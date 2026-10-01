Flydubai: «Απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου»

«Εμμονή με τη θρησκεία» είχε ο συγκυβερνήτης

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Πώς απετράπη η αεροπορική τραγωδία με την πτήση της Flydubai - Βίντεο Mega

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θρίλερ στην πτήση της Flydubai, με προορισμό το Τελ Αβίβ, όπου ο κυβερνήτης φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον συγκυβερνήτη και στη συνέχεια επιβάτες επενέβησαν στο πιλοτήριο, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία.

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Ο Ινδός κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία, ενώ ο συγκυβερνήτης παραμένει υπό κράτηση και τα κίνητρά του διερευνώνται.

Η κίνηση του τραυματισμένου πιλότου του αεροσκάφους της Flydubai να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου αποδείχθηκε σωτήρια

Η κίνηση του τραυματισμένου πιλότου του αεροσκάφους της Flydubai να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου αποδείχθηκε σωτήρια

Το αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, έχασε ύψος κατά τη διάρκεια του περιστατικού και τελικά πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Flydubai: «Εμμονή με τη θρησκεία» είχε ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Νεότερες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα και για συγκυβερνήτη του αεροσκάφους της Flydubai, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να το καταρρίψει.

 

 

Ο άνδρας πιστεύεται ότι είναι υπήκοος Ομάν και, σύμφωνα με μαρτυρία συναδέλφου του σε ισραηλινό μέσο, παρουσίαζε «πολύ παράξενη συμπεριφορά», ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε τις θρησκευτικές του πρακτικές.

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«Ήταν κάποιος που χαρακτηριζόταν από πολύ παράξενη συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε σχέση με τις θρησκευτικές πρακτικές, οι οποίες δεν ήταν συνηθισμένες στο περιβάλλον του στην Flydubai. Για παράδειγμα, προσευχόταν πολύ και δεν έδινε το χέρι του σε γυναίκες», φέρεται να δήλωσε για τον πιλότο.

«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το θέσω. Προσλάβαμε έναν τρομοκράτη και παραλίγο να προκαλέσουμε τον θάνατο 180 ανθρώπων», πρόσθεσε.

Flydubai: Ο τραυματισμένος πιλότος άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου

Η πρεσβεία της Ινδίας στο Ριάντ ανακοίνωσε ότι ο Σμιτ Ματσάρ λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

 

 

«Η πρεσβεία μας στο Ριάντ και το προξενείο μας στην Τζέντα παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του κ. Σμιτ Ματσάρ, του γενναίου Ινδού πιλότου της πτήσης της Flydubai που εξετράπη στο Ταμπούκ», ανέφερε η ανακοίνωση.

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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήρε δημόσια το θάρρος του κυβερνήτη, υποστηρίζοντας ότι, παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να αντισταθεί και να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.

Ένας από τους επιβάτες που ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους της Flydubai

Ένας από τους επιβάτες που ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους της Flydubai

«Χαιρετίζω τον Ινδό πιλότο Σμιτ Ματσάρ για το απαράμιλλο θάρρος του. Παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία», έγραψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο Χ.

Νετανιάχου: «Απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου»

Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Νετανιάχου μίλησε για τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό επιβάτη Γιανίβ Χαγιούν, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, συμμετείχε στην ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη.

 

 

«Αυτό είναι πραγματικά τεράστιο θάρρος, που απέτρεψε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου», είπε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι ρώτησε τον Χαγιούν με τι ασχολείται επαγγελματικά και εκείνος απάντησε ότι είναι υδραυλικός.

 

 

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο κυβερνήτης «έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων», μεταξύ των οποίων βρίσκονταν Ισραηλινοί πολίτες.

Flydubai: Βουτιά 14.000 ποδιών σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα

Τα δεδομένα καταγραφής της πτήσης, αποτυπώνουν τη δραματική εξέλιξη.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, το Boeing 737 έχασε σχεδόν 14.000 πόδια μέσα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, την ώρα που στο αεροσκάφος επικρατούσε πανικός.

 

 

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε ο διεθνής κωδικός 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται για να δηλωθεί παράνομη επέμβαση σε αεροσκάφος.

Ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, ενώ στο εσωτερικό του αεροσκάφους επιβάτες που βρίσκονταν στις μπροστινές θέσεις έσπευσαν προς το πιλοτήριο.

Ένας από τους επιβάτες που συμμετείχαν στην επέμβαση ανέφερε ότι αντιλήφθηκε πως δύο επιπλέον πιλότοι βρίσκονταν ανάμεσα στους ταξιδιώτες.

 

 

«Χρειάστηκε να τους ταρακουνήσω για να σηκωθούν, να κινηθούν μπροστά και να αναλάβουν τον έλεγχο, γιατί το αεροπλάνο βρισκόταν σε βουτιά», περιέγραψε, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Flydubai: Γιατί βρίσκονταν τέσσερις πιλότοι στην πτήση

Η Flydubai είχε τοποθετήσει δύο επιπλέον χειριστές στην πτήση εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στους εναέριους χώρους της Μέσης Ανατολής.

