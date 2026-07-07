Δήμητρα Σιγάλα: Ευδιάθετη στο κέντρο της Αθήνας – Η στιλάτη εμφάνισή της

Mε παγωτό χωνάκι και total white look

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δήμητρα Σιγάλα απολαμβάνει τη βόλτα της στο κέντρο της Αθήνας με χαμόγελο και παγωτό.
  • Φοράει κομψό total white look, ιδανικό για τις υψηλές θερμοκρασίες, με λευκή δαντελένια μπλούζα και βερμούδα.
  • Συνδυάζει την εμφάνισή της με nude φλατ σανδάλια, μπεζ τσάντα και φούξια γυαλιά ηλίου.
  • Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα κωμική σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» ως Παυλίνα, βασικός χαρακτήρας της ιστορίας.
  • Το λευκό παραμένει διαχρονική και κομψή επιλογή για καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Ευδιάθετη και χαμογελαστή, η Δήμητρα Σιγάλα απόλαυσε τη βόλτα της στο κέντρο της Αθήνας, κρατώντας στο χέρι το παγωτό χωνάκι της.

Δήμητρα Σιγάλα: Με παγωτό στο χέρι και άψογο στιλ στους δρόμους της Αθήνας

Η ηθοποιός περπάτησε χαλαρά στους δρόμους της πρωτεύουσας, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το κομψό total white look της, ιδανικό για τις υψηλές θερμοκρασίες της πόλης.

Δήμητρα Σιγάλα: Με παγωτό στο χέρι και άψογο στιλ στους δρόμους της Αθήνας

Συγκεκριμένα η ηθοποιός, φόρεσε μια λευκή αμάνικη δαντελένια μπλούζα με ρομαντικές λεπτομέρειες και βολάν, την οποία συνδύασε με λευκή βερμούδα.

Δήμητρα Σιγάλα: Με παγωτό στο χέρι και άψογο στιλ στους δρόμους της Αθήνας

Το look ολοκλήρωσε με nude φλατ σανδάλια, μπεζ καπιτονέ crossbody τσάντα και έντονα φούξια γυαλιά ηλίου που έδωσαν μια παιχνιδιάρικη χρωματική πινελιά στην εμφάνισή της.

Δήμητρα Σιγάλα: Με παγωτό στο χέρι και άψογο στιλ στους δρόμους της Αθήνας

Με τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή αλογοουρά και διακριτικά κοσμήματα, η Δήμητρα Σιγάλα απέδειξε πως το διαχρονικό λευκό παραμένει η πιο ασφαλής και κομψή επιλογή για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις στην πόλη.

Δήμητρα Σιγάλα: Ευδιάθετη στο κέντρο της Αθήνας – Η στιλάτη εμφάνισή της

Η ηθοποιός τη φετινή τηλεοπτική σεζόν πρωταγωνιστεί στη νέα κωμική σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», όπου υποδύεται την Παυλίνα, έναν από τους βασικούς χαρακτήρες της ιστορίας, όπου θα την δούμε και τη β' σεζόν.

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ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΓΑΛΑ
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