Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια - Εκκενώνεται το κτίριο

Κλειστή για λόγους ασφαλείας η οδός 26ης Οκτωβρίου

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: thestival.gr
Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στα Δικαστήρια Της Πόλης
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη λόγω τηλεφωνήματος για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο.
  • Το κτίριο εκκενώθηκε για την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών.
  • Η περιοχή γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο αποκλείστηκε και τέθηκε υπό αυξημένη επιτήρηση.
  • Ειδικές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας ελέγχουν το κτίριο για εκρηκτικούς μηχανισμούς.
  • Κλειστή παραμένει η οδός 26ης Οκτωβρίου για λόγους ασφαλείας.

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη, μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Μετά την ενημέρωση των αρχών, το κτίριο εκκενώθηκε προκειμένου να απομακρυνθούν εργαζόμενοι, δικηγόροι, πολίτες και όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. Παράλληλα, η περιοχή τέθηκε υπό αυξημένη επιτήρηση και αποκλείστηκαν οι χώροι γύρω από το κτίριο για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.

Σύμφωνα με την τηλεφωνική προειδοποίηση, ο υποτιθέμενος εκρηκτικός μηχανισμός βρισκόταν στον δεύτερο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου. Για τον λόγο αυτό, στο σημείο κλήθηκαν ειδικά εκπαιδευμένες δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και, ειδικότερα, το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να πραγματοποιήσει λεπτομερή έλεγχο στους χώρους.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ οι αστυνομικές αρχές παρέμειναν σε επιφυλακή μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε ως προληπτικό μέτρο, με βασική προτεραιότητα την προστασία όσων βρίσκονταν στο Δικαστικό Μέγαρο.

Κλειστή παραμένει για λόγους ασφαλείας και η οδός 26ης Οκτωβρίου, στο ύψος των Δικαστηρίων.

 

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