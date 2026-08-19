Νέα αποκλειστικά στοιχεία από την έρευνα για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο φέρνει στο φως το STAR. Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι κάμερες στο Μαρκόπουλο, τα συντρίμμια του Bell 206, αλλά και η κατάσταση της υγείας του χειριστή. Το ρεπορτάζ είναι του απεσταλμένου του Star στη Σίφνο, Μάνου Σωτηρόπουλου.

Σίφνος: Στο «μικροσκόπιο» οι κάμερες του Μαρκόπουλου

Η έρευνα για το αεροπορικό δυστύχημα στη Σίφνο επιστρέφει στο Μαρκόπουλο, στο σημείο από όπου απογειώθηκε το Bell 206. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του STAR, στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει το υλικό από τις κάμερες, που φέρεται να έχουν καταγράψει τον χειριστή κατά την προετοιμασία του ελικοπτέρου. Τι έλεγξε πριν από την απογείωση και, κυρίως, σε ποια κατάσταση βρισκόταν το ελικόπτερο; Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίσω έλικας, καθώς στα βίντεο της μοιραίας πτώσης φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του.

Στη Σίφνο έχει κινητοποιηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός των αρχών. Έχουν φτάσει στο νησί κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Αστυνομίας των Κυκλάδων αλλά και δύο έμπειρα στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας.

Σίφνος: Αποκλειστικές εικόνες Star - Οι εμπειρογνώμονες «κοσκινίζουν» τα συντρίμμια

To STAR κατέγραψε αποκλειστικά πλάνα από τους ελέγχους που έκανε το κλιμάκιο της ΔΑΟΕ που βρέθηκε εχθές (18/8) στο σημείο της συντριβής. Δύο στελέχη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων εξέτασαν τον χώρο. Οι εμπειρογνώμονες πέρασαν από «κόσκινο» τα ελάχιστα συντρίμμια του Bell 206.

Έχουν συλλέξει τμήματα από τους λιωμένους έλικες, κομμάτια από το απανθρακωμένο «κουφάρι» του ελικοπτέρου, τη «σιλουέτα» της ατράκτου, λαμαρίνες, ακόμη και δείγματα από την καμένη ύλη στη γύρω περιοχή. Η έρευνα δεν σταματά στα συντρίμμια. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή και του χειριστή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε κάποιο αιφνίδιο πρόβλημα υγείας που θα μπορούσε να επηρεάσει την πτήση.