Ευδιάθετη και χαμογελαστή, η Δήμητρα Σιγάλα απόλαυσε τη βόλτα της στο κέντρο της Αθήνας, κρατώντας στο χέρι το παγωτό χωνάκι της.

Η ηθοποιός περπάτησε χαλαρά στους δρόμους της πρωτεύουσας, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το κομψό total white look της, ιδανικό για τις υψηλές θερμοκρασίες της πόλης.

Συγκεκριμένα η ηθοποιός, φόρεσε μια λευκή αμάνικη δαντελένια μπλούζα με ρομαντικές λεπτομέρειες και βολάν, την οποία συνδύασε με λευκή βερμούδα.

Το look ολοκλήρωσε με nude φλατ σανδάλια, μπεζ καπιτονέ crossbody τσάντα και έντονα φούξια γυαλιά ηλίου που έδωσαν μια παιχνιδιάρικη χρωματική πινελιά στην εμφάνισή της.

Με τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή αλογοουρά και διακριτικά κοσμήματα, η Δήμητρα Σιγάλα απέδειξε πως το διαχρονικό λευκό παραμένει η πιο ασφαλής και κομψή επιλογή για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις στην πόλη.

Η ηθοποιός τη φετινή τηλεοπτική σεζόν πρωταγωνιστεί στη νέα κωμική σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», όπου υποδύεται την Παυλίνα, έναν από τους βασικούς χαρακτήρες της ιστορίας, όπου θα την δούμε και τη β' σεζόν.