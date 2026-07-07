Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους

Το βίντεο που πόσταρε ο μουσικός με όλα όσα συνέβησαν

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Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους
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Μαυρίκιος Μαυρικίου - Ιλάειρα Ζήση: Δείτε βίντεο από τα πάρτι για τα 2α γενέθλια της κόρης τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση γιόρτασαν τα 2α γενέθλια της κόρης τους, Ιωάννας Μελωδίας, με ένα εντυπωσιακό pool party.
  • Η γιορτή περιλάμβανε διακόσμηση σε ροζ χρώμα, τραμπολίνο, μπαλόνια και μασκότ του Stitch από τη Disney.
  • Υπήρχε μπουφές με αλμυρές και γλυκές γεύσεις για τα παιδιά και τους γονείς τους.
  • Ο γάμος τους το 2022 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κοσμικά γεγονότα της Κύπρου με 2.000 καλεσμένους.
  • Ο Μαυρίκιος ανάρτησε φωτογραφίες και σχολίασε τη χαρά της οικογένειας με την παρουσία παιδικών φωνών στον κήπο τους.

Με ένα πάρτι υπερπαραγωγή δίπλα στην πισίνα γιόρτασαν τα 2α γενέθλια της κόρης τους, Μελωδίας, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση.

Μαυρίκιος Μαυρικίου - Ιλάειρα Ζήση: Βάφτισαν την ενός έτους κόρη τους

Το ερωτευμένο ζευγάρι υποδέχτηκε συγγενείς και φίλους στον κήπο τους, ο οποίος είχε μεταμορφωθεί σε παιδική χαρά. Οι δύο γονείς είχαν στόχο να κάνουν τη μονάκριβη κόρη τους να νιώσει πραγματική πριγκίπισσα, γεγονός που αποτυπώθηκε τόσο στη διακόσμηση όσο και στα ρούχα της εορτάζουσας, με το ροζ χρώμα να κυριαρχεί.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η σύζυγός του, Ιλάειρα, διοργάνωσαν μια μεγάλη γιορτή, η οποία ανταποκρινόταν πλήρως στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των μικρών τους καλεσμένων.

Έτσι, στο συγκεντρωτικό βίντεο που μοιράστηκε ο γνωστός μουσικός και θεατρικός παραγωγός, είδαμε τραμπολίνο, μπαλόνια, πινιάτα, μια μασκότ μεταμφιεσμένη στον αγαπημένο εξωγήινο της Disney, Stitch, και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Μαυρικίου - Ζήση: Το λαμπερό party που διοργάνωσαν για την επέτειό τους

Ακόμα, υπήρχε μπουφές με αλμυρές και γλυκές γεύσεις για τα παιδιά, αλλά και τους γονείς που τα συνόδευσαν κι έζησαν μαζί τους μια ξεχωριστή εμπειρία.

«7/7 - Σαν σήμερα, πριν 2 χρόνια, κρατήσαμε για πρώτη φορά στην αγκαλιά μας την Ιωάννα Μελωδία μας! Χρόνια πολλά, ζωή μας! Ο κήπος μας γέμισε για πρώτη φορά με παιδικές φωνούλες!», σχολίασε ο Κύπριος καλλιτέχνης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Μαυρίκιος Μαυρικίου - Ιλάειρα Ζήση: Δείτε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της μικρής Μελωδίας

Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους

Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους

Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους

Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους

Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους

Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους

Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους

Στις 28 Αυγούστου του 2022, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στη Λεμεσό. Ο γάμος τους ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κοσμικά γεγονότα της Κύπρου, αφού 2.000 καλεσμένοι έδωσαν το «παρών» στην τελετή, ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, που είναι ο νονός του Μαυρίκιου.

Στις 7 Ιουλίου του 2024, το ευτυχισμένο ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, ένα κοριτσάκι, το οποίο πήρε τα ονόματα Ιωάννα Μελωδία.

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