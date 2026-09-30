Το Δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPC) δρομολόγησε σήμερα συντονισμένες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ σε σχέση με εννέα εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των παικτών.

Με τις δράσεις αυτές, το δίκτυο CPC παρακολουθεί ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών που προωθούν τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στη χρήση εικονικών νομισμάτων εντός του παιχνιδιού.

Πρόκειται για ένα δίκτυο που αποτελείται από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Σε συνεργασία και υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενεργούν κατά των παραβιάσεων της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών που πλήττουν πολλούς ανθρώπους και αφορούν περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Το 2025 το δίκτυο CPC ξεκίνησε διάλογο με τον κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών για να διασφαλίσει την ευθυγράμμιση με τις βασικές αρχές.

Δεδομένου ότι ο διάλογος δεν απέφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα, το Δίκτυο προχώρησε σε έλεγχο της αγοράς και εντόπισε διάφορα παιχνίδια, τα οποία θα απαιτούσαν περαιτέρω αξιολόγηση: Hunt: Showdown 1896, Forge of Empires, Candy Crush Saga, Minecraft, Mech Arena, Gardenscapes, Valorant, Clash of Clans, For Honor.

Οι έρευνες που ξεκίνησαν σήμερα αφορούν τις εταιρείες Crytek GmbH, InnoGames GmbH, King.com Operations (Malta) Limited, Mojang AB, Plarium Europe S.à.r.l., PLR Worldwide Sales Limited, Riot Games Limited, Supercell Oy, και Ubisoft EMEA SAS.

Παράλληλα, το δίκτυο CPC διεξάγει δράση με την Activision Blizzard UK Limited για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών στα παιχνίδια Diablo Immortal και Call of Duty Mobile.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, το Δίκτυο CPC εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο πωλούνται τα εικονικά νομίσματα εντός του παιχνιδιού, τον τρόπο συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους παίκτες, εάν τα παιχνίδια έχουν εθιστικά σχέδια, τις τυπικές ρυθμίσεις για τον γονικό έλεγχο, το άμεσο μάρκετινγκ σε παιδιά, την εμφάνιση προσυμβατικών πληροφοριών και τον αποκλεισμό λογαριασμών τυχερών παιχνιδιών.

Οι σημερινές συντονισμένες δράσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση της εφαρμογής των ακόλουθων αρχών:

Σαφής και διαφανής τιμολόγηση: δείξτε την πραγματική τιμή των αντικειμένων εντός του παιχνιδιού και των νομισμάτων που πρέπει να αγοράσουν οι καταναλωτές για να παίξουν το παιχνίδι.

δείξτε την πραγματική τιμή των αντικειμένων εντός του παιχνιδιού και των νομισμάτων που πρέπει να αγοράσουν οι καταναλωτές για να παίξουν το παιχνίδι. Για να μην αποκρύπτονται τα έξοδα: Αποφύγετε πολλαπλά νομίσματα ή ανταλλακτήρια νομισμάτων που καθιστούν την πραγματική τιμή ασαφή.

Αποφύγετε πολλαπλά νομίσματα ή ανταλλακτήρια νομισμάτων που καθιστούν την πραγματική τιμή ασαφή. Για να μην επιβάλετε ανεπιθύμητες αγορές νομισμάτων: οι παίκτες δεν θα πρέπει να αισθάνονται υποχρεωμένοι να αγοράσουν υπερβολική ποσότητα εικονικών νομισμάτων για να προχωρήσουν ή να απολαύσουν το παιχνίδι.

οι παίκτες δεν θα πρέπει να αισθάνονται υποχρεωμένοι να αγοράσουν υπερβολική ποσότητα εικονικών νομισμάτων για να προχωρήσουν ή να απολαύσουν το παιχνίδι. Παρέχετε σαφείς πληροφορίες πριν από την αγορά: οι παίκτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι εύκολα κατανοητές πριν αγοράσουν εικονικά νομίσματα εντός του παιχνιδιού ή αντικείμενα εντός του παιχνιδιού. Σεβασμός του δικαιώματος υπαναχώρησης: οι παίκτες θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμά τους να υπαναχωρήσουν από συμβάσεις εντός 14 ημερών, μεταξύ άλλων για αχρησιμοποίητο εικονικό νόμισμα.

οι παίκτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι εύκολα κατανοητές πριν αγοράσουν εικονικά νομίσματα εντός του παιχνιδιού ή αντικείμενα εντός του παιχνιδιού. Σεβασμός του δικαιώματος υπαναχώρησης: οι παίκτες θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμά τους να υπαναχωρήσουν από συμβάσεις εντός 14 ημερών, μεταξύ άλλων για αχρησιμοποίητο εικονικό νόμισμα. Χρησιμοποιήστε δίκαιους και κατανοητούς όρους: Οι όροι και οι προϋποθέσεις των παιχνιδιών πρέπει να είναι δίκαιοι και σαφείς για τους παίκτες.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των παιχνιδιών πρέπει να είναι δίκαιοι και σαφείς για τους παίκτες. Προστασία των ευάλωτων καταναλωτών: οι εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιχνίδια προσφέρουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε όλους τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων χρηστών, όπως τα παιδιά.

Το δίκτυο εξέδωσε επίσης σήμερα κοινή δήλωση, στην οποία καθορίζεται κοινή προσέγγιση για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών των παικτών σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ.