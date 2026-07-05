Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός διανύουν μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της κοινής τους ζωής, καθώς πριν από περίπου έναν μήνα υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους, ολοκληρώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία.

Η σύζυγος του αγαπημένου τραγουδιστή απολαμβάνει κάθε στιγμή της νέας καθημερινότητας με τα δύο παιδιά της και, παρότι επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, δεν διστάζει να μοιράζεται πού και πού μικρές, τρυφερές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα νέο, άκρως γλυκό στιγμιότυπο με τη νεογέννητη κόρη της.

Στη φωτογραφία τη βλέπουμε να κρατά στην αγκαλιά της το μωρό της, με τις δυο τους να είναι ντυμένες σε αποχρώσεις του ροζ, σε ένα ταιριαστό mother & daughter look που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η εικόνα αποπνέει ηρεμία, τρυφερότητα και οικογενειακή θαλπωρή, με τους followers της να στέλνουν αμέσως ευχές και όμορφα σχόλια κάτω από την ανάρτηση.

Από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο η μικρή τους πριγκίπισσα, η καθημερινότητα της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού έχει αλλάξει ευχάριστα.

Το ζευγάρι απολαμβάνει στο έπακρο τις πρώτες εβδομάδες με τη νέα προσθήκη στην οικογένειά του, ενώ φροντίζει να προστατεύει την ιδιωτικότητά του, κρατώντας τις περισσότερες προσωπικές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.