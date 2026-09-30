Χρηστίδου: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο

Το ερωτευμένο ζευγάρι έχει σχέση εδώ και πέντε μήνες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.26 , 11:04 Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια
30.09.26 , 10:41 Βερύκιος: «Η δημοσιογραφική μου πορεία έχει τη σφραγίδα της Κουτσελίνη»
30.09.26 , 10:25 Πτήση Ντουμπάι: Αποκλείστηκε η αεροπειρατεία - Τσακώθηκαν οι πιλότοι
30.09.26 , 10:19 Πέθανε ο πρώην διευθυντής ειδήσεων Χριστόφορος Κονταξής
30.09.26 , 10:19 Θεσσαλονίκη: Λειτουργεί κανονικά η κλινική, παρά το «λουκέτο»
30.09.26 , 10:15 Το INEOS Grenadier έφτασε και στην Ελλάδα
30.09.26 , 10:03 Μαρία Αντωνά: «Ο Γ. Λιάγκας απόρησε που θα είμαι σε ενημερωτική εκπομπή»
30.09.26 , 10:00 Ο Μιχάλης Τζουγανάκης στη σκηνή του Stage 7 για δυο σπουδαίες βραδιές
30.09.26 , 09:56 Αργυρός: «Θα μας καταστρέψεις πάλι Κωνσταντίνε»
30.09.26 , 09:54 Χρηστίδου: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο
30.09.26 , 09:47 Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Σκορπιό μέχρι τις 6/12- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
30.09.26 , 09:27 «Το μηχάνημα βιοανάδρασης της Μαρίας Καρυστιανού πληροί τις προϋποθέσεις»
30.09.26 , 09:19 Good Job Nicky: Τραγούδησε το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη και συγκίνησε
30.09.26 , 09:05 Βούλα: Πασίγνωστος δικηγόρος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία
30.09.26 , 09:05 Το νέο Opel Astra στη Βελμάρ -Τιμές
Πτήση Ντουμπάι: Αποκλείστηκε η αεροπειρατεία - Τσακώθηκαν οι πιλότοι
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
Χρηστίδου: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο
Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Σκορπιό μέχρι τις 6/12- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Βούλα: Πασίγνωστος δικηγόρος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία
Τσιμτσιλή: Σε εκδήλωση με τον σύζυγό της – Η minimal & elegant εμφάνισή της
Κλήρωση Τζόκερ 30/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τo 1.700.000 ευρώ
Πέθανε ο πρώην διευθυντής ειδήσεων Χριστόφορος Κονταξής
Βερύκιος: «Η δημοσιογραφική μου πορεία έχει τη σφραγίδα της Κουτσελίνη»
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Περιοδικό ΟΚ
Σίσσυ Χρηστίδου - Στέφανος Νεδέλκος: Απόδραση στους Παξούς για το ερωτευμένο ζευγάρι / Βίντεο: Alpha

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο σύντροφος της Στέφανος Νεδέλκος απαθανατίστηκαν σε χαλαρές στιγμές στους Παξούς.
  • Το ζευγάρι είναι σε σχέση από το περασμένο Πάσχα και γνωρίστηκε στην Κέρκυρα.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παρατήρησε ότι η Σίσσυ φαίνεται πιο απελευθερωμένη και χαλαρή.
  • Ο Στέφανος Νεδέλκος είναι 35 ετών, πρώην μπασκετμπολίστας και διατηρεί τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα.
  • Ο Νεδέλκος αποφεύγει τη δημοσιότητα και έχει ύψος 2,01 μέτρα.

Μία απόδραση στους όμορφους Παξούς πραγματοποίησε η Σίσσυ Χρηστίδου με το σύντροφό της Στέφανο Νεδέλκο και ο φακός απαθανάτισε το ζευγάρι σε χαλαρές στιγμές.

Σίσσυ Χρηστίδου: Το δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της στην Κέρκυρα

Η γνωστή παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας βρίσκονται σε σχέση από το περασμένο Πάσχα. Γνωρίστηκαν στην Κέρκυρα και επιλέγουν να κρατούν χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ζωή. 

