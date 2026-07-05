Μαμά και κόρη σε απόλυτο pink mood: Η νέα ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Ένα γλυκό οικογενειακό στιγμιότυπο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους πριν από έναν μήνα.
  • Η Αλεξάνδρα μοιράζεται τρυφερές στιγμές με τα παιδιά της στα social media.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία στο Instagram με τη νεογέννητη κόρη της, ντυμένες σε ροζ.
  • Η ανάρτηση προκάλεσε θετικά σχόλια και ευχές από τους followers της.
  • Το ζευγάρι απολαμβάνει την οικογενειακή του ζωή, κρατώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός διανύουν μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της κοινής τους ζωής, καθώς πριν από περίπου έναν μήνα υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους, ολοκληρώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία.

Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδελφή του

Η σύζυγος του αγαπημένου τραγουδιστή απολαμβάνει κάθε στιγμή της νέας καθημερινότητας με τα δύο παιδιά της και, παρότι επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, δεν διστάζει να μοιράζεται πού και πού μικρές, τρυφερές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα νέο, άκρως γλυκό στιγμιότυπο με τη νεογέννητη κόρη της.

Στη φωτογραφία τη βλέπουμε να κρατά στην αγκαλιά της το μωρό της, με τις δυο τους να είναι ντυμένες σε αποχρώσεις του ροζ, σε ένα ταιριαστό mother & daughter look που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Μαμά και κόρη σε απόλυτο pink mood: Η νέα ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Η εικόνα αποπνέει ηρεμία, τρυφερότητα και οικογενειακή θαλπωρή, με τους followers της να στέλνουν αμέσως ευχές και όμορφα σχόλια κάτω από την ανάρτηση.

Από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο η μικρή τους πριγκίπισσα, η καθημερινότητα της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού έχει αλλάξει ευχάριστα.

Το ζευγάρι απολαμβάνει στο έπακρο τις πρώτες εβδομάδες με τη νέα προσθήκη στην οικογένειά του, ενώ φροντίζει να προστατεύει την ιδιωτικότητά του, κρατώντας τις περισσότερες προσωπικές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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