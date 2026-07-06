Μπορεί τον τίτλο του «εθνικού» μας καφέ να διεκδικούν τόσο ο πατροπαράδοτος «ελληνικός» των καφενείων, όσο και ο αγαπημένος φραπέ που συντρόφεψε αμέτρητες γενιές σε ατελείωτες ώρες κουβέντας και παρέας στις καφετέριες, αλλά τα τελευταία χρόνια, αυτόν τον τίτλο, τον έχει κατακτήσει, ο παγωμένος εσπρέσο ή αντίστοιχα ο παγωμένος καπουτσίνο.

Μία ακόμα ελληνική εφεύρεση στην παρασκευή του καφέ. Δε χωράει αμφιβολία, ότι σε αυτόν τον τομέα είμαστε πρωτοπόροι.

Πέρα όμως από τις καφετέριες, τα καφέ, τα delivery και τα take-away, υπάρχει και ο καφές που φτιάχνουμε στο σπίτι. Πώς μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε μόνοι μας ένα freddo με γεύση και υφή, ίδια με εκείνη του «επαγγελματικού»;

Ας δούμε τι χρειάζεται:

Μηχανή espresso ή μηχανή με κάψουλες

Υπάρχουν αρκετές λύσεις στην αγορά, σχετικά οικονομικές και εύκολες στη χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε καφέ σε αλεσμένη μορφή είτε κάψουλες.

Καφέ espresso

Αγόρασε τον καφέ της αρεσκείας σου, αν έχεις οικιακή μηχανή, κάνε μια μακριά εκχύλιση, δηλαδή έναν espresso lungo που είναι περίπου 50-60 γρ. Αν έχεις μηχανή με κάψουλες, χρησιμοποίησε τουλάχιστον δύο κάψουλες.

Ζάχαρη

Αφού βάλεις στον espresso σε ένα φλιτζάνι, βάλτον σε ένα σέικερ για το χτύπημα. Αν πίνεις τον καφέ σου με ζάχαρη, πρόσθεσε την ποσότητα που θέλεις, στο σέικερ με τον καφέ και χτύπα για 3-5 δευτερόλεπτα, μέχρι να λιώσει η ζάχαρη.

Ο πάγος

Στη συνέχεια, προσθέτεις 1-2 παγάκια στο σέικερ μαζί με τον καφέ και τα κουνάς λίγο για να κρυώσει ο καφές. Στη συνέχεια, χτυπάς έντονα για 10-15 δευτερόλεπτα μέχρι να δημιουργηθεί ένας πλούσιος αφρός.

Σερβίρισμα

Προσθέτεις επιπλέον παγάκια στο ποτήρι που σου αρέσει, ρίχνεις τον καφέ, βάζεις το καλαμάκι και απολαμβάνεις ένα τέλιο freddo espresso

Freddo Cappuccino

Αφρόγαλα

Για το freddo cappucino, χρειαζόμαστε και ένα ποιοτικό αφρόγαλα. Επιλέξτε το γάλα που σας αρέσει, είτε πλήρες είτε μειωμένων λιπαρών. Χτυπήστε το με μίξερ χειρός, για 30-40 δευτερόλεπτα μέχρι να αποκτήσει κρεμώδη υφή και να μην έχει εμφανείς φουσκάλες.

Σερβίρισμα

Ρίξτε το αφρόγαλα αργά και προσεκτικά πάνω από τον παγωμένο espresso, ξεκινώντας από τα τοιχώματα του ποτηριού και καταλήγοντας στο κέντρο. Προσθέστε κανέλλα ή σοκολάτα και απολαύστε τον απόλυτο καφέ του ελληνικού καλοκαιριού