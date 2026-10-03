Τρίπολη: Πώς τηλεφωνική απάτη εξελίχθηκε σε απαγωγή γυναίκας

Της είπαν ότι είναι αστυνομικοί και τη μετέφεραν στην Αττική

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Πώς τηλεφωνική απάτη κατέληξε στην απαγωγή γυναίκας από την Τρίπολη / Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απόπειρα τηλεφωνικής απάτης στην Τρίπολη εξελίχθηκε σε απαγωγή γυναίκας.
  • Η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από αγνώστους που υποστήριξαν ότι συγγενής της είχε εμπλακεί σε τροχαίο.
  • Οι δράστες εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί και την πείσανε να επιβιβαστεί σε όχημα.
  • Η γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει με τον γιο της, ο οποίος ενημέρωσε την Αστυνομία.
  • Η γυναίκα εντοπίστηκε στην Αττική και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.

Σε υπόθεση αρπαγής γυναίκας εξελίχθηκε μια απόπειρα τηλεφωνικής απάτης στην Τρίπολη

Σύμφωνα με το Arcadia Portal, την Πέμπτη, η γυναίκα, η οποία διατηρεί εξοχική κατοικία σε περιοχή του Δήμου Τρίπολης, δέχθηκε τηλεφώνημα από αγνώστους που υποστήριξαν ότι συγγενικό της πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο. 

Η ίδια αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απόπειρα εξαπάτησης και έκλεισε το τηλέφωνο. Ωστόσο, οι άγνωστοι φέρεται να επικοινώνησαν ξανά, αυτή τη φορά παρουσιάζοντας διαφορετικό σενάριο. 

Στη δεύτερη επικοινωνία, οι δράστες φέρεται να συστήθηκαν ως αστυνομικοί και να της είπαν ότι θα έστελναν όχημα για να την παραλάβει. Σύμφωνα με όσα της ανέφεραν, θα έπρεπε να μεταβεί για κατάθεση και να βοηθήσει στην έρευνα για το υποτιθέμενο τροχαίο. 

Η γυναίκα φέρεται να πείστηκε και επιβιβάστηκε στο όχημα. Αντί όμως να οδηγηθεί σε αστυνομική υπηρεσία, το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε από την περιοχή της Αρκαδίας και κατευθύνθηκε προς την Αττική. 

Όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, η γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει με τον γιο της και να του περιγράψει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. 

Ο γιος της ενημέρωσε την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα αναζητήσεις. Η γυναίκα εντοπίστηκε τελικά στην Αττική. 

Το θύμα της αρπαγής δεν έχει ακόμη καταφέρει, λόγω της κατάστασής της, να δώσει πλήρη κατάθεση, ενώ η αστυνομία συνεχίζει να διερευνά τα ακριβή περιστατικά, αλλά και τον ρόλο των εμπλεκόμενων προσώπων. 

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