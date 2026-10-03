Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το ιστορικό του 32χρονου που κατηγορείται για την άγρια επίθεση στην πρώην σύντροφό του και τον 33χρονο σύντροφό της στο Λαύριο.

Ο άνδρας φέρεται να εισέβαλε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο σπίτι της 32χρονης και να επιτέθηκε με μαχαίρι και στους δύο. Η γυναίκα τραυματίστηκε στην πλάτη και τον πνεύμονα, ενώ ο 33χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 32χρονος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς σε βάρος του είχαν γίνει πέντε καταγγελίες, οι τέσσερις για ενδοοικογενειακές απειλές:

Νοέμβριος 2025 : Η πρώτη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Στην 32χρονη χορηγήθηκε και Panic Button , το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ.

: Η πρώτη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Στην 32χρονη χορηγήθηκε και , το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Ιούλιος 2026 : Νέα καταγγελία σε βάρος του 32χρονου.

: Νέα καταγγελία σε βάρος του 32χρονου. Αύγουστος 2026 : Ακολούθησαν δύο ακόμη καταγγελίες μέσα σε μόλις 14 ημέρες.

: Ακολούθησαν δύο ακόμη καταγγελίες μέσα σε μόλις 14 ημέρες. 2 Σεπτεμβρίου 2026: Η τελευταία καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Στις 3 Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στη δουλειά του και τελικά τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν εργαλείο κοπής 22 εκατοστών και μεταλλική ράβδος. Αφέθηκε λίγες ώρες αργότερα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ άλλων να μην πλησιάζει σε απόσταση 100 μέτρων το σπίτι της πρώην συζύγου του.

Ο 32χρονος είχε καταγγελθεί πέντε φορές στο παρελθόν / Φωτογραφία Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Το ιστορικό των καταγγελιών και οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στον 32χρονο βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών.

Λαύριο: Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Ο 32χρονος να μπήκε στην αυλή γειτονικού σπιτιού, πήρε μια σκάλα και ανέβηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας. Στη συνέχεια φέρεται να έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας και να εισέβαλε στο σπίτι.

Παρότι είχε μαζί του δύο μαχαίρια, φέρεται να πήρε ακόμη ένα από την κουζίνα και να κατευθύνθηκε προς το σαλόνι, όπου βρίσκονταν τα δύο θύματα.

Στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας δύο και τριών ετών, τα οποία κοιμόντουσαν στο δωμάτιό τους.

Μετά την επίθεση, ο 32χρονος πήγε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και παραδόθηκε.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο ατόμων, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή.