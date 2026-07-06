Αλεξάνδρα Νίκα: Η μικρή Μιράντα αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της μαμάς της

Το τρυφερό καλοκαιρινό στιγμιότυπο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα είναι παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και έχουν δύο παιδιά, τον Βασίλη και τη Μιράντα.
  • Δημοσίευσε τρυφερή φωτογραφία με τη Μιράντα στο Instagram, αποτυπώνοντας μια ήρεμη στιγμή μητέρας και κόρης.
  • Η οικογένεια μεγάλωσε με τη γέννηση της Μιράντας τον Ιούνιο του 2025, ενώ ο Βασίλης γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024.
  • Η Αλεξάνδρα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την υποστήριξη του γιατρού και του συζύγου της κατά τη διάρκεια της γέννας.
  • Η φωτογραφία αποπνέει ηρεμία και καταγράφει τις καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειας.

Η Αλεξάνδρα Νίκα έχει βρει την αγάπη στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Αργυρού, με τον οποίο έχει δημιουργήσει μια όμορφη κι ευτυχισμένη οικογένεια.

Μαμά και κόρη σε απόλυτο pink mood: Η νέα ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Η σύζυγος του τραγουδιστή μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα με τα παιδιά της, Βασίλη και Μιράντα, όπως έκανε και την Κυριακή 5 Ιουλίου, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία από τη νέα της καθημερινότητα.

Στη φωτογραφία, η ίδια ποζάρει χαλαρή σε ξαπλώστρα, κρατώντας στην αγκαλιά της τη μικρή της, η οποία φοράει ένα απαλό ροζ φορμάκι και κοιμάται γαλήνια πάνω στο στήθος της.

Η Αλεξάνδρα Νίκα είναι ντυμένη με ένα ροζ-λευκό ριγέ πουκάμισο, ενώ έχει τα μαλλιά της πιασμένα προς τα πίσω και ολοκληρώνει το look της με ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου. Το στιγμιότυπο, λουσμένο στο ζεστό φως του ήλιου, αποπνέει ηρεμία και αποτυπώνει μια τρυφερή στιγμή μητέρας και κόρης κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή στιγμή με την κόρη της, Μιράντα

Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή στιγμή με την κόρη της, Μιράντα

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2025 και έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις 22 Νοεμβρίου 2024, αποκτώντας τον γιο τους, Βασίλη Αργυρό, που πήρε το όνομα του πατέρα του τραγουδιστή.

Τον περασμένο Ιούνιο, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό της κόρης τους, Μιράντας, η οποία θα πάρει το όνομα της μητέρας της Αλεξάνδρας, Μιράντα Πατέρα.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, λίγες μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, είχε αναφέρει στις τηλεοπτικές κάμερες ότι: «Ήμουν λίγο πιο προετοιμασμένη αυτή τη φορά γιατί το έχω ξαναπεράσει. Αλλά εντάξει, είχαμε τον εξαιρετικό μας γιατρό μαζί και πήγαν όλα ομαλά. Είχα άγχος, όπως όλες οι μαμάδες, αλλά πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ συγκινημένη και ευτυχισμένη που έχουμε και τα 2 παιδιά μας υγεία και είμαι πολύ ευγνώμων σε όλη την ιατρική ομάδα, στον γιατρό μου, που είναι εξαιρετικός άνθρωπος εκτός από γιατρός, και στον Κωνσταντίνο, που ήταν δίπλα μου».

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΥΓΡΟΣ
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