Οι επιβάτες του αεροσκάφους της Flydubai που επέστρεψαν στο Τελ Αβίβ

Οι επιβάτες του αεροσκάφους της Flydubai που επέστρεψαν στο Τελ Αβίβ

Τυχόν υποχρεωτική παράκαμψη περιοχών όπως ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ θα μπορούσε να προσθέσει μία έως δύο ώρες στη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει το αρχικό πλήρωμα να ξεπεράσει το νόμιμο όριο ωρών εργασίας και να μην είναι σε θέση να εκτελέσει την πτήση επιστροφής.

 

 

Έτσι, η εταιρεία είχε προβλέψει επιπλέον χειριστές.

Η συγκεκριμένη επιχειρησιακή πρόβλεψη αποδείχθηκε καθοριστική όταν ξέσπασε η κρίση στο πιλοτήριο.

Flydubai: Οι επιβάτες όρμησαν στο πιλοτήριο

Η επέμβαση των επιβατών εξελίχθηκε ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε απότομη κάθοδο.

Ο Γιανίβ Χαγιούν, ένας από τους επιβάτες που συμμετείχαν στην ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη, υποστήριξε ότι όταν μπήκε στο πιλοτήριο είδε τον δράστη να προσπαθεί να καταστρέψει τα όργανα του αεροσκάφους.

 

 

Ο ίδιος είπε ότι τον έπιασε από τον λαιμό και τον τράβηξε έξω από το πιλοτήριο, ενώ άλλοι επιβάτες συνέβαλαν στην ακινητοποίησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες χρησιμοποίησαν καλώδια φορτιστών κινητών τηλεφώνων για να τον ακινητοποιήσουν.

Άλλη μαρτυρία έκανε λόγο και για χρήση δεματικών και ακουστικών του συστήματος ψυχαγωγίας.

Στο αεροσκάφος της Flydubai επέβαιναν δύο επιπλέον πιλότοι που κατάφεραν να προσγειώσουν με ασφάλεια το αεροπλάνο

Στο αεροσκάφος της Flydubai επέβαιναν δύο επιπλέον πιλότοι που κατάφεραν να προσγειώσουν με ασφάλεια το αεροπλάνο

Μετά την είσοδο των επιβατών στο πιλοτήριο, ένας από τους δύο επιπλέον χειριστές κατάφερε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο δεύτερος επιπλέον πιλότος βρισκόταν αρχικά σε κατάσταση σοκ.

Ο πρώτος χειριστής κατάφερε να επαναφέρει το Boeing 737 σε οριζόντια πορεία, προτού οργανωθεί η εκτροπή της πτήσης.

Στην καμπίνα βρισκόταν επίσης Ισραηλινός οδοντίατρος, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον βαριά τραυματισμένο κυβερνήτη.

Flydubai: «Ίσως τρομοκράτης ή διαταραγμένος ο συγκυβερνήτης»

Πιλότος που μίλησε στο Κανάλι 16 της ισραηλινής τηλεόρασης ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης ήταν υπήκοος του Ομάν και είχε προσληφθεί από την εταιρεία περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

 

 

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στο περιστατικό, δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης ήταν «ίσως τρομοκράτης ή ίσως κάποιος διαταραγμένος» και ότι είχε μαχαιρώσει τον κυβερνήτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μετέφερε πληροφορίες που είχε λάβει από τον Νετανιάχου και άλλες πρώτες πηγές.

«Αυτή είναι η ιστορία που άκουσα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ιστορία που μου μετέφερε ο Μπίμπι και κάποιες πρώτες πηγές», είπε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε πως απετράπηκε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε πως απετράπηκε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είναι ακόμη βέβαιο πως ο συγκυβερνήτης σκόπευε πράγματι να ρίξει το αεροσκάφος.

Η Flydubai ανέστειλε τις πτήσεις προς και από το Ισραήλ

Μετά το περιστατικό, η Flydubai ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων από και προς το Ισραήλ, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε «συμπλοκή στο πιλοτήριο» και ότι μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ασφαλίσουν το αεροσκάφος και να το οδηγήσουν στην Ταμπούκ.

Δύο αεροσκάφη αντικατάστασης στάλθηκαν στη Σαουδική Αραβία για τους επιβάτες και το πλήρωμα. Η πτήση επαναπατρισμού αναχώρησε από την Ταμπούκ στις 17:40 τοπική ώρα και έφτασε στο Τελ Αβίβ περίπου μία ώρα αργότερα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι προτεραιότητά της είναι η ασφάλεια και η υγεία των επιβατών και του πληρώματος, καθώς και η υποστήριξη της επίσημης έρευνας.

Ισραήλ: «Απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης»

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό «απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης» με στόχο, όπως υποστήριξε, Ισραηλινούς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Έντεν Μπαρ Ταλ, έκανε τη συγκεκριμένη αναφορά κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης Ισραηλινών πρεσβευτών και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις από το 2020, μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Ωστόσο, τα ακριβή κίνητρα του συγκυβερνήτη παραμένουν υπό διερεύνηση.

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