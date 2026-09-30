Μία απόδραση στους όμορφους Παξούς πραγματοποίησε η Σίσσυ Χρηστίδου με το σύντροφό της Στέφανο Νεδέλκο και ο φακός απαθανάτισε το ζευγάρι σε χαλαρές στιγμές.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας βρίσκονται σε σχέση από το περασμένο Πάσχα. Γνωρίστηκαν στην Κέρκυρα και επιλέγουν να κρατούν χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ζωή.

Στις φωτογραφίες του περιοδικού ΟΚ! βλέπουμε τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Στέφανο Νεδέλκο σε πρόσφατη εξόρμησή τους στους Παξούς, σε χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας τον χρόνο τους μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος σε απόδρασή τους στους Παξούς / Φωτογραφία: Περιοδικό ΟΚ

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο σύντροφός της Στέφανος Νεδέλκος / Φωτογραφία: Περιοδικό ΟΚ

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Γνωρίζοντας τη Σίσσυ, βλέπω ότι είναι πιο απελευθερωμένη και χαλαρή από ποτέ»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία γνωρίζει προσωπικά τη γμωστή παρουσιάστρια, μίλησε για την την εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η Σίσσυ Χρηστίδου, σημειώνοντας ότι τη βλέπει διαφορετική και πιο άνετη.

«Γνωρίζοντας τη Σίσσυ, βλέπω ότι είναι πιο απελευθερωμένη και χαλαρή από ποτέ. Επειδή δεν την έχουμε δει τόσο καιρό – από τον Θοδωρή Μαραντίνη και μετά – ό,τι και να έκανε δεν το μάθαμε. Δεν πιστεύω 10 χρόνια, πόσα έχουν περάσει, να μην υπήρξε ένας άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Αυτά είναι τα πρώτα κοινά στιγμιότυπα του ερωτευμένου ζευγαριού, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό ΟΚ!

Υπενθυμίζουμε, ότι η Σίσσυ Χρηστίδου πριν από δύο μήνες είχε επισκεφθεί την Κέρκυρα, μαζί με τους δύο γιους της, Φίλιππο και Μάικ. Εκείνη την περίοδο έγινε και γνωστή η σχέση της με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο. Μάλιστα, τότε η Σίσσυ Χρηστίδου είχε επισκεφθεί και ένα από τα εστιατόρια διατηρεί ο σύντροφός της στο νησί, ενώ λίγες ώρες αργότερα δημοσίευσε όμορφα στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

Ποιος είναι ο Στέφανος Νεδέλκος

Ο 35χρονος επιχειρηματίας έχει ύψος 2,01 μέτρα, είναι πρώην μπασκετμπολίστας και διατηρεί τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα. Επιπρόσθετα, όπως «μαρτυρούν» οι αναρτήσεις του, λατρεύει τον αθλητισμό και τα ταξίδια, ενώ έχει επιλέξει να διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας.