Flydubai: Το παρελθόν του συγκυβερνήτη- «Επιτέθηκε με τσεκούρι στον πιλότο»

Υπήρχαν υποψίες ότι είχε επηρεαστεί από ακραίες ισλαμιστικές ομάδες

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Ο ήρωας πιλότος της Flydubai περιγράφει τα δραματικά λεπτά στον αέρα / Bίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο συγκυβερνήτης της Flydubai, Χάμαμ αλ Χαμάμι, επιτέθηκε με τσεκούρι στον κυβερνήτη κατά τη διάρκεια πτήσης από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ, αποπειρώμενος να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.
  • Οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη να πιλοτάρει λόγω υποψιών ριζοσπαστικοποίησης.
  • Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι ο συγκυβερνήτης είχε επηρεαστεί από ακραίες ισλαμιστικές ομάδες στη Συρία.
  • Η Flydubai διεξάγει επίσημη έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι δύο πιλότοι έχουν μεταφερθεί στα ΗΑΕ.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης σκόπευε να ρίξει το αεροπλάνο και ότι εξετάζεται η πιθανότητα καθοδήγησης από τρίτους.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την επίθεση του συγκυβερνήτη της Flydubai στον κυβερνήτη αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. 

Flydubai: «Απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου»

Όπως ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο της χώρας WAM, ο συγκυβερνήτης «αποπειράθηκε να διαπράξει "τρομοκρατική" επίθεση στη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ. Επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλοτήριο με ένα τσεκούρι και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους».

Πτήση Ντουμπάι: «Λέγαμε δε θα ζήσουμε» - Σοκάρουν βίντεο από το αεροσκάφος

Την ίδια ώρα, διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη Χάμαμ αλ Χαμάμι να πιλοτάρει αεροσκάφη, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί. 

Flydubai: Το παρελθόν του συγκυβερνήτη- «Επιτέθηκε με τσεκούρι στον πιλότο»

Ο συγκυβερνήτης της Flydubai που φέρεται να επιτέθηκε με τσεκούρι στον πιλότο

Σύμφωνα με τα Al-Arabiyah, CNN και ABC, αλλά και τη Wall Street Journal, οι αρχές του Ομάν είχαν κρίνει ότι ο άνδρας αποτελούσε ζήτημα ασφαλείας και του είχαν απαγορεύσει να πετά.

Όπως αναφέρεται, υπήρχαν εκτιμήσεις ότι είχε επηρεαστεί από ακραίες ισλαμιστικές ομάδες κατά την παραμονή του στη Συρία. 

Δύο αναρτήσεις στο LinkedIn μπήκαν στο μικροσκόπιο των Αρχών. Η μία περιείχε βίντεο από το πιλοτήριο Boeing 737 MAX, με αναφορά σε αεροσκάφος της El Al, και κατέληγε σε φωτογραφίες δύο στελεχών της Αλ Κάιντα, του Αϊμάν αλ-Ζαουάχρι και του Χουμάμ αλ-Μπαλάουι.

Η δεύτερη ανάρτηση περιλαμβάνει εικόνα που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη και απεικονίζει τους τρεις ιερότερους τόπους του Ισλάμ, στη Μέκκα, τη Μεδίνα και την Ιερουσαλήμ, να συνδέονται με ένα φωτεινό μονοπάτι. Στο βίντεο ακούγεται ποίημα που αναφέρεται στην απόρριψη της ταπείνωσης, την απουσία φόβου απέναντι στον θάνατο και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας.

Flydubai: Ποιος είναι ο συγκυβερνήτης - Η επίθεση στο πιλοτήριο 

Ο συγκυβερνήτης, Χάμαμ αλ Χαμάμι, έχει πατέρα από το Ομάν και μητέρα από τη Συρία. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε εργαστεί στην Oman Air, από την οποία αποχώρησε, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε χωρίς επιτυχία να προσληφθεί στην Emirates. Τελικά εργάστηκε στη Flydubai. 

Οι πληροφορίες αυτές, πάντως, δεν έχουν σχολιαστεί μέχρι στιγμής από τις αρχές του Ομάν. 

Στις 30 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της πτήσης Ντουμπάι-Τελ Αβίβ, ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον Ινδό κυβερνήτη του αεροσκάφους. Ο πιλότος κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να επέμβουν και να ακινητοποιήσουν τον δράστη. 

Ο πιλότος της πτήσης - θρίλερ της Flydubai

Ο ήρωας πιλότος της πτήσης της Flydubai /  Φωτογραφία AP (Ministerio de Exteriores de Israel)

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. 

Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι δύο πιλότοι έχουν μεταφερθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την υπόθεση. 

Η Flydubai ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης επίσημη έρευνα για το περιστατικό ασφαλείας στο πιλοτήριο. 

Σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται διεθνή μέσα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια ισραηλινή υπηρεσία θα συμμετάσχει στη διαδικασία. 

Οι αρχές των ΗΑΕ εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατική δραστηριότητα, αλλά και αν υπήρξε προηγούμενος σχεδιασμός ή καθοδήγηση από άλλα πρόσωπα. 

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι ο συγκυβερνήτης είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και ότι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, σκόπευε να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες. 

Παράλληλα, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ο συγκυβερνήτης να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων, προειδοποιώντας ότι όσοι εμπλέκονται θα αντιμετωπίσουν συνέπειες. 

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