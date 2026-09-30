Συμβούλιο της Ευρώπης: Η Δημοκρατία στην Ελλάδα είναι γερά θεμελιωμένη

Ωστόσο, απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες και διάλογος για την προστασία της

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες AP
Συμβούλιο Ευρώπης
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Αν και η δημοκρατία στην Ελλάδα παραμένει γερά θεμελιωμένη και ανθεκτική, «απαιτείται συνδυασμός συνεχών προσπαθειών και εποικοδομητικού πολιτικού διαλόγου για την προστασία της και την περαιτέρω εδραίωση του κράτους δικαίου», κατέληξε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) μετά από «περιοδική αξιολόγηση» της χώρας.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε χθες το βράδυ, βάσει έκθεσης των Laura Castel (Ισπανία, UEL) και Miapetra Kumpula-Natris (Φινλανδία, SOC), η Συνέλευση εξέτασε την πρόοδο της Ελλάδας σε σχέση με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Συμβούλιο της Ευρώπης: Η Δημοκρατία στην Ελλάδα είναι γερά θεμελιωμένη

Φωτογραφία ΑΡ

«Με σημαντικές θυσίες των πολιτών της, η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο μετά τη βαθιά ύφεση της περιόδου 2009-2015», επεσήμαναν οι βουλευτές. «Πενήντα δύο χρόνια μετά την αποκατάστασή της, η Ελληνική Δημοκρατία χαρακτηρίζεται από σταθερούς κρατικούς θεσμούς και συνταγματικές εγγυήσεις που διασφαλίζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ομαλή εναλλαγή των κυβερνήσεων στην εξουσία και ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών».

Παράλληλα, η Συνέλευση σημείωσε «σημαντικές και επίμονες προκλήσεις όσον αφορά τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα. Μεταξύ άλλων, ζητήματα που προκαλούν ανησυχία αποτελούν η διαφθορά μεταξύ υψηλόβαθμων δημόσιων λειτουργών, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις σε ευαίσθητες δικαστικές έρευνες, η νομοθεσία που θέτει σε κίνδυνο τη δράση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, η βία κατά μεταναστών από δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και η χρήση του λογισμικού παρακολούθησης Predator εναντίον πολιτικών και δημοσιογράφων».

Συμβούλιο της Ευρώπης: Η Δημοκρατία στην Ελλάδα είναι γερά θεμελιωμένη

Φωτογραφία ΑΡ

Οι βουλευτές διατύπωσαν σειρά συστάσεων προς τις ελληνικές αρχές, οι οποίες καλύπτουν, μεταξύ άλλων, το σχέδιο συνταγματικής αναθεώρησης, τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία, τις συνθήκες κράτησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τον Συνήγορο του Πολίτη και τις λοιπές διοικητικές αρχές με συνταγματική κατοχύρωση, το λογισμικό Predator, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τη μεταναστευτική πολιτική, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την αναλογικότητα των ποινικών κυρώσεων.

Όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν τελούν υπό πλήρη διαδικασία παρακολούθησης ή δεν συμμετέχουν σε διάλογο μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, υπόκεινται σε περιοδική αξιολόγηση. Αντίστοιχες εκθέσεις ετοιμάζονται επί του παρόντος και για τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και τη Σουηδία.

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