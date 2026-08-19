Σίφνος: Τα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του ελικοπτέρου- Ενδείξεις για βλάβη

Έλεγχο σε όλα τα Bell 206 ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

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Το επικρατέστερο σενάριο για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο/ ρεπορτάζ Μάνου Σωτηρόπουλου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

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Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σίφνο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στην αεροπορική τραγωδία τρεις άνθρωποι - ο Έλληνας χειριστής κι ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία- έχασαν τη ζωή τους.

Σίφνος: Το σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο/ ΙΝΤΙΜΕ

Σίφνος: Το σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο/ ΙΝΤΙΜΕ

Ο 54χρονος χειριστής ήταν απόστρατος της Αεροπορίας Στρατού με χιλιάδες ώρες πτήσης και πολυετή εμπειρία ως χειριστής σε εταιρίες αερομεταφορών και ιδιωτικών αεροταξί. Το ζευγάρι, ο 31χρονος Alexander Cromie και η 30χρονη Marie Ebert ήταν νιόπαντροι και είχαν επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι τους. Ναύλωσαν ιδιωτικό ελικόπτερο για να μεταβούν από το Μαρκόπουλο στη Σίφνο.

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Στο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, το ελικόπτερο φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, να χάνει ύψος και να καταλήγει στο έδαφος. Στη συνέχεια, τυλίγεται στις φλόγες, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο.

Σίφνος: Nέο βίντεο ντοκουμέντο με τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του ελικοπτέρου/ ΕΡΤ

Σίφνος: Nέο βίντεο ντοκουμέντο με τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του ελικοπτέρου/ ΕΡΤ

Στο νησί έφτασε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, αλλά και δυο στελέχη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, που βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία με το με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ο οποίος θα διενεργήσει την πραγματογνωμοσύνη. 

Σίφνος: Το σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο/ ΙΝΤΙΜΕ

Σίφνος: Το σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο/ ΙΝΤΙΜΕ

Τα σενάρια που οδήγησαν σε αυτήν την τραγωδία είναι δύο, με επικρατέστερο την πιθανή βλάβη στον πίσω έλικα του ελικοπτέρου.

«Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας βλέπουμε το ελικόπτερο να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα. Σύμφωνα με τους ειδικούς μάλιστα, σε τόσο χαμηλό ύψος ο χρόνος αντίδρασης του χειριστή είναι από ελάχιστος έως μηδαμινός», επισήμανε ο δημοσιογράφος του Star, Μάνος Σωτηρόπουλος, που βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας. 

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Το δεύτερο ενδεχόμενο που εξετάζουν οι Αρχές είναι να υπήρξε κάποιο αιφνίδιο θέμα υγείας στον χειριστή.

Σίφνος: Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση του Bell 206

Κεντρικό ρόλο στην έρευνα έχουν το βίντεο από κάμερα ασφαλείας και οι καταθέσεις όσων βρίσκονταν κοντά στο ελικοδρόμιο. Ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, που περίμενε την προσγείωση του ελικοπτέρου, φέρεται να περιέγραψε την αιφνίδια καθοδική πορεία και την ανεξέλεγκτη περιστροφή του αεροσκάφους, ενώ αναφέρθηκε και σε πιθανό πρόβλημα στον έλικα.

Σίφνος: Το σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο/ ΙΝΤΙΜΕ

Σίφνος: Το σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο/ ΙΝΤΙΜΕ

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν επίσης έναν ασυνήθιστο θόρυβο λίγο πριν από την πτώση. Οι ίδιες μαρτυρίες κάνουν λόγο για μεταβολή στον ήχο του κινητήρα ή των ελίκων, στοιχείο που αξιολογείται από τους ερευνητές σε συνδυασμό με την οπτική καταγραφή της συντριβής.

Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας

Οι περιγραφές των μαρτύρων συμπίπτουν με εικόνες που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο και δείχνουν το ελικόπτερο να χάνει έλεγχο σε μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο, πριν καταπέσει στο έδαφος.

Έλεγχος σε όλα τα Bell 206 μετά τη συντριβή

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προχώρησε σε θεσμική παρέμβαση για όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο Ελληνικό Νηολόγιο. Με επιστολή της ζητεί να προηγηθεί έλεγχος πριν από κάθε επόμενη πτήση, εξαιτίας των ενδείξεων που προέκυψαν από την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού.

Σίφνος: Το σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο/ ΙΝΤΙΜΕ

Σίφνος: Το σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο/ ΙΝΤΙΜΕ

Η επιστολή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει: «Από την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου του ελικοπτέρου. Για τον λόγο αυτό, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μηχανικού προβλήματος σε ελικόπτερα του ίδιου τύπου, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Ελληνικό Νηολόγιο, καλείσθε: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ κάθε ελικοπτέρου τύπου Bell 206, να έχετε μεριμνήσει για τη διενέργεια οπτικού και λειτουργικού ελέγχου του συστήματος του ουραίου στροφείου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα ισχύοντα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή».

Η ενέργεια αυτή αποτυπώνει το βάρος που δίνεται στην εκδοχή τεχνικής αστοχίας, χωρίς πάντως να έχει εξαχθεί ακόμη οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια της τραγωδίας στη Σίφνο.

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