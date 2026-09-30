Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στα Δικαστήρια Της Πόλης

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη, μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Μετά την ενημέρωση των αρχών, το κτίριο εκκενώθηκε προκειμένου να απομακρυνθούν εργαζόμενοι, δικηγόροι, πολίτες και όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. Παράλληλα, η περιοχή τέθηκε υπό αυξημένη επιτήρηση και αποκλείστηκαν οι χώροι γύρω από το κτίριο για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.

Σύμφωνα με την τηλεφωνική προειδοποίηση, ο υποτιθέμενος εκρηκτικός μηχανισμός βρισκόταν στον δεύτερο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου. Για τον λόγο αυτό, στο σημείο κλήθηκαν ειδικά εκπαιδευμένες δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και, ειδικότερα, το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να πραγματοποιήσει λεπτομερή έλεγχο στους χώρους.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ οι αστυνομικές αρχές παρέμειναν σε επιφυλακή μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε ως προληπτικό μέτρο, με βασική προτεραιότητα την προστασία όσων βρίσκονταν στο Δικαστικό Μέγαρο.

Κλειστή παραμένει για λόγους ασφαλείας και η οδός 26ης Οκτωβρίου, στο ύψος των Δικαστηρίων.