Πώς να προστατευτείτε από τον καύσωνα - Βίντεο αρχείου Mega

Το πρώτο σημαντικό κύμα ζέστης του καλοκαιριού πλησιάζει την Ελλάδα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για καύσωνα που θα επηρεάσει ιδιαίτερα την Αθήνα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία η θερμοκρασία θα ξεκινήσει την ανοδική της πορεία στις 15 Ιουλίου και τις επόμενες μέρες να ανεβαίνει σημαντικά.

Καύσωνας: Ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου

Οι επιπτώσεις της ζέστης στην υγεία μας είναι σημαντικές για όλους μας, ωστόσο μερικοί από εμάς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ιδιαίτερη προσοχή σε περίοδο καύσωνα πρέπει να δείχνουν:

Βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένοι

Έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες

Χρόνια πάσχοντες από καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες/αναπνευστικά προβλήματα, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, σοβαρά νευρολογικά νοσήματα

Άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για τα χρόνια νοσήματα τους. Ιδιαίτερα, κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών του περιβάλλοντος τα άτομα αυτά θα πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους για την ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

Άτομα παχύσαρκα/υπέρβαρα

Άτομα τα οποία:

εργάζονται σε ζεστό περιβάλλον/εξωτερικό χώρο

ασκούνται έντονα/αθλητές

καταναλώνουν πολύ αλκοόλ ή κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών

πάσχουν από οξεία νόσο, όπως λοίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα (διάρροια ή/και έμετο)

Καύσωνας: Ποια είναι τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

Θερμοπληξία και θερμική εξάντληση είναι οι δύο κίνδυνοι που διατρέχουν εν μέσω καύσωνα οι παραπάνω ευπαθείς ομάδες.

Τα συμπτώματα για τη θερμοπληξία είναι:

Υψηλή θερμοκρασία σώματος

Ερεθισμένο, ερυθρό, ξηρό ή υγρό δέρμα

Γρήγορος και δυνατός καρδιακός παλμός

Πονοκέφαλος

Ζάλη

Ναυτία

Σύγχυση

Λιποθυμία

Τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης είναι:

Έντονη εφίδρωση

Κρύο, ωχρό και υγρό δέρμα

Γρήγορος, ασθενής καρδιακός παλμός

Ναυτία ή έμετος

Μυϊκές κράμπες

Κούραση ή αδυναμία

Ζαλάδα

Πονοκέφαλος

Λιποθυμία

Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που:

Έχετε εμέτους

Τα συμπτώματα επιδεινώνονται

Τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από μία ώρα

Κράμπες λόγω ζέστης

Καύσωνας: Πώς μπορούν να προστατευτούν οι ευπαθείς ομάδες

Οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν περισσότερο από τον καύσωνα και τις επιπτώσεις του στον ανθρώπινο οργανισμό από τις υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες.

Σε περίπτωση πολύ υψηλών θερμοκρασιών θα πρέπει:

να μη μένουν μόνοι τους τις ημέρες του καύσωνα

να μη μετακινούνται τις ζεστές ώρες της ημέρας

να έχουν επαρκή τροφή για τις ημέρες του καύσωνα

να μη τους αφήνουμε ποτέ σε κλειστό αυτοκίνητο

να λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες υγρών

να έχουν πρόσβαση σε δροσερό/κλιματιζόμενο χώρο

να ανοίγουν τον χώρο διαμονής τη νύχτα για να δροσίζει και να μένει ερμητικά κλειστός τις ζεστές ώρες της ημέρας

να λαμβάνουν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή

να τους παρακολουθούμε για συμπτώματα θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας και να τους μεταφέρουμε άμεσα σε υπηρεσία υγείας.

Καύσωνας: Βρέφη και Παιδιά

Για να προστατέψουμε τα βρέφη και τα παιδιά από τον καύσωνα:

Τα ντύνουμε όσο γίνεται πιο ελαφρά. Φροντίζουμε ώστε τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα.

Φροντίζουμε να μην μένουν στον ήλιο και να φορούν πάντα καπέλο.

Εκτός από γάλα συνιστάται η χορήγηση και άλλων υγρών όπως χαμομήλι, νερό κλπ.

Φροντίζουμε να τρώνε περισσότερα χορταρικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.

Δεν τα αφήνουμε ποτέ σε κλειστό σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ζητάμε οδηγίες από τον παιδίατρό μας εφόσον χρειαστεί.

Γενικές Οδηγίες Προφύλαξης τις ημέρες του Καύσωνα

ΠΡΕΠΕΙ

να πίνουμε άφθονα υγρά (νερό, χυμούς φρούτων ή λαχανικών)

αν ιδρώνουμε πολύ, προσθέτουμε αλάτι στο φαγητό μας (αναζητούμε συμβουλή ιατρού σε περίπτωση που μας έχει συστηθεί ο περιορισμός αλατιού)

να χρησιμοποιούμε κλιματιστικά ή ανεμιστήρα κατά τις ζεστότερες ώρες της ημέρας

να παραμένουμε σε χώρους που κλιματίζονται

να κλείνουμε τα εξωτερικά παράθυρα κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας και να αφήνουμε ανοιχτά κατά τη διάρκεια της νύχτας

να κάνουμε πολλά χλιαρά ντους στη διάρκεια της ημέρας και αν δεν μπορούμε, να τοποθετούμε υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στον λαιμό

να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, τα πολύωρα ταξίδια με τα μέσα συγκοινωνίας όταν η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα

να προγραμματίσουμε τις εξωτερικές μας δραστηριότητες σε ώρες της ημέρας με χαμηλότερη θερμοκρασία, όπως νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, προσπαθούμε να ξεκουραζόμαστε συχνά σε σκιερά σημεία, ώστε το σώμα μας να έχει την ευκαιρία να ανακάμψει.

να ντυνόμαστε με ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα

να φοράμε αντιηλιακό με ικανοποιητικό δείκτη προστασίας 30 λεπτά πριν βγούμε έξω

να φοράμε καπέλο με φαρδύ γείσο και μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά ηλίου όταν κυκλοφορούμε σε εξωτερικούς χώρους

να φροντίσουμε η διατροφή μας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά. Περιορίζουμε τα λιπαρά.

να συμβουλευθούμε τον ιατρό μας για τυχόν ειδικά μέτρα που πρέπει να λάβουμε καθώς ορισμένα φάρμακα αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος, αν πάσχουμε από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά κλπ.)

να παρακολουθούμε τις ειδήσεις για ειδοποιήσεις σχετικά με επερχόμενη ακραία ζέστη και συμβουλές ασφαλείας, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τυχόν κλιματιζόμενους χώρους στην περιοχή μας

να μάθουμε τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης και της θερμοπληξίας καθώς και τους τρόπους να τα αντιμετωπίζουμε

ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ

την απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο

την κατανάλωση καφέ και αλκοόλ

τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία

όσο είναι δυνατό τη χρήση φούρνου και κουζίνας για να μην αυξηθεί περισσότερο η θερμοκρασία του σπιτιού μας

την άσκηση κατά τη διάρκεια της ζέστης