Χαλκίδα: 78χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο - Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

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Χαλκίδα: 78χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο - Νοσηλεύεται
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 78χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στη Χαλκίδα την Κυριακή 16 Αυγούστου.
  • Η πτώση συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
  • Ο ηλικιωμένος φέρει πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα.
  • Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της πτώσης.

Από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας έπεσε το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου, ένας 78χρονος στη Χαλκίδα, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με το eviaonline, ο άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο 78χρονος φέρει πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.

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