση: Δείτε βίντεο από τα πάρτι για τα 2α γενέθλια της κόρης τους

Με ένα πάρτι υπερπαραγωγή δίπλα στην πισίνα γιόρτασαν τα 2α γενέθλια της κόρης τους, Μελωδίας, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση.

Το ερωτευμένο ζευγάρι υποδέχτηκε συγγενείς και φίλους στον κήπο τους, ο οποίος είχε μεταμορφωθεί σε παιδική χαρά. Οι δύο γονείς είχαν στόχο να κάνουν τη μονάκριβη κόρη τους να νιώσει πραγματική πριγκίπισσα, γεγονός που αποτυπώθηκε τόσο στη διακόσμηση όσο και στα ρούχα της εορτάζουσας, με το ροζ χρώμα να κυριαρχεί.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η σύζυγός του, Ιλάειρα, διοργάνωσαν μια μεγάλη γιορτή, η οποία ανταποκρινόταν πλήρως στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των μικρών τους καλεσμένων.

Έτσι, στο συγκεντρωτικό βίντεο που μοιράστηκε ο γνωστός μουσικός και θεατρικός παραγωγός, είδαμε τραμπολίνο, μπαλόνια, πινιάτα, μια μασκότ μεταμφιεσμένη στον αγαπημένο εξωγήινο της Disney, Stitch, και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Ακόμα, υπήρχε μπουφές με αλμυρές και γλυκές γεύσεις για τα παιδιά, αλλά και τους γονείς που τα συνόδευσαν κι έζησαν μαζί τους μια ξεχωριστή εμπειρία.

«7/7 - Σαν σήμερα, πριν 2 χρόνια, κρατήσαμε για πρώτη φορά στην αγκαλιά μας την Ιωάννα Μελωδία μας! Χρόνια πολλά, ζωή μας! Ο κήπος μας γέμισε για πρώτη φορά με παιδικές φωνούλες!», σχολίασε ο Κύπριος καλλιτέχνης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Μαυρίκιος Μαυρικίου - Ιλάειρα Ζήση: Δείτε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της μικρής Μελωδίας

Στις 28 Αυγούστου του 2022, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στη Λεμεσό. Ο γάμος τους ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κοσμικά γεγονότα της Κύπρου, αφού 2.000 καλεσμένοι έδωσαν το «παρών» στην τελετή, ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, που είναι ο νονός του Μαυρίκιου.

Στις 7 Ιουλίου του 2024, το ευτυχισμένο ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, ένα κοριτσάκι, το οποίο πήρε τα ονόματα Ιωάννα Μελωδία.