Θυμάσαι ότι η Σίσσυ Χρηστίδου έλεγε το δελτίο καιρού;

Στις φωτογραφίες του περιοδικού ΟΚ!  βλέπουμε τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Στέφανο Νεδέλκο σε πρόσφατη εξόρμησή τους στους Παξούς, σε χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας τον χρόνο τους μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος σε απόδρασή τους στους Παξούς / Φωτογραφία: Περιοδικό ΟΚ

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος σε απόδρασή τους στους Παξούς / Φωτογραφία: Περιοδικό ΟΚ

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο σύντροφός της Στέφανος Νεδέλκος / Φωτογραφία: Περιοδικό ΟΚ

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο σύντροφός της Στέφανος Νεδέλκος / Φωτογραφία: Περιοδικό ΟΚ

Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Γνωρίζοντας τη Σίσσυ, βλέπω ότι είναι πιο απελευθερωμένη και χαλαρή από ποτέ»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία γνωρίζει προσωπικά τη γμωστή παρουσιάστρια, μίλησε για την την εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η Σίσσυ Χρηστίδου, σημειώνοντας ότι τη βλέπει διαφορετική και πιο άνετη.

«Γνωρίζοντας τη Σίσσυ, βλέπω ότι είναι πιο απελευθερωμένη και χαλαρή από ποτέ. Επειδή δεν την έχουμε δει τόσο καιρό – από τον Θοδωρή Μαραντίνη και μετά – ό,τι και να έκανε δεν το μάθαμε. Δεν πιστεύω 10 χρόνια, πόσα έχουν περάσει, να μην υπήρξε ένας άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Αυτά είναι τα πρώτα κοινά στιγμιότυπα του ερωτευμένου ζευγαριού, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό ΟΚ! 

Χρηστίδου: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο

Υπενθυμίζουμε, ότι η Σίσσυ Χρηστίδου πριν από δύο μήνες είχε επισκεφθεί την Κέρκυρα, μαζί με τους δύο γιους της, Φίλιππο και Μάικ. Εκείνη την περίοδο έγινε και γνωστή η σχέση της με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο. Μάλιστα, τότε η Σίσσυ Χρηστίδου είχε επισκεφθεί και ένα από τα εστιατόρια διατηρεί ο σύντροφός της στο νησί, ενώ λίγες ώρες αργότερα δημοσίευσε όμορφα στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

Ποιος είναι ο Στέφανος Νεδέλκος

Ο 35χρονος επιχειρηματίας έχει ύψος 2,01 μέτρα, είναι πρώην μπασκετμπολίστας και διατηρεί τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα. Επιπρόσθετα, όπως «μαρτυρούν» οι αναρτήσεις του, λατρεύει τον αθλητισμό και τα ταξίδια, ενώ έχει επιλέξει να διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
HAPPY DAY
 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΔΕΛΚΟΣ
 |
ΠΑΞΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμος Βερύκιος
Celebrities & Gossip Νεα
Βερύκιος: «Η δημοσιογραφική μου πορεία έχει τη σφραγίδα της Κουτσελίνη»
Αντωνά: «Ο Λιάγκας Απόρησε Που Θα Είμαι Σε Ενημερωτικό»
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αντωνά: «Ο Γ. Λιάγκας απόρησε που θα είμαι σε ενημερωτική εκπομπή»
Κωνσταντίνος Αργυρός
Celebrities & Gossip Νεα
Αργυρός: «Θα μας καταστρέψεις πάλι Κωνσταντίνε»
Good Job Nicky
Celebrities & Gossip Νεα
Good Job Nicky: Τραγούδησε το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη και συγκίνησε
Χάρις Αλεξίου: «Από το 2004 είμαι μόνη μου»
Celebrities & Gossip Νεα
Χάρις Αλεξίου: Η απόφαση να σταματήσει το τραγούδι και ο έρωτας στη ζωή της
Πάλτροου: Ευχήθηκε στον Σύζυγό Της Με Φωτογραφίες Τους
Celebrities & Gossip Νεα
Γκουίνεθ Πάλτροου: Οι ρομαντικές φωτογραφίες για την επέτειο γάμου της
Φουρέιρα: Ταξίδι στο Παρίσι & random φωτογραφίες από τον Σεπτέμβρη της
Celebrities & Gossip Νεα
Φουρέιρα: Ταξίδι στο Παρίσι & random φωτογραφίες από τον Σεπτέμβρη της
Τσιμιτσέλης - Γερονικολού: Ξανά Μαζί Στο Θέατρο
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Τσιμιτσέλης και Κατερίνα Γερονικολού ξανά μαζί στο θεάτρο
Γρηγόρης Αρναούτογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Ποιος είναι αυτός ο παρουσιαστής; Το 80s στιγμιότυπο που έγινε… challenge!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top