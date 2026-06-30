Θυμάσαι ότι η Σίσσυ Χρηστίδου έλεγε το δελτίο καιρού;

Η παρουσιάστρια διηγείται πώς ξεκίνησε την καριέρα της

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Θυμάσαι ότι η Σίσσυ Χρηστίδου έλεγε το δελτίο καιρού;
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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Η συνέντευξη της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή Gala το 2012/ Βίντεο αρχείου Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι επιτυχημένη παρουσιάστρια, ηθοποιός και μητέρα δύο αγοριών.
  • Η πρώτη της επαφή με την τηλεόραση ήταν ως εκφωνήτρια του δελτίου καιρού στο TV 100.
  • Παρά τις δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, αποφάσισε να μετακομίσει στην Αθήνα για να σπουδάσει δημοσιογραφία.
  • Η αγάπη της για τη μουσική ξεκίνησε από μικρή ηλικία, αλλά απέκλεισε την επαγγελματική καριέρα στο τραγούδι λόγω προβλημάτων με τη φωνή της.
  • Η καριέρα της ξεκίνησε με μια ευκαιρία στο ραδιόφωνο από τον σταθμό Virgin.

Είναι πετυχημένη παρουσιάστρια, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της τηλεόρασης, ηθοποιός, δημοσιογράφος, YouTuber και μητέρα δύο αγοριών.

Ο λόγος για τη Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία στο παρελθόν ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Gala του Star, με παρουσιάστρια τη Μαρία Σταματέρη και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη φοίτησή της σε μουσικό σχολείο, το τραγούδι, την υποκριτική, καθώς και την πρώτη φορά που στάθηκε μπροστά από τις τηλεοπτικές κάμερες. 

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Η Σίσσυ Χρηστίδου θυμάται την περίοδο που παρουσίαζε το δελτίο καιρού

Η πρώτη της επαφή με την τηλεόραση ήταν όταν εκφωνούσε το δελτίο καιρού στο TV 100. Αρχικά, σκοπός της ήταν ασχοληθεί με την υποκριτική, αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια για εκείνη.

«Το μουσικό σχολείο, μου έδωσε μία καλλιτεχνική κατεύθυνση και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με την ηθοποιία. Κατέβηκα στην Αθήνα, στη σχολή του Θεοδοσιάδη, και μετά προέκυψε μία πρόταση από το TV 100 για να λέω τον καιρό. Ήταν κάτι που έκανα για λίγο χρονικό διάστημα, μου άρεσε, είχε πλάκα, αλλά είχα πολύ άγχος. Δηλαδή, θυμάμαι την πρώτη φορά που έκανα δοκιμαστικό για να πω τον καιρό και ήμουν απίστευτα αγχωμένη».

Θυμάσαι ότι η Σίσσυ Χρηστίδου έλεγε το δελτίο καιρού;

Η Σίσσυ Χρηστίδου καλεσμένη στην εκπομπή Gala του Star (2012) σε ηλικία 32 ετών 

«Μετά με κέρδισε η τηλεόραση. Έκανα μία εκπομπή στο ίδιο κανάλι τότε που ήταν ένα Magazino που λεγόταν "C-Throu" και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήταν σαν πρωινή εκπομπή, αλλά έπαιζε απόγευμα».

«Έστειλα παντού βιογραφικά, δε με πήρε ποτέ κανείς»

Και κάπως έτσι ξεκίνησε η καριέρα της, παρόλο που είχε δυσκολευτεί πολύ να βρει δουλειά στα media. Δεν την περίμεναν πόρτες ανοιχτές, αλλά η παρουσιάστρια δεν το έβαλε κάτω. Αποφάσισε να αφήσει το πατρικό της και να εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα.

«Κατέβηκα στην Αθήνα για να πάω στη σχολή δημοσιογραφίας, γιατί αποφάσισα ότι μου άρεσε αυτή η κατεύθυνση. Έστειλα παντού βιογραφικά, δηλαδή, νομίζω ότι όλα τα κανάλια και όλοι οι σταθμοί έχουν σίγουρα κάπου ένα βιογραφικό μου. Ειδικά στα ραδιόφωνα, δεν υπήρχε ραδιόφωνο που να μη στείλω... Δε με πήρε κανείς ποτέ!»

Ενώ για την πρώτη επαγγελματική ευκαιρία που της δόθηκε, είπε χαρακτηριστικά ότι: «Το μόνο τηλέφωνο που δέχτηκα ήταν από τον Virgin, -τώρα είναι Oasis- και νόμιζα ότι άνοιξαν οι ουρανοί και βρήκα την τύχη μου, που εν τέλει, έτσι ήταν. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να δουλεύω στην Αθήνα και το ραδιόφωνο».

Σίσσυ Χρηστίδου: Το μουσικό σχολείο και η αγάπη της για τη μουσική και την ηθοποιία

Όπως είχε αναφέρει στη συνέντευξή της, η αγάπη της για τη μουσική και το τραgούδι ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, καθώς φοίτησε σε μουσικό γυμνάσιο και λύκειο. «Πήγα, έδωσα εξετάσεις για το μουσικό, αλλά τώρα είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα στα μουσικά γυμνάσια και λύκεια. Και εμείς ήμασταν η πρώτη χρονιά του μουσικο, η πρώτη "φουρνιά" και στην αρχή δεν είχαμε ούτε κτίριο, κάναμε σε ένα ορφανοτροφείο μάθημα».

Θυμάσαι ότι η Σίσσυ Χρηστίδου έλεγε το δελτίο καιρού;

Η Σίσσυ Χρηστίδου καλεσμένη στην εκπομπή Gala του Star (2012) 

Σε ερώτηση εάν θα της άρεσε να ασχοληθεί με το τραγούδι, η γνωστή παρουσιάστρια είχε πει χαρακτηριστικά ότι: «Γενικά το μουσικό, πέρα από τα θεωρητικά μαθήματα της μουσικής, την αρμονία, το dictee, το σολφέζ κ.λπ. κάνεις κάποια όργανα που είναι υποχρεωτικά, δηλαδή, το πιάνο και το ούτι, κάποια όργανα επιλογής και κάνεις και θεατρικά κομμάτια και τραγούδι, είναι καλλιτεχνικό σχολείο».

Θυμάσαι ότι η Σίσσυ Χρηστίδου έλεγε το δελτίο καιρού;

Η Σίσσυ Χρηστίδου το 2007, από την έναρξη της εκπομπής της «Όμορφος κόσμος το πρωί», όπου τη γνώρισε το ευρύ κοινό / Φωτογραφία: NDP

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Στη μουστική έλεγε «ναι», στο τραγούδι ένα τεράστιο «όχι», γιατί γνώριζε από μικρή ότι δεν είναι το δυνατό της σημείο: «Αντιμετώπισα από πολύ νωρίς ένα πρόβλημα με τις φωνητικές μου χορδές, με κομβίους, οπότε έφυγε από το πλάνο το να ασχοληθώ επαγγελματικά με το τραγούδι, διότι δεν έχω κανένα έλεγχο στη φωνή μου, πρέπει να είμαι ο πιο παράφωνος άνθρωπος στον κόσμο!», είχε εξομολογηθεί. 

Η Σίσσυ Χρηστίδου σήμερα / Φωτογραφία: Instagram.com